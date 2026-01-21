https://ukraina.ru/20260121/ekonomika-ukrainy-i-voyna-kiev-bez-tepla-eksport-kak-v-gane-no-s-veroy-v-sebya-1074569210.html

Экономика Украины и война: Киев без тепла, экспорт как в Гане, но с верой в себя

Как и на предыдущей неделе, главной темой стала катастрофа в электроэнергетике и теплоснабжении. Стоило лишь киевской власти вернуть тепло в большую часть домов, как ВКС вновь зашли на новый этап принуждения Украины к миру и количество домов без тепла в Киеве выросло с 50 до 5 лишним тысяч.

Второй новостью недели по праву можно назвать публикацию статистики торгового баланса и структуры экспорта, которая показывает, что Украина уже стала Африкой.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Ситуация в электроэнергетикеРада со второй попытки назначила на пост главы Минэнерго и по совместительству первого вице-премьера Дениса Шмыгаля, "переведя" его с поста главы Минобороны, которое теперь возглавляет 34-летний главный по цифровизации Михаил Фёдоров.Также с 14 января действует режим ЧП в энергетике, а 16 января глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина созывает "энергетический Рамштайн" и просит её доноров помочь деньгами и оборудованием. Норвегия традиционно оказалась впереди всех и перечислила Украине 200 млн долларов, Италия поставила промышленные бойлеры.А с 19 января Украина перешла на график отключений электроэнергии в 4,5–5 очередей, что означает отсутствие электроэнергии по 16 с лишним часов в сутки.По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, дефицит генерации по стране составляет порядка 5–6 ГВт (в 2024 году потребление страны составляло порядка 14–15 ГВт), что эквивалентно мощностям Запорожской АЭС. Впрочем, как отметил сам Зеленский, с учётом проблем с теплом и сильных морозов потребление Украины выросло до 18 ГВт. Однако это пиковый показатель, вызванный морозами и проблемами с централизованным отоплением.А так как сбалансировать потребление и генерацию до сих пор не удаётся — сказывается выбытие из строя большей части электростанций за исключением АЭС, морозы и проблемы с перетоками электроэнергии внутри энергосистемы, — то страна живёт в режиме аварийных и совершенно непредсказуемых отключений. Как следствие, ранее действовавшие интервалы 7 часов без света и 3,5 часа со светом неактуальны так как в Киеве не хватает 70% мощностей, в Одессе и Днепропетровске около 50%. Нормой стали отключения, а включения носят хаотичный и совершенно непредсказуемый характер практически на всей территории Украины. При этом возобновление подачи электроэнергии не означает того факта, что она подаётся с нормативным напряжением в 220–230 вольт. Нормой стало напряжение в районе 140–160 вольт, чего хватает для работы освещения и роутеров, но недостаточно чайникам, обогревателям и микроволновкам. А так как основные удары ВКС наносят по подстанциям с трансформаторами на 330 кВ (впрочем, прилетало и по трансформаторам на 750 кВ), то основную нагрузку на себе несут сети на 110 кВ (привычный для России класс напряжения в 220 кВ на Украине был представлен лишь в Крыму и на Донбассе). Однако пропускная способность сетей на 110 кВ примерно в 8 раз меньше, чем у сетей на 330 кВ. Для понимания: наибольшая передаваемая мощность на одну цепь ЛЭП напряжением 110 кВ составляет не больше 50 МВт, тогда как в сетях напряжением 330 кВ передаваемая мощность доходит до 400 МВт.А так как в квартирах холодно, а включения электроэнергии носят непредсказуемый характер, то граждане при включении света сразу же грузят сети всем, что можно включить. Как следствие — перегрузка, нагрев, оплавление изоляции и выгорание щитовых, а далее по цепочке и трансформаторов различного класса напряжения. Поэтому трансформаторы горят не только от "Гераней", но и от перегрузок: сгорают как комплектные трансформаторные подстанции на 10/6/0,4 кВ, так и трансформаторы более высоких классов напряжения."Экономическая правда" проанализировала данные об отключениях электроэнергии в отдельных городах. 