Через Гренландию США показывают, что Украина отходит на второй план — профессор МГИМО Данилов

Активный интерес США к Гренландии — это ясный сигнал для европейских союзников. Этим шагом Вашингтон демонстративно смещает фокус внимания с других вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов

2026-01-21T04:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103313/84/1033138408_0:0:6931:3899_1920x0_80_0_0_504c5ae6fc68e0ccfcd1ddb6a2e890eb.jpg

Аналитик сравнил действия администрации США с шахматной игрой. "Повторюсь, он пытается играть на разных досках. Такой сеанс одновременной игры. При этом он говорит, что его партнеры по этой игре слабы", — сказал Данилов, подчеркивая разницу в подходах.Он считает, что несмотря на смещение внимания, тема Украины не закрыта окончательно. "В данном случае, мне кажется, что украинскую партию он не сдает, но явно демонстрирует смещение приоритетов", — заявил эксперт, анализируя поведение американской администрации.Профессор МГИМО расшифровал скрытое послание, которое транслирует поведение Трампа европейским союзникам. "Эта партия для вас, европейцы, дорогие союзники, уже проиграна, если вы этого не понимаете, то это ваша проблема", — сказал Данилов, цитируя предполагаемую логику Белого дома."Я перешел на другие доски и играю". Примерно так складывается внешнеполитическая игра Трампа", — констатировал Дмитрий Данилов, завершая свою оценку текущей стратегии Вашингтона.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Про итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году — в материале "Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом".

Новости

