Для чего США пытаются гулять по мировой арене: Ищенко о нарастающем бардаке

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о сомнительных действиях президента США Дональда Трампа в отношении... Украина.ру, 20.01.2026

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о сомнительных действиях президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, о противостоянии США и ЕС, о достижениях российской дипломатии, а также о возне в украинской "банке с пауками": 00:08 – О целях Трампа в Гренландии; 05:25 – Война пошлин между США и ЕС; 12:45 – Вбросы в европейской прессе и реальная политика; 16:06 – О достижениях российской дипломатии; 19:27 – Об украинской "банке с пауками". *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

