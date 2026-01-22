https://ukraina.ru/20260122/sdelka-veka-tramp-mozhet-kupit-grenlandiyu-zaplativ-kazhdomu-zhitelyu-po-millionu-dollarov--1074656245.html

Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов

Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов - 22.01.2026

Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов

Президент США Дональд Трамп рассматривает план по подкупу населения Гренландии для присоединения острова к Соединённым Штатам. Об этом со ссылкой на свои источники 22 января сообщила газета Daily Mail

Согласно публикации, после "яростной ссоры" с Великобританией и другими союзниками по НАТО Трамп якобы отказался от идеи силового давления или вторжения и теперь планирует финансово мотивировать гренландцев. В публикации не раскрывается, откуда получена эта информация. Население автономной датской территории составляет около 57 тысяч человек, что теоретически сделало бы подобную "сделку" триллионным проектом.Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что соглашение может предусматривать передачу Вашингтону суверенитета над отдельными участками острова для строительства военных баз, а не покупку всей территории. Подробнее о развитии этой ситуации и других событиях к началу дня — в ежедневном обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 января.

