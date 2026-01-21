https://ukraina.ru/20260121/tramp-pytaetsya-sobrat-komandu-pod-sebya-danilov-obyasnil-istinnye-tseli-initsiativy-ssha-po-gaze-1074573321.html

"Трамп пытается собрать команду под себя": Данилов объяснил истинные цели инициативы США по Газе

Инициатива Трампа по созданию "Совета мира" является попыткой создать удобную площадку, а не решить проблему Сектора Газа. Главная цель — собрать коалицию, которая будет играть по правилам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в создаваемый Дональдом Трампом состав "Совета мира" по Сектору Газа.Эксперт считает, что Трамп пытается таким образом преодолеть критику за односторонние действия на мировой арене. Однако собрать такую команду, по словам аналитика, очень сложно. "Это сложная задача, потому что в условиях, когда Трамп жестко позиционирует себя в отношении не только партнеров, но и союзников, собрать подобную команду очень неплохо", — отметил профессор.Тем не менее Трамп пытается продемонстрировать, что он настроен серьезно, что он рассчитывает на коллективные усилия в сфере миротворчества, заявил Данилов. По его мнению, это попытка президента США улучшить собственный имидж. В этом смысле Трамп стремится, если не увеличить свой рейтинг, то снизить градус критики в отношении односторонней позиции американской администрации на международной арене, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также статья по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.