10 января Борисполь был без света 77% времени, Бровары — 63,7%, Киев — 46,2%. Высокая доля отключений также фиксировалась в Кременчуге — 44,5%, Ирпене — 42,7%, Днепропетровске — 33,6% и Кривом Роге — 33,5%. В Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице свет отсутствовал 20–30% времени. Впрочем, приведенные выше цифры сродни замру средней температуры по больнице: в Одессе 16 января жители одного из домов перекрыли дороги из-за отсутствия электроэнергии на протяжении двух недель подряд.Естественно, бизнес в таких условиях работать не может — ни одна легальная отрасль экономики не в состоянии обеспечить приемлемую экономику при работе на генераторах, которые, к тому же, не рассчитаны на круглосуточную нагрузку. Поэтому продолжается закрытие магазинов, включая сетевые супермаркеты, а рестораны массово останавливают работу: нет электроэнергии — нет жизни.Кризис в КиевеВ Киеве вплоть до утра 20 января постепенно сокращалось количество домов без отопления. К понедельнику таковых насчитывалось около сотни, однако есть, как говорится, нюанс. Во-первых, точного числа замёрзших многоэтажек никто не знает — их никто не считал. Во-вторых, в те дома, куда вернули тепло, температура может находиться в коридоре 14–16 градусов, что, впрочем, куда лучше размороженных батарей и труб. Таким образом, подача тепла означает не то, что в квартирах будет комфортная температура, а то, что в таких домах не разорвёт трубы.На фоне введённого режима ЧП в энергетике власти смягчили комендантский режим: части бизнеса разрешили работать круглосуточно, если помещения пригодны для обогрева людей, а службам такси Bolt и Uklon дали возможность работать круглосуточно. А с 19 января МЧС развернуло 41 мобильную кухню с горячим питанием и ещё 40 штук держало в резерве. А так как с начала года важнейшие специалисты в Киеве стали вынужденные работать почти круглосуточно, то им городская власть Киева выделила 50 млн гривен для премирования.Но к утру 20 января подсчёт количества домов без тепла перестал иметь какой-либо смысл: после ночного удара дронами и крылатыми ракетами в Киеве, по заверениям мэра Виталия Кличко, без тепла остаются 5635 домов. Для понимания: в Киеве около 11 тыс. многоквартирных домов. Также вновь без света и воды осталось левобережье Киева.Также в ночь с 19 на 20 января под раздачу попали объекты теплоэнергетики в Днепропетровске и без тепла остались сотни домов.Каждый второй доллар от сельского хозяйстваПо итогам 2025 года Украина наторговала на 125,1 млрд долларов, при этом импорт превысил экспорт в 2 раза: 84,8 против 40,3 млрд долларов.В топ-3 статей импорта вошли машины, оборудование и транспорт (34,1 млрд долларов), продукция химической промышленности (12,5 млрд долларов), а также топливо и энергоносители (10,5 млрд долларов).А вот главной экспортной статьёй стали продовольствие (22,5 млрд долларов), металлы и товары из них (4,7 млрд долларов), а также машины, оборудование и транспорт (3,6 млрд долларов).В целом, по итогам 2025 года экспорт сельскохозяйственной продукции обеспечил Украине 55% от общего объёма валютных поступлений. Проще говоря, каждый второй доллар в экономике был сгенерирован сельском хозяйством. Всего же АПК обеспечил 22 млрд долларов валютной выручки.Для понимания, в список стран, где половина экспорта стабильно приходится на сельскохозяйственную продукцию, состоит из беднейших стран Африки к югу от Сахары. В Кот-д’Ивуаре и Гане доля сельского хозяйства в экспорте колеблется в пределах 40–55%, в Уганде это показатель находится в пределах 50–70%. Проще говоря, по структуре экспорта Украина откатилась до уровня Африки. Даже чтобы дорасти до показателя отдельных стран Южной Америки, например Парагвая, где половина экспорта приходится на сою и говядину, придётся постараться — развивать животноводство куда сложнее растениеводства.В этом году украинскому АПК сгенерировать 22 млрд долларов валютной выручки будет куда сложнее.Во-первых, в прошлом году украинские аграрии собрали 80 млн тонн зерновых и масличных, а около 3 млн тонн кукурузы остались неубранными в полях Сумской, Харьковской и Черниговской областей.Во-вторых, атаки на нефтяные танкеры и терминал КТК в Новороссийске вышли Украине боком: после ответных ударов по портам и судам стал проседать экспорт се4льскохозяйственной продукции. С начала маркетингового года Украина экспортировала 16 млн тонн сельхозпродукции, тогда как годом ранее было экспортировано 22 млн тонн. Разница — 6 млн тонн экспорта и потеря валютной выручки.