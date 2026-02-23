Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/prinuzhdenie-ukrainy-k-miru-aleksey-fenenko-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-kapitulyatsii-kieva-1075954834.html
Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева
Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева - 23.02.2026 Украина.ру
Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева
Мы привыкли, что война обязательно должна походить на Вторую мировую, но это далеко не так. В 18-19 веках на фоне боевых действий шли постоянные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-02-23T05:55
2026-02-23T05:55
россия
украина
александр фененко
киев
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg
Журналист спросил, для чего проводятся трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве, если стороны сохраняют свои позиции. Эксперт объяснил, что мы привыкли, будто война обязательно должна походить на Вторую мировую, но это не так."Вспомните войны 18-19 веков. На фоне боевых действий шли постоянные переговоры", — напомнил Фененко.По словам профессора, ключевая проблема в том, что Россия пока не одержала на фронте победы, которая привела бы к капитуляции Киева. "Хотя если наша цель — это принуждение Украины к миру, то военным, видимо, лучше знать, какой именно воинский контингент для этого нужен", — заявил собеседник издания.Он также отметил, что текущая ситуация требует терпения. "Пока мы не одержали на фронте победы, которая бы привела к капитуляции Киева. Это и есть ключевая проблема", — подытожил эксперт.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада" на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_82:0:2482:1800_1920x0_80_0_0_58c22751790a5d18d7243e3445dc2d33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, александр фененко, киев, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, спецоперация
Россия, Украина, Александр Фененко, Киев, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Спецоперация

Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева

05:55 23.02.2026
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Мы привыкли, что война обязательно должна походить на Вторую мировую, но это далеко не так. В 18-19 веках на фоне боевых действий шли постоянные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Журналист спросил, для чего проводятся трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве, если стороны сохраняют свои позиции. Эксперт объяснил, что мы привыкли, будто война обязательно должна походить на Вторую мировую, но это не так.
"Вспомните войны 18-19 веков. На фоне боевых действий шли постоянные переговоры", — напомнил Фененко.
По словам профессора, ключевая проблема в том, что Россия пока не одержала на фронте победы, которая привела бы к капитуляции Киева. "Хотя если наша цель — это принуждение Украины к миру, то военным, видимо, лучше знать, какой именно воинский контингент для этого нужен", — заявил собеседник издания.
Он также отметил, что текущая ситуация требует терпения. "Пока мы не одержали на фронте победы, которая бы привела к капитуляции Киева. Это и есть ключевая проблема", — подытожил эксперт.
Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаАлександр ФененкоКиевУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:402026 год – ползучая деградация Украины
06:30Восхождение на Фукуяму. Или подозрения и намеки вместо единства и монолитности Запада
06:06Украина за неделю. Война еще на три года
06:00Жизнь после суда: промежуточные итоги второй торговой войны Трампа
05:55Принуждение Украины к миру: Алексей Фененко назвал главное условие для капитуляции Киева
05:45"Предупредительный удар": Перенджиев объяснил, что нужно для отпора "западным корсарам"
05:30Не только через Сувалкский коридор: политолог про альтернативные способы деблокады Калининграда
05:15"Развеять иллюзии": эксперт о том, почему России надо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний
05:00Фененко: Чтобы удержать Токио от желания вернуть Курилы нужна мощная группировка на Дальнем Востоке
04:45"Время Ч": Перенджиев о подготовке к боевым действиям в Арктике и роботизации войск
04:30Эксперт: Если Россия не подготовится к столкновению на море, то Запад попытается "отделить" Калининград
04:15Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто"
04:00"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином
21:46Конец не скоро. Оптимистам на заметку
18:55Британский след в теракте, встреча Путина, Зеленского и Трампа. Итоги 22 февраля
18:02В поместье Трампа в Мар-а-Лаго застрелили вооружённого мужчину
17:32Военкор сообщил об оперативном окружении города Белицкое в ДНР
16:00"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов
15:55Губернатор Балицкий сообщил об атаках БПЛА и перебоях с электричеством в Запорожской области
15:43В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу
Лента новостейМолния