Эксперт: Если Россия не подготовится к столкновению на море, то Запад попытается "отделить" Калининград

Предупреждение Патрушева об атаках на российские суда — это сигнал о начале большой игры за территории. Бездействие на море приведет к попыткам отторжения Калининграда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065880310_0:24:1125:656_1920x0_80_0_0_1c34e278ca6ed6778c61dc73d9c5e24f.jpg

Ранее помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что нападения со стороны Запада на российские суда и грузы в Мировом океане будут учащаться, если не дать пиратам жесткий отпор.По его словам, Россия задействует для урегулирования ситуации политико-дипломатические и правовые механизмы, однако если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду "будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот".Журналист попросил прокомментировать заявление помощника президента о том, что атаки на российские суда будут учащаться. Фененко напрямую связал морскую безопасность с угрозой территориальной целостности."Если Россия не будет готова к такому противостоянию, то следующим шагом Запада будет или попытка отделения Калининграда от нашей страны, или попытка отделения порта Печенга, который финны видят снова своим Петсамо", — предупредил эксперт.По его словам, на это внимательно смотрит Япония, обсуждающая силовой захват Курильских островов. "Поэтому если Россия не будет готова к противостоянию на море, то ей надо готовиться к покушению на территориальную целостность", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Он также поддержал жесткую риторику Патрушева о применении флота. "Если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду "будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", — процитировал Фененко."Американцы нас ни к чему не вынуждают; они проводят последовательно силовую политику и враждебную к нашей стране. Попытки "не ответить", "уклониться" только подзадорят их усилить давление", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также по теме "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.