Внешнее финансированиеТем временем глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подтвердила информацию западных деловых СМИ о структуре финансирования Украины со стороны Евросоюза в 2026–2027 годах. Из 90 млрд долларов 60 млрд и правда направят на закупку вооружений, а остальные 30 млрд Украина получит на покрытие бюджетного дефицита. Получается, что вместо требуемых 60 млрд евро на год, Украина получит всего 15 млрд — в 4 раза меньше желаемого. И то деньги поступят не раньше середины весны.А от маниловщины от Трампа в виде 800 млрд долларов на 10 лет для восстановления и вовсе решено отказаться: подписать меморандум планировали на форуме в Давосе, но что-то пошло не так: Зеленский в Давос не летит, а подписывать нечего.Тем временем глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев отрапортовал, что получение средств по линии МВФ оказалось под угрозой из-за того, что Рада не приняла необходимые для этого законопроекты. Среди проваленных депутатами законопроектов — налог на OLX (налогообложение НДФЛ продаж на цифровых площадках), а также НДС для ИП с годовым доходом свыше 1 млн гривен и налогообложения посылок стоимостью до 150 евро. Как следствие, январское заседание МВФ по Украине перенесли на февраль.Заодно МВФ настаивает на повышении ставок налогов для украинского бизнеса, а также отмены льгот по НДС. Как этот бизнес будет выживать в условиях отсутствия электроэнергии по 16 часов в сутки — не ясно. Впрочем, клеркам всё равно. Зато МВФ в лице своей главы Кристаллины Георгиевой рекомендует украинцам "верить в себя как в льва", а также "вставать по утрам и рычать" так как "уверенность имеет значение". В чём именно должны быть украинцы уверены кроме как в том, что они оказались вынуждены в ужасе без конца, не ясно. Впрочем, советы ныне раздаёт не только директор-распорядитель МВФ, но и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба, рекомендовавший сходить в ресторан или выпить кофе в кафе, чтобы поддержать сферу обслуживания. Наверное, для поддержки украинской металлургии каждому гражданину страны нужно будет купить по слябу.В общем, удар по бизнесу в этом году будет двойным. С одной стороны по экономике каждого отдельного предприятия ударит отсутствие электроэнергии, с другой в карман ещё глубже залезут налоговики.Прочие новости"Нафтогаз" опроверг введение ограничений на потребление природного газа, что свидетельствует об отсутствии ударов по ПХГ. К слову, к 14 января в ПХГ было 11,7 млрд м3 газа, но активного газа накоплено лишь 7 млрд м3, тогда как год назад активного газа в ПХГ было накоплено 5,3 млрд м3. К слову, с начала января среднесуточный отбор газа из ПХГ сократился на 18 млн м3 в сутки: с 58 млн до 40 млн м3 газа — видимо сказались удары ВКС России по ТЭЦ. Зато спрос на моторное топливо значительно вырос (в Киеве, например, в полтора раза), что является прямым следствием работы всего и вся от генераторов.Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью изданию "Укринформ" поделился планами о постепенной замене монет номиналом 50 копеек на "шаги". Заменить предстоит 1,5 млрд монет данного номинала, а так как ежегодно НБУ чеканит около 20–30 млн монет различного номинала, то процесс вытеснения 50 копеек 50 шагами растянется больше чем на 50 лет. План в текущих реалиях выглядит максимально завиральным, тем более что законопроект о переименовании копеек в шаги Радой не принят.80% получателей тысячи гривен "Зимней поддержки" потратили их на оплату коммунальных услуг.За 2,5 года после анонса планов по строительству завода по производству боеприпасов на Украине немецкая корпорация Rheinmetall так не приступила к его возведению. За 2,5 года после анонса планов по строительству завода по производству боеприпасов на Украине немецкая корпорация Rheinmetall так не приступила к его возведению. Директор Rheinmetall Армин Паппергер изначально заявлял, что завод запустят летом 2026 года, но теперь срок "сместили" на 2027 год. Паппергер во всём винит украинскую бюрократию, которая лишь в январе 2026 года выделила землю под завод, впрочем, топ-менеджер не мог не отдавать себе отчёт в изначальной нереализуемости данного проекта. Поэтому автор, как считал, так и считает, что завод изначально строить не планировали — глава Rheinmetall такими заявлениями поднимал капитализацию своей компании.

