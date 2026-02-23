https://ukraina.ru/20260223/ekspert-esli-rossiya-ne-podgotovitsya-k-stolknoveniyu-na-more-to-zapad-popytaetsya-otdelit-kaliningrad-1075954125.html
Эксперт: Если Россия не подготовится к столкновению на море, то Запад попытается "отделить" Калининград
Предупреждение Патрушева об атаках на российские суда — это сигнал о начале большой игры за территории. Бездействие на море приведет к попыткам отторжения Калининграда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Ранее помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что нападения со стороны Запада на российские суда и грузы в Мировом океане будут учащаться, если не дать пиратам жесткий отпор.
По его словам, Россия задействует для урегулирования ситуации политико-дипломатические и правовые механизмы, однако если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду "будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот".
Журналист попросил прокомментировать заявление помощника президента о том, что атаки на российские суда будут учащаться. Фененко напрямую связал морскую безопасность с угрозой территориальной целостности.
"Если Россия не будет готова к такому противостоянию, то следующим шагом Запада будет или попытка отделения Калининграда от нашей страны, или попытка отделения порта Печенга, который финны видят снова своим Петсамо", — предупредил эксперт.
По его словам, на это внимательно смотрит Япония, обсуждающая силовой захват Курильских островов. "Поэтому если Россия не будет готова к противостоянию на море, то ей надо готовиться к покушению на территориальную целостность", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Он также поддержал жесткую риторику Патрушева о применении флота. "Если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду "будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", — процитировал Фененко.
"Американцы нас ни к чему не вынуждают; они проводят последовательно силовую политику и враждебную к нашей стране. Попытки "не ответить", "уклониться" только подзадорят их усилить давление", — резюмировал собеседник издания.