https://ukraina.ru/20260121/pozyvnoy-varkhan-broshennoe-ukraintsami-oruzhie-v-avdeevke-nashe-podrazdelenie-vyvozilo-dvumya-kamazami-1074508297.html
Позывной "Вархан": Брошенное украинцами оружие в Авдеевке наше подразделение вывозило двумя КАМАЗами
Позывной "Вархан": Брошенное украинцами оружие в Авдеевке наше подразделение вывозило двумя КАМАЗами - 21.01.2026 Украина.ру
Позывной "Вархан": Брошенное украинцами оружие в Авдеевке наше подразделение вывозило двумя КАМАЗами
Боец ВС РФ с позывным "Вархан" рассказал изданию Украина.ру, как нашел законсервированную взлетную полосу, с которой ВСУ запускали тяжелые дроны "Баба-Яга", и как наши бойцы помогали местным гражданским, сбрасывая хлеб с беспилотников, которого они не ели шесть месяцев
2026-01-21T06:40
2026-01-21T06:40
2026-01-21T06:40
интервью
сво
бпла
fpv-дрон
александр чаленко
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074561118_97:35:825:444_1920x0_80_0_0_45fb0633b06eacd139d69ad8ac13a0fd.jpg
- Вархан, а почему у тебя именно такой позывной?- Потому что он единственный в своем роде. Перед первым контрактом я посоветовался с мамой, задал ей вопрос: а что, если я себе возьму позывной "Вархан" (сказочное существо типа пресмыкающегося из фауны сказочного княжества Альмалейн; до трех метров в длину; яд этого существо способен парализовать другое живое существо – прим.)? Она ответила: да, вполне. Действительно, Варханов больше нет.- С какого года воюете на СВО?-С августа 2023 года. Первое направление Авдеевское, потом Степовое, Красногоровка, пригород Авдеевки. Пришлось и по глине поползать.- Я сам был в Донецке во время завершающего штурма Авдеевки в феврале 2024 года. Когда каждые 10 минут на город ложились по 4 наших ФАБа, трясло весь Донецк. Было страшно. А вы, находясь в Авдеевке или в пригороде как себя ощущали, когда наши сбрасывали ФАБы?- Когда я видел, что происходит после удара ФАБа, особенно проходя через дачи села Веселое (населенный пункт в 2 км от Авдеевки – прим.), это было что-то с чем-то… Смотришь, куришь, а там такой огромный гриб растет от взрыва.- Не контузило?- Почему нет, контузило. Когда слышишь свиристящий пролет мимо тебя, то лучше прилечь, потому что ударная волна от ФАБа четко цепляла. За 7 км ложилось, а земля при этом трясется. Крышки люка подпрыгивают, если ими входы в канализационные системы накрыты.Как-то под Авдеевкой я принес один рюкзак полностью набитый ВОГами (выстрел осколочный гранатометный – прим.). Прошу наших "птичников"-летунов: пацаны, помогите аккуратненько снять. Снимаю, а рюкзак, который мне боец помогал снять, его вниз тянет. Он недоуменно меня спрашивает: ты что в него нагрузил? Я: подожди, это только один рюкзак, там еще два таких лежат, полные ВОГов. Все три принес. Потом мы еще СОШ (подставка для стрельбы – прим.) уволокли со старой украинской позиции, которую украинцы бросили и убежали.Они в середине села Веселое расположились. Всё у них было нормально, а тут русские зашли – 3 тысячи за два дня. Они все бросили и убежали – им оружие, видимо, не надо было. Война – надо, оружие – не надо. Мы их трофейного оружия на двух КАМАЗа увезли.- Вы сдали всё, а там уже тыловые службы всё распределили?- Да. Я вообще любил у украинцев таскать оружие. Они в основном оставляли боеприпасы без запалов. В один из декабрьских дней, когда мы стали заходить в их лесополки, мы разрыли их законсервированные коммуникационные системы под тяжелый дрон "Баба-Яга": взлётка и туннели все были заложены мешками с песком. Также нашли тридцать две 80-мм минометные мины. Это были сбросы для "Бабы-Яги", которая несет по 4 мины.Когда я их расконсервировал, то давал бойцам вместо гранаты ударить по украинским позициям. С одной стороны села стояли стрелки, а с другой – была позиция с 12,7 мм ДШК (Дегтярева – Шагина крупнокалиберный пулемет – прим.). У нас был боец с позывным "Сусанин", Царство ему Небесное, погиб. Он бегал в одну сторону, кинул врагу 82-мм мину, оставив в блиндаже дырку. В другую сторону сбегал, кинув по ним "эфку" с примотанной салютницей (ручная осколочная оборонительная граната Ф-1). Прибегает и говорит: там у них какие-то красные искры были, что было очень весело.Я украинские 82-мм мины модифицировал. Если кончик есть, то если его боец кинет, то вряд ли он сработает. Чтобы сработал, надо кончик открутить и чего-то своего вставить, чтобы утяжелить, чтобы была полезная нагрузка.Украинцы же любят такое по нам кидать, вот пусть на себе и почувствуют, как это.- Боевые награды у тебя есть?- Да, две медали "За отвагу". Первую как раз и получил за то, что мы расконсервировали украинскую позицию, с которой взлетала "Баба-Яга" и сделали прорыв их позиций, разломав их морально.А вторую медаль я получил за то, что мы зашли в Верхнекаменское на границе ДНР и ЛНР. Сначала в середину, а потом почти до конца дошли. Первые наши бойцы на танках заезжали. Они чуть-чуть сцепились с ВСУ, кого-то ранило. Я через них заходил, занес провизию, подразгрузился, взял свой суточный рацион, бк и пошли уже дальше штурмовать. Перегруппировались, сконцентрировали силы, отдохнули и пошли по две стороны села. Выполнили задачи, которые были перед нами поставлены. Задача может переиграться за пять минут. Могут сказать: ребята не ходите вот туда, а идите сюда, так как в первоначальное место подходят другие наши бойцы, поэтому чтобы вы друг друга не перестреляли, туда идти не надо.Мы могли сзади с тыла зайти и сидеть ждать, если впереди кто-то из наших реально косил противника. Противник тоже слабину не дает. Они тоже четыре раза хотели зайти в Верхнекаменское в сопровождении своих "птичек", которые летят сверху. Но заходили они неудачно, погибая на растяжках и электроподрывах. Они просто не понимали, что произошло и просто отваливают.- А с местным населением общаться приходилось?- С местным населением я повстречался на Лисичанском направлении. Заходили в село Верхнекаменское. В нем находилось 7 гражданских. Надо было пройти, узнать и проверить кто, что и как. Приняли они нас вполне нормально. Они боялись украинских солдат. В итоге им ВСУ через четыре месяца во время артиллерийского обстрела сожгли коттедж. Гражданские запросили эвакуацию и их вывели на территорию, где они могли обогреться и помыться.Кстати, там со второго этажа я спускал танковый снаряд, который не сработал. Выносил аж за огород. Нес снаряд метров пятьдесят кончиком от батареи.Кстати, наши ребята, которые летали на "птичках", сбрасывали им еще до полного освобождения хлеб и консервы, которые смогли беспилотники поднять. Они говорили потом, что хлеба до этого не видели полгода.Читайте интервью Александра Чаленко с бойцом, воюющим в зоне СВО Позывной "Велес": Как встреча с осами чуть было не помешала выполнению боевого задания
https://ukraina.ru/20260115/pozyvnoy-veles-kak-vstrecha-s-osami-chut-bylo-ne-pomeshala-vypolneniyu-boevogo-zadaniya-1074284324.html
авдеевка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074561118_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_83a508d0cf7641c562a0454ca39e0578.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
интервью, сво, бпла, fpv-дрон, александр чаленко, авдеевка
Позывной "Вархан": Брошенное украинцами оружие в Авдеевке наше подразделение вывозило двумя КАМАЗами
Боец ВС РФ с позывным "Вархан" рассказал изданию Украина.ру, как нашел законсервированную взлетную полосу, с которой ВСУ запускали тяжелые дроны "Баба-Яга", и как наши бойцы помогали местным гражданским, сбрасывая хлеб с беспилотников, которого они не ели шесть месяцев
- Вархан, а почему у тебя именно такой позывной?
- Потому что он единственный в своем роде. Перед первым контрактом я посоветовался с мамой, задал ей вопрос: а что, если я себе возьму позывной "Вархан" (сказочное существо типа пресмыкающегося из фауны сказочного княжества Альмалейн; до трех метров в длину; яд этого существо способен парализовать другое живое существо – прим.)? Она ответила: да, вполне. Действительно, Варханов больше нет.
- С какого года воюете на СВО?
-С августа 2023 года. Первое направление Авдеевское, потом Степовое, Красногоровка, пригород Авдеевки. Пришлось и по глине поползать.
- Я сам был в Донецке во время завершающего штурма Авдеевки в феврале 2024 года. Когда каждые 10 минут на город ложились по 4 наших ФАБа, трясло весь Донецк. Было страшно. А вы, находясь в Авдеевке или в пригороде как себя ощущали, когда наши сбрасывали ФАБы?
- Когда я видел, что происходит после удара ФАБа, особенно проходя через дачи села Веселое (населенный пункт в 2 км от Авдеевки – прим.), это было что-то с чем-то… Смотришь, куришь, а там такой огромный гриб растет от взрыва.
