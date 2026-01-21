https://ukraina.ru/20260121/razvlekayutsya-v-davose-i-sovetuyut-ukraintsam-khodit-po-restoranam-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1074587029.html

Развлекаются в Давосе и советуют украинцам ходить по ресторанам. Чем занимаются украинские элиты

Значительная часть украинской политической элиты в эти поехала в швейцарский Давос, несмотря на то, что Зеленский отменил туда свою поездку. В Швейцарию как обычно поехала внушительная украинская делегация, чтобы пожаловаться на Россию и попросить помощи у западных толстосумов. Заодно и посетить горнолыжные курорты Альп.

"Слуга народа" Максим Бужанский советует тем, кто не входит в делегацию, но поехал пиариться, не попадать в объективы камер. "Их широкие улыбки на фоне замерзающей страны, сидящей десятками часов под ракетами, без света, тепла и воды, будут выглядеть значительно глупее обычного", - пишет нардеп.Генеральный директор ДТЭК (компании олигарха Рината Ахметова) Максим Тимченко обещает, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будет требовать от европейцев финансовую помощь для поддержки энергетической системы Украины. Однако как отмечает в связи с этим украинский Telegram-канал "Министр в отставке", пример прошлогодних "тусовок" в Давосе показывает, что там собираются или для массовых оргий эскорт-службы со всего мира, или олигарх Пинчук созывает украинских соросят на банкет."Украинцы мерзнут и сидят сутками без света, а менеджеры олигарха Ахметова и по совместительству собственника ДТЭК едут на отдых кататься на лыжах и пить шампанское "Вдова Клико" в Давосе", - резюмирует "Министр в отставке".Министр экономики Украины Алексей Соболев в Давосе бьет на жалость по поводу разрушенной энергетической инфраструктуры, но делает глубокомысленный вывод, что зима закончится и придет весна. "Я бы не был таким критичным. Во-первых, зима ещё идёт, но она закончится, и наступит весна. И даже если нам продолжат наносить ущерб – мы просто будем использовать другие источники электроэнергии, в том числе возобновляемые", - рассуждает в Давосе Соболев, пытаясь выпросить денег на возобновляемые источники энергии у европейских либералов.Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который намеревался отбивать российскую армию лопатой, на этой неделе отличился призывом к украинцам ходить по ресторанам вместо того, чтобы пить кофе дома. Якобы ради поддержки малого бизнеса, который также страдает от отсутствия света и тепла. Примечательно, что тот же Кулеба публикует фото в кардигане за 2 735 долларов от Dolce & Gabbana. Осенью 2022 года тот же Кулеба во время перебоев с электричеством отметил, что "это лучшее время, чтобы заниматься любовью и радоваться жизни".Украинский эксперт Олег Попенко в ответ пишет, что посмотрел на ценники в киевских ресторанах и решил все же выпить кофе дома."Кулеба призывает украинцев пить кофе не дома, а в ресторанах, чтобы поддержать бизнес. И есть лучше не картоху, а лобстеров, потому что так мы сможем повысить товарооборот с Испанией. К слову, обогревать холодные квартиры лучше гривнами, потому что так сокращается денежный оборот, инфляция замедляется и национальная валюта укрепляется", - иронизирует над его словами блогер Анатолий Шарий.Украинские СМИ на днях сообщали, что Зеленский в рамках кадровых перестановок планирует назначить Кулебу главой Службы внешней разведки.Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко* рассказывает в Раде, что друзья Зеленского по коррупционным схемам отнