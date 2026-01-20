Для чего США пытаются гулять по мировой арене: Ищенко о нарастающем бардаке - 20.01.2026 Украина.ру
Для чего США пытаются гулять по мировой арене: Ищенко о нарастающем бардаке
Для чего США пытаются гулять по мировой арене: Ищенко о нарастающем бардаке - 20.01.2026 Украина.ру
Для чего США пытаются гулять по мировой арене: Ищенко о нарастающем бардаке
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о сомнительных действиях президента США Дональда Трампа в отношении... Украина.ру, 20.01.2026
2026-01-20T22:18
2026-01-20T22:18
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о сомнительных действиях президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, о противостоянии США и ЕС, о достижениях российской дипломатии, а также о возне в украинской "банке с пауками": 00:08 – О целях Трампа в Гренландии; 05:25 – Война пошлин между США и ЕС; 12:45 – Вбросы в европейской прессе и реальная политика; 16:06 – О достижениях российской дипломатии; 19:27 – Об украинской "банке с пауками". *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Для чего США пытаются гулять по мировой арене: Ищенко о нарастающем бардаке

22:18 20.01.2026
 
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о сомнительных действиях президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, о противостоянии США и ЕС, о достижениях российской дипломатии, а также о возне в украинской "банке с пауками":
00:08 – О целях Трампа в Гренландии;
05:25 – Война пошлин между США и ЕС;
12:45 – Вбросы в европейской прессе и реальная политика;
16:06 – О достижениях российской дипломатии;
19:27 – Об украинской "банке с пауками".
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