- Почему нет, контузило. Когда слышишь свиристящий пролет мимо тебя, то лучше прилечь, потому что ударная волна от ФАБа четко цепляла. За 7 км ложилось, а земля при этом трясется. Крышки люка подпрыгивают, если ими входы в канализационные системы накрыты.
Как-то под Авдеевкой я принес один рюкзак полностью набитый ВОГами (выстрел осколочный гранатометный – прим.). Прошу наших "птичников"-летунов: пацаны, помогите аккуратненько снять. Снимаю, а рюкзак, который мне боец помогал снять, его вниз тянет. Он недоуменно меня спрашивает: ты что в него нагрузил? Я: подожди, это только один рюкзак, там еще два таких лежат, полные ВОГов. Все три принес. Потом мы еще СОШ (подставка для стрельбы – прим.) уволокли со старой украинской позиции, которую украинцы бросили и убежали.
Они в середине села Веселое расположились. Всё у них было нормально, а тут русские зашли – 3 тысячи за два дня. Они все бросили и убежали – им оружие, видимо, не надо было. Война – надо, оружие – не надо. Мы их трофейного оружия на двух КАМАЗа увезли.
- Вы сдали всё, а там уже тыловые службы всё распределили?
- Да. Я вообще любил у украинцев таскать оружие. Они в основном оставляли боеприпасы без запалов. В один из декабрьских дней, когда мы стали заходить в их лесополки, мы разрыли их законсервированные коммуникационные системы под тяжелый дрон "Баба-Яга": взлётка и туннели все были заложены мешками с песком. Также нашли тридцать две 80-мм минометные мины. Это были сбросы для "Бабы-Яги", которая несет по 4 мины.
Когда я их расконсервировал, то давал бойцам вместо гранаты ударить по украинским позициям. С одной стороны села стояли стрелки, а с другой – была позиция с 12,7 мм ДШК (Дегтярева – Шагина крупнокалиберный пулемет – прим.). У нас был боец с позывным "Сусанин", Царство ему Небесное, погиб. Он бегал в одну сторону, кинул врагу 82-мм мину, оставив в блиндаже дырку. В другую сторону сбегал, кинув по ним "эфку" с примотанной салютницей (ручная осколочная оборонительная граната Ф-1). Прибегает и говорит: там у них какие-то красные искры были, что было очень весело.
Я украинские 82-мм мины модифицировал. Если кончик есть, то если его боец кинет, то вряд ли он сработает. Чтобы сработал, надо кончик открутить и чего-то своего вставить, чтобы утяжелить, чтобы была полезная нагрузка.
Украинцы же любят такое по нам кидать, вот пусть на себе и почувствуют, как это.
- Боевые награды у тебя есть?
- Да, две медали "За отвагу". Первую как раз и получил за то, что мы расконсервировали украинскую позицию, с которой взлетала "Баба-Яга" и сделали прорыв их позиций, разломав их морально.
А вторую медаль я получил за то, что мы зашли в Верхнекаменское на границе ДНР и ЛНР. Сначала в середину, а потом почти до конца дошли. Первые наши бойцы на танках заезжали. Они чуть-чуть сцепились с ВСУ, кого-то ранило. Я через них заходил, занес провизию, подразгрузился, взял свой суточный рацион, бк и пошли уже дальше штурмовать. Перегруппировались, сконцентрировали силы, отдохнули и пошли по две стороны села. Выполнили задачи, которые были перед нами поставлены. Задача может переиграться за пять минут. Могут сказать: ребята не ходите вот туда, а идите сюда, так как в первоначальное место подходят другие наши бойцы, поэтому чтобы вы друг друга не перестреляли, туда идти не надо.
Мы могли сзади с тыла зайти и сидеть ждать, если впереди кто-то из наших реально косил противника. Противник тоже слабину не дает. Они тоже четыре раза хотели зайти в Верхнекаменское в сопровождении своих "птичек", которые летят сверху. Но заходили они неудачно, погибая на растяжках и электроподрывах. Они просто не понимали, что произошло и просто отваливают.
- А с местным населением общаться приходилось?
- С местным населением я повстречался на Лисичанском направлении. Заходили в село Верхнекаменское. В нем находилось 7 гражданских. Надо было пройти, узнать и проверить кто, что и как. Приняли они нас вполне нормально. Они боялись украинских солдат. В итоге им ВСУ через четыре месяца во время артиллерийского обстрела сожгли коттедж. Гражданские запросили эвакуацию и их вывели на территорию, где они могли обогреться и помыться.
Кстати, там со второго этажа я спускал танковый снаряд, который не сработал. Выносил аж за огород. Нес снаряд метров пятьдесят кончиком от батареи.
Кстати, наши ребята, которые летали на "птичках", сбрасывали им еще до полного освобождения хлеб и консервы, которые смогли беспилотники поднять. Они говорили потом, что хлеба до этого не видели полгода.