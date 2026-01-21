https://ukraina.ru/20260121/skoro-putin-unichtozhit-tvoyu-stranu-ischenko-rasshifroval-skrytyy-smysl-poslaniya-trampa-zelenskomu-1074568575.html

"Скоро Путин уничтожит твою страну": Ищенко расшифровал скрытый смысл послания Трампа Зеленскому

Заявления американских политиков в адрес киевского режима часто содержат скрытый подтекст. За внешней поддержкой может стоять холодный расчет и оценка реальных перспектив Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_026f169b91da5faac8165325adfeb636.jpg

Комментируя слова Дональда Трампа, призывавшего Владимира Зеленского как можно скорее заключить сделку, эксперт дал свою интерпретацию. "Трамп, когда говорил Зеленскому, что "пора заключить сделку", имел виду следующее: 'Ты не можешь удержаться'", — заявил Ищенко."'У тебя нет козырей. Мы тоже не можем тебе помогать в том объеме, в котором помогали раньше'", — продолжил политолог, раскрывая смысл послания американского лидера."'Скоро [президент России Владимир] Путин уничтожит твою страну. Иди и договаривайся. А если ты все же хочешь воевать, воюй'", — сказал Ищенко, завершая свою расшифровку слов американского президента. "Запад будет помогать Зеленскому до тех пор, пока он держится", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине — в материале "Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру" на сайте Украина.ру.

Новости

