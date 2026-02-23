https://ukraina.ru/20260223/prinuzhdenie-ukrainy-k-miru-aleksey-fenenko-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-kapitulyatsii-kieva-1075954834.html

Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева

Мы привыкли, что война обязательно должна походить на Вторую мировую, но это далеко не так. В 18-19 веках на фоне боевых действий шли постоянные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

Журналист спросил, для чего проводятся трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве, если стороны сохраняют свои позиции. Эксперт объяснил, что мы привыкли, будто война обязательно должна походить на Вторую мировую, но это не так."Вспомните войны 18-19 веков. На фоне боевых действий шли постоянные переговоры", — напомнил Фененко.По словам профессора, ключевая проблема в том, что Россия пока не одержала на фронте победы, которая привела бы к капитуляции Киева. "Хотя если наша цель — это принуждение Украины к миру, то военным, видимо, лучше знать, какой именно воинский контингент для этого нужен", — заявил собеседник издания.Он также отметил, что текущая ситуация требует терпения. "Пока мы не одержали на фронте победы, которая бы привела к капитуляции Киева. Это и есть ключевая проблема", — подытожил эксперт.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада" на сайте Украина.ру.

