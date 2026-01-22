https://ukraina.ru/20260122/sdelka-veka-tramp-mozhet-kupit-grenlandiyu-zaplativ-kazhdomu-zhitelyu-po-millionu-dollarov--1074656245.html
Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов
Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов - 22.01.2026 Украина.ру
Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов
Президент США Дональд Трамп рассматривает план по подкупу населения Гренландии для присоединения острова к Соединённым Штатам. Об этом со ссылкой на свои источники 22 января сообщила газета Daily Mail
2026-01-22T09:34
2026-01-22T09:34
2026-01-22T09:34
новости
сша
великобритания
дональд трамп
вашингтон
нато
гренландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074629885_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_efdc5e0e33eecd3c7ba88a29944d0a5c.jpg.webp
Согласно публикации, после "яростной ссоры" с Великобританией и другими союзниками по НАТО Трамп якобы отказался от идеи силового давления или вторжения и теперь планирует финансово мотивировать гренландцев. В публикации не раскрывается, откуда получена эта информация. Население автономной датской территории составляет около 57 тысяч человек, что теоретически сделало бы подобную "сделку" триллионным проектом.Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что соглашение может предусматривать передачу Вашингтону суверенитета над отдельными участками острова для строительства военных баз, а не покупку всей территории. Подробнее о развитии этой ситуации и других событиях к началу дня — в ежедневном обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 января.
сша
великобритания
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074629885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8c8948726fcd1130322135d6fb5ebc5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, великобритания, дональд трамп, вашингтон, нато, гренландия
Новости, США, Великобритания, Дональд Трамп, Вашингтон, НАТО, Гренландия
Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов
Президент США Дональд Трамп рассматривает план по подкупу населения Гренландии для присоединения острова к Соединённым Штатам. Об этом со ссылкой на свои источники 22 января сообщила газета Daily Mail
Согласно публикации, после "яростной ссоры" с Великобританией и другими союзниками по НАТО Трамп якобы отказался от идеи силового давления или вторжения и теперь планирует финансово мотивировать гренландцев.
"Он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии по одному миллиону долларов каждому, если они проголосуют за присоединение к США", — пишет издание.
В публикации не раскрывается, откуда получена эта информация. Население автономной датской территории составляет около 57 тысяч человек, что теоретически сделало бы подобную "сделку" триллионным проектом.
Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что соглашение может предусматривать передачу Вашингтону суверенитета над отдельными участками острова для строительства военных баз, а не покупку всей территории.