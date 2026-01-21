"Трамп пытается убедить себя в безграничных возможностях": Ищенко о политике президента США - 21.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260121/tramp-pytaetsya-ubedit-sebya-v-bezgranichnykh-vozmozhnostyakh-ischenko-o-politike-prezidenta-ssha-1074566013.html
"Трамп пытается убедить себя в безграничных возможностях": Ищенко о политике президента США
Агрессивные шаги Вашингтона на мировой арене часто являются попыткой заменить реальную мощь эффектными жестами. За громкими заявлениями властей США может скрываться желание убедить в силе прежде всего самих себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-21T05:00
2026-01-21T05:00
новости
сша
россия
вашингтон
дональд трамп
украина.ру
f-35
ростислав ищенко
сергей лавров
геополитика
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неизменность позиции Москвы по Венесуэле, подчеркнув принцип территориальной целостности государств как её основу. Действия американских военных, направленные на захват президента Николаса Мадуро, он охарактеризовал как вопиющее пренебрежение нормами международного права.Отвечая на вопрос, что движет Дональдом Трампом — кураж или продуманная политика, эксперт не стал разделять эти понятия. "Любая продуманная политика не исключает и кураж", — сказал Ростислав Ищенко.Однако политолог указал на самоуверенность американского президента. "Трамп вполне мог уверовать в свои безграничные возможности. А, может быть, он просто пытается себя в этом убедить. Но он так и раньше поступал. Он во многих случаях пытается заменить реальные возможности США пиаром", — заявил аналитик.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
сша
россия
вашингтон
Украина.ру
новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, украина.ру, f-35, ростислав ищенко, сергей лавров, геополитика, ракеты, пиар, главные новости, николас мадуро, захват
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Украина.ру, F-35, Ростислав Ищенко, Сергей Лавров, геополитика, ракеты, пиар, Главные новости, Николас Мадуро, захват

"Трамп пытается убедить себя в безграничных возможностях": Ищенко о политике президента США

05:00 21.01.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Агрессивные шаги Вашингтона на мировой арене часто являются попыткой заменить реальную мощь эффектными жестами. За громкими заявлениями властей США может скрываться желание убедить в силе прежде всего самих себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неизменность позиции Москвы по Венесуэле, подчеркнув принцип территориальной целостности государств как её основу. Действия американских военных, направленные на захват президента Николаса Мадуро, он охарактеризовал как вопиющее пренебрежение нормами международного права.
Отвечая на вопрос, что движет Дональдом Трампом — кураж или продуманная политика, эксперт не стал разделять эти понятия. "Любая продуманная политика не исключает и кураж", — сказал Ростислав Ищенко.
Однако политолог указал на самоуверенность американского президента. "Трамп вполне мог уверовать в свои безграничные возможности. А, может быть, он просто пытается себя в этом убедить. Но он так и раньше поступал. Он во многих случаях пытается заменить реальные возможности США пиаром", — заявил аналитик.
"Что он все время рассказывает? То у него супер-пупер ракета. То он все войны в мире выиграл. То он всех помирил. На американское население это действует", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
НовостиСШАРоссияВашингтонДональд ТрампУкраина.руF-35Ростислав ИщенкоСергей ЛавровгеополитикаракетыпиарГлавные новостиНиколас Мадурозахват
 
Лента новостейМолния