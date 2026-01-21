https://ukraina.ru/20260121/osenyu-pro-ukrainu-mogut-zabyt-nemenskiy-o-planakh-ssha-otvlech-mir-ot-provala-po-zamorozke-1074492053.html

Осенью про Украину могут забыть: Неменский о планах США отвлечь мир от провала по "заморозке"

Неудача Трампа в реализации плана по "заморозке" конфликта нанесёт удар по его политическому имиджу и предвыборным перспективам республиканцев. Однако уже к осени администрация США может сместить фокус внимания на Гренландию или Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2026-01-21T05:40

Комментируя возможные последствия провала мирной инициативы президента США, Неменский заявил об их двойном эффекте. "Неудача Трампа в осуществлении заморозки конфликта, о которой в Вашингтоне не раз заявляли, будет сильно ударять и по предвыборной кампании республиканцев, и по имиджу Трампа, по оценкам его реальных возможностей влиять на международное сообщество", — сказал политолог.Он предположил, что для смягчения этого удара Вашингтон может сменить информационную повестку. "Вполне возможно, что уже к началу осени об Украине будут говорить очень мало, не потому что она перестанет быть проблемой, а потому что появятся более существенные поводы для переживаний, связанные с Ираном или с Гренландией", — заявил Неменский.Политолог уточнил, что такая смена акцентов будет сознательной политикой Трампа. Высока вероятность, что Вашингтон сознательно пойдет на то, чтобы неудачную для себя тему с Украиной спрятать за другими более актуальными вопросами, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему агрессивной внешней политики Вашингтона "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.

