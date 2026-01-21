https://ukraina.ru/20260121/ochen-mnogo-amerikanskikh-min-kak-razminiruyut-osvobozhdennye-poselki-v-zone-svo-1074562234.html

"Очень много американских мин": как разминируют освобожденные поселки в зоне СВО

"Очень много американских мин": как разминируют освобожденные поселки в зоне СВО - 21.01.2026 Украина.ру

"Очень много американских мин": как разминируют освобожденные поселки в зоне СВО

Инженерные войска в зоне проведения СВО выполняют огромный спектр задач. Пехота без них вперед не идет, танк не едет и даже FPV-дрон не летит. За тем, как бойцы инженерно-саперной роты 506-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" проводят разминирование в освобожденном населенном пункте, наблюдал журналист издания "Украина.ру".

2026-01-21T05:25

2026-01-21T05:25

2026-01-21T05:25

эксклюзив

регина мороз

александр мороз

тюмень

сво

мины

разминирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074562954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ad782818357e15b612cd1f3a2bafca1.jpg

По бескрайней куче строительного мусора, которая некогда была частным домом, юркой змейкой шустрит большая серая крыса. Замирает в паре метров, тревожно озирается. Дружелюбная кошечка, что минут десять наводит с нами мосты, благоразумно жмется к солдатским ботинкам. "Ты чего, хищница? Завтракб проворонишь!" - смеюсь я, указывая на крысу. Забросив дробовик за спину, один из саперов оценивающе глядит на дерзкого грызуна, затем переводит взгляд на кошку, что трется о его штанину. "Да не станет она! Тут еще неизвестно, кто чей завтрак", - басит он."Так, мужчины, погнали работать!" - хлопает в ладоши Егор, плохо скрывая улыбку. Публика моментально серьезнеет. Одни вооружаются щупами и миноискателями, другие инспектируют ружья, готовясь контролировать "малое небо".Старший лейтенант Егор Ситник – командир инженерно-саперной роты 506-го мотострелкового полка. Его задача на сегодня – провести разминирование в освобожденном поселке. Ибо все, что не дороги, которые разминируют в первую очередь, тут, мягко говоря, вызывает вопросики."Работаем на следующей улице. Сейчас "птичку" поднимем, посмотрим и вперед. Идем парами: один работает другой прикрывает. По обе стороны дороги", - на ходу объясняет задачу старлей.Солнышко, едва-едва утвердившись над грешными нашими головами, щедро одаривает натурально пушкинскими видами: снежок искрится в утренних лучах, а в небе ни единого облачка. Мороз, правда, еще совсем ночной и больно впивается в щеки. А так погодка – благодать. Ну или "дрянь полная", ежели по местным стандартам. Ибо летная. С другой стороны, к фронту мы не так, чтобы совсем уж близко, а это значит, что бдительность выключать нельзя, но и в паранойю лишний раз ударяться не стоит.Сбросив рюкзак, офицер извлекает квадрокоптер и опускает на асфальт. Через минуту "птичка", жужжа по-насекомьи, медленно-медленно пролетает над интересующей нас улицей. Егор что-то показывает саперам на экране пульта. Те понимающе кивают.- Это зачем?- Век технологий! Мы довольно активно применяем "мавики" в инженерной разведке: пролетаем, изучаем, выискиваем.- А дальше?- А дальше группа доразведки выходит, которая при помощи металлоискателей, щупов и собственных внимательных глаз находит и уничтожает разнообразные взрывоопасные предметы. Установленные врагом и замаскированные боеприпасы, неразорвавшиеся боеприпасы, неисправные боеприпасы. Все это мы должны найти и обезвредить.Сам Егор из Тюмени. В 2023 году окончил Высшее военно-инженерное командное училище. По распределению попал в 506-й полк на должность начальника инженерной службы мотострелкового батальона, а через полтора года стал командиром роты. Как большинство молодых офицеров, он по-мальчишески смешливый, но по-военному серьезный. Всякий раз попадая в объектив камеры, он смущенно улыбается, а потом быстро делает "офицерское лицо".Тем временем бойцы, разбившись на две группы, начинают прочесывать обочины: один работает, другой прикрывает. Двигаются потихоньку, ощупывая каждый сантиметр мерзлой почвы.- А экзотика попадается?- Частенько. Много мин иностранного производства. В основном, конечно, американские. Это и противотанковые М-19, и всем известные осколочные направленные мины "Клеймор", и масса СВУ, начиненных американскими комплектующими.- Ловушки какие-нибудь хитрые встречаются?- В основном это растяжки, установленные в лесополосах. Наши ребята ходят вместе со штурмовыми группами и расчищают дорогу.Осторожно перемещаясь от деревца к деревцу, от булыжника к булыжнику, саперы чешут обочины, шаря миноискателями. Тот, что слева, присаживается на колено, поднимает руку. Через секунду оживает рация, что висит на бронежилете старлея.- Чего там?- ТМ-ка.Участок дороги перекрывается с двух сторон. Тем временем боец, которого все кличут "Морозом", аккуратно сдвигает целлофан, демонстрируя противотанковую мину, внешность которой хорошо известна, пожалуй, что любому жителю ЛДНР."А это у нас ТМ-62. Поскольку снизу может быть ловушка, мы уничтожим эту мину накладным зарядом", - объясняет сапер Сергей Морозов, потроша свой рюкзак на предмет всего необходимого для проведения операции.Отмерив достаточное количество огнепроводного шнура, сапер прилаживает его к заряду, а тот устанавливает впритирку к своей опасной находке. "Как чиркнет, вы сразу отходите и топаете до тех пор, пока я не скажу, что хватит. Мы вас догоним", - инструктирует нас Егор.Короткая вспышка и уже через минуту мы, отскочив на сотню метров, наблюдаем, как саперы идут в нашу сторону "легкой джазовой походкой".- Крутые парни на взрывы не оборачиваются?- У нас же все рассчитано. Еще уйма времени.- Осколков же не будет?- ТМ не осколочная, но землей и камнями засыпать может. Поэтому лучше держаться подальше.- Сколько до взрыва?- Ровно минута.Взрыв противотанковой мины разбивает тихое зимнее утро на тысячу осколков. "Тук-тук-тук-тук", - стучат по асфальту комья промерзшей земли, а также сухие ветки, строительный мусор и все то, что с неба сыпаться не должно бы.Приблизившись к месту подрыва, наблюдаем последствия. "А вот если бы за час до нашего прихода какой-нибудь танчик здесь сантиметров на двадцать с дороги съехал, то получилось бы грустненько", - думаю я, разглядывая черное дно глубокой воронки. Почему-то даже те, в которых грузовик спрятать можно, на фото и видео завсегда скромнее выглядят.Закончив на этой улице, офицер снимает оцепление и мимо тут же проезжает "коробочка". Заметив, что их снимают, ребята машут с брони. Впрочем, без особого энтузиазма. В такой мороз поездка на броне даже законченному оптимисту настроенье испортит.- Чего там?- FPV!- А-а-а! Услышали взрыв и заинтересовались. Далеко?- Да вроде пропал.- Тогда идем дальше.Еще одна ТМ-62 обнаруживается на соседней улице. Тут, правда, ситуация хуже, поскольку мина установлена совсем рядышком с развалинами дома. "Так…давайте вот по асфальту и через улицу. Сержант вас проводит, а мы догоним. А то кирпичи полетят во все стороны", - командует Егор, оценив ситуацию.На гражданке младший сержант Александр Масицкий работал газоэлектросварщиком. В октябре 2022 года был мобилизован в инженерные войска и вот сейчас прикрывает нас с дробовиком в руках.- Слушай, саперы ведь одними из первых оказываются в освобожденных населенных пунктах. А с гражданскими взаимодействовать приходилось?- Приходилось. Вывозили мирных жителей. Они искали место эвакуации и не нашли. Мы проверили документы, установили их личности, а потом вывезли туда, где спокойнее.Старший лейтенант страховался не зря! Осколки кирпича и булыжники взрывом разносит по всей округе. Хорошо, что мы подальше отошли. А то быть бы нам битыми.Дальнейшее прочесывание улицы столь внушительных плодов уже не приносит. Ребята находят лишь россыпь ВОГов, с которой тут же разбираются по отработанной схеме. Шут знает, как они сюда попали, сколько провалялись и в каком состоянии находятся. Лучше не рисковать.Перекуру я так не радовался с тех самых пор, как сам был солдатом. Пальцы онемели настолько, что кнопку спуска на фотоаппарате уже не чувствую. "Я ребятам награды вручу по случаю Дня инженерных войск. Сделаешь им пару фото на память?" - почти заговорщицки шепчет Егор по дороге на исходную. Киваю, пряча руки в карманы.С торжественностью в зоне СВО как-то не очень. Быстро зачитывают приказ, быстро вручают награды и руки жмут тоже быстро. И понятно, что не за награды воюют, но хочется порой чего-нибудь яркого.Чтобы ребятам было приятнее, старший лейтенант разворачивает на внедорожнике флаги, организует на их фоне построение. Приказ читает с выражением, но с поправкой на место и время. Не затягивает. Буквально через три минуты бойцы уже разглядывают полученные грамоты и медали.- Товарищ Морозов, что получил?- Сегодня - грамоту. Награды у меня уже есть.- Расскажешь?- А что рассказывать? От населенного пункта Шевченко в сторону Покровска разминировал дорогу для прохода тяжелой техники и пехоты. Много было магнитных мин. Прямо очень. В итоге получил ранение, попал в госпиталь. Уже, как видишь, в строю."Восстановлению подлежит": как "оживляют" технику в зоне СВО

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

тюмень

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, регина мороз, александр мороз, тюмень, сво, мины, разминирование