Позывной "Вархан": Брошенное украинцами оружие в Авдеевке наше подразделение вывозило двумя КАМАЗами

Боец ВС РФ с позывным "Вархан" рассказал изданию Украина.ру, как нашел законсервированную взлетную полосу, с которой ВСУ запускали тяжелые дроны "Баба-Яга", и как наши бойцы помогали местным гражданским, сбрасывая хлеб с беспилотников, которого они не ели шесть месяцев

- Вархан, а почему у тебя именно такой позывной?- Потому что он единственный в своем роде. Перед первым контрактом я посоветовался с мамой, задал ей вопрос: а что, если я себе возьму позывной "Вархан" (сказочное существо типа пресмыкающегося из фауны сказочного княжества Альмалейн; до трех метров в длину; яд этого существо способен парализовать другое живое существо – прим.)? Она ответила: да, вполне. Действительно, Варханов больше нет.- С какого года воюете на СВО?-С августа 2023 года. Первое направление Авдеевское, потом Степовое, Красногоровка, пригород Авдеевки. Пришлось и по глине поползать.- Я сам был в Донецке во время завершающего штурма Авдеевки в феврале 2024 года. Когда каждые 10 минут на город ложились по 4 наших ФАБа, трясло весь Донецк. Было страшно. А вы, находясь в Авдеевке или в пригороде как себя ощущали, когда наши сбрасывали ФАБы?- Когда я видел, что происходит после удара ФАБа, особенно проходя через дачи села Веселое (населенный пункт в 2 км от Авдеевки – прим.), это было что-то с чем-то… Смотришь, куришь, а там такой огромный гриб растет от взрыва.- Не контузило?- Почему нет, контузило. Когда слышишь свиристящий пролет мимо тебя, то лучше прилечь, потому что ударная волна от ФАБа четко цепляла. За 7 км ложилось, а земля при этом трясется. Крышки люка подпрыгивают, если ими входы в канализационные системы накрыты.Как-то под Авдеевкой я принес один рюкзак полностью набитый ВОГами (выстрел осколочный гранатометный – прим.). Прошу наших "птичников"-летунов: пацаны, помогите аккуратненько снять. Снимаю, а рюкзак, который мне боец помогал снять, его вниз тянет. Он недоуменно меня спрашивает: ты что в него нагрузил? Я: подожди, это только один рюкзак, там еще два таких лежат, полные ВОГов. Все три принес. Потом мы еще СОШ (подставка для стрельбы – прим.) уволокли со старой украинской позиции, которую украинцы бросили и убежали.Они в середине села Веселое расположились. Всё у них было нормально, а тут русские зашли – 3 тысячи за два дня. Они все бросили и убежали – им оружие, видимо, не надо было. Война – надо, оружие – не надо. Мы их трофейного оружия на двух КАМАЗа увезли.- Вы сдали всё, а там уже тыловые службы всё распределили?- Да. Я вообще любил у украинцев таскать оружие. Они в основном оставляли боеприпасы без запалов. В один из декабрьских дней, когда мы стали заходить в их лесополки, мы разрыли их законсервированные коммуникационные системы под тяжелый дрон "Баба-Яга": взлётка и туннели все были заложены мешками с песком. Также нашли тридцать две 80-мм минометные мины. Это были сбросы для "Бабы-Яги", которая несет по 4 мины.Когда я их расконсервировал, то давал бойцам вместо гранаты ударить по украинским позициям. С одной стороны села стояли стрелки, а с другой – была позиция с 12,7 мм ДШК (Дегтярева – Шагина крупнокалиберный пулемет – прим.). У нас был боец с позывным "Сусанин", Царство ему Небесное, погиб. Он бегал в одну сторону, кинул врагу 82-мм мину, оставив в блиндаже дырку. В другую сторону сбегал, кинув по ним "эфку" с примотанной салютницей (ручная осколочная оборонительная граната Ф-1). Прибегает и говорит: там у них какие-то красные искры были, что было очень весело.Я украинские 82-мм мины модифицировал. Если кончик есть, то если его боец кинет, то вряд ли он сработает. Чтобы сработал, надо кончик открутить и чего-то своего вставить, чтобы утяжелить, чтобы была полезная нагрузка.Украинцы же любят такое по нам кидать, вот пусть на себе и почувствуют, как это.- Боевые награды у тебя есть?- Да, две медали "За отвагу". Первую как раз и получил за то, что мы расконсервировали украинскую позицию, с которой взлетала "Баба-Яга" и сделали прорыв их позиций, разломав их морально.А вторую медаль я получил за то, что мы зашли в Верхнекаменское на границе ДНР и ЛНР. Сначала в середину, а потом почти до конца дошли. Первые наши бойцы на танках заезжали. Они чуть-чуть сцепились с ВСУ, кого-то ранило. Я через них заходил, занес провизию, подразгрузился, взял свой суточный рацион, бк и пошли уже дальше штурмовать. Перегруппировались, сконцентрировали силы, отдохнули и пошли по две стороны села. Выполнили задачи, которые были перед нами поставлены. Задача может переиграться за пять минут. Могут сказать: ребята не ходите вот туда, а идите сюда, так как в первоначальное место подходят другие наши бойцы, поэтому чтобы вы друг друга не перестреляли, туда идти не надо.Мы могли сзади с тыла зайти и сидеть ждать, если впереди кто-то из наших реально косил противника. Противник тоже слабину не дает. Они тоже четыре раза хотели зайти в Верхнекаменское в сопровождении своих "птичек", которые летят сверху. Но заходили они неудачно, погибая на растяжках и электроподрывах. Они просто не понимали, что произошло и просто отваливают.- А с местным населением общаться приходилось?- С местным населением я повстречался на Лисичанском направлении. Заходили в село Верхнекаменское. В нем находилось 7 гражданских. Надо было пройти, узнать и проверить кто, что и как. Приняли они нас вполне нормально. Они боялись украинских солдат. В итоге им ВСУ через четыре месяца во время артиллерийского обстрела сожгли коттедж. Гражданские запросили эвакуацию и их вывели на территорию, где они могли обогреться и помыться.Кстати, там со второго этажа я спускал танковый снаряд, который не сработал. Выносил аж за огород. Нес снаряд метров пятьдесят кончиком от батареи.Кстати, наши ребята, которые летали на "птичках", сбрасывали им еще до полного освобождения хлеб и консервы, которые смогли беспилотники поднять. Они говорили потом, что хлеба до этого не видели полгода.

