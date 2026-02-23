Фененко: Чтобы удержать Токио от желания вернуть Курилы нужна мощная группировка на Дальнем Востоке - 23.02.2026 Украина.ру
Фененко: Чтобы удержать Токио от желания вернуть Курилы нужна мощная группировка на Дальнем Востоке
События 2024 года в Курской области вдохновили японских стратегов на опасные расчеты: в Токио обсуждают возможность внезапного захвата южных Курил обычными средствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Журналист поинтересовался, может ли Россия дипломатическими усилиями удержать Токио от желания взять реванш и вернуть Курилы. По словам эксперта, после событий в Курской области 2024 года в Японии началась совершенно иная дискуссия, которая меняет расклад сил в регионе."Во-первых, на территории ядерной державы можно воевать обычными средствами без применения ядерного оружия. Во-вторых, Россия готова вести войну на своей территории обычными средствами. В-третьих, Россия готова, даже при оккупации части ее территорий, призывать к дипломатическому урегулированию конфликта", — перечислил выводы японских аналитиков Фененко.Собеседник Украина.ру рассказал, как именно Токио примерил украинский сценарий на себя. "А что если, сказали в Токио, мы займем спорные острова внезапным броском? Пойдет ли Россия на полномасштабную войну с американо-японским союзом? Или пойдет на переговоры?" — описал ход мыслей потенциального противника политолог.Он дал жесткую оценку возможностям дипломатии на этом направлении. "Дипломатия тут не поможет. Необходима мощная военная группировка на Дальнем Востоке", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также по теме "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
События 2024 года в Курской области вдохновили японских стратегов на опасные расчеты: в Токио обсуждают возможность внезапного захвата южных Курил обычными средствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Журналист поинтересовался, может ли Россия дипломатическими усилиями удержать Токио от желания взять реванш и вернуть Курилы. По словам эксперта, после событий в Курской области 2024 года в Японии началась совершенно иная дискуссия, которая меняет расклад сил в регионе.
"Во-первых, на территории ядерной державы можно воевать обычными средствами без применения ядерного оружия. Во-вторых, Россия готова вести войну на своей территории обычными средствами. В-третьих, Россия готова, даже при оккупации части ее территорий, призывать к дипломатическому урегулированию конфликта", — перечислил выводы японских аналитиков Фененко.
Собеседник Украина.ру рассказал, как именно Токио примерил украинский сценарий на себя. "А что если, сказали в Токио, мы займем спорные острова внезапным броском? Пойдет ли Россия на полномасштабную войну с американо-японским союзом? Или пойдет на переговоры?" — описал ход мыслей потенциального противника политолог.
Он дал жесткую оценку возможностям дипломатии на этом направлении. "Дипломатия тут не поможет. Необходима мощная военная группировка на Дальнем Востоке", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
