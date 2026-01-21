"Скоро Путин уничтожит твою страну": Ищенко расшифровал скрытый смысл послания Трампа Зеленскому - 21.01.2026 Украина.ру
"Скоро Путин уничтожит твою страну": Ищенко расшифровал скрытый смысл послания Трампа Зеленскому
"Скоро Путин уничтожит твою страну": Ищенко расшифровал скрытый смысл послания Трампа Зеленскому - 21.01.2026 Украина.ру
"Скоро Путин уничтожит твою страну": Ищенко расшифровал скрытый смысл послания Трампа Зеленскому
Заявления американских политиков в адрес киевского режима часто содержат скрытый подтекст. За внешней поддержкой может стоять холодный расчет и оценка реальных перспектив Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-21T05:45
2026-01-21T05:45
Комментируя слова Дональда Трампа, призывавшего Владимира Зеленского как можно скорее заключить сделку, эксперт дал свою интерпретацию. "Трамп, когда говорил Зеленскому, что "пора заключить сделку", имел виду следующее: 'Ты не можешь удержаться'", — заявил Ищенко."'У тебя нет козырей. Мы тоже не можем тебе помогать в том объеме, в котором помогали раньше'", — продолжил политолог, раскрывая смысл послания американского лидера."'Скоро [президент России Владимир] Путин уничтожит твою страну. Иди и договаривайся. А если ты все же хочешь воевать, воюй'", — сказал Ищенко, завершая свою расшифровку слов американского президента. "Запад будет помогать Зеленскому до тех пор, пока он держится", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине — в материале "Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру" на сайте Украина.ру.
Заявления американских политиков в адрес киевского режима часто содержат скрытый подтекст. За внешней поддержкой может стоять холодный расчет и оценка реальных перспектив Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя слова Дональда Трампа, призывавшего Владимира Зеленского как можно скорее заключить сделку, эксперт дал свою интерпретацию. "Трамп, когда говорил Зеленскому, что "пора заключить сделку", имел виду следующее: 'Ты не можешь удержаться'", — заявил Ищенко.
"'У тебя нет козырей. Мы тоже не можем тебе помогать в том объеме, в котором помогали раньше'", — продолжил политолог, раскрывая смысл послания американского лидера.
"'Скоро [президент России Владимир] Путин уничтожит твою страну. Иди и договаривайся. А если ты все же хочешь воевать, воюй'", — сказал Ищенко, завершая свою расшифровку слов американского президента. "Запад будет помогать Зеленскому до тех пор, пока он держится", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию на Украине — в материале "Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру" на сайте Украина.ру.
Новости Украина Россия Киев Ростислав Ищенко Владимир Зеленский Украина.ру Трамп и Зеленский Владимир Путин война война на Украине СВО переговоры по Украине 2025 переговоры новости переговоров новости о переговорах России и Украины
 
Лента новостейМолния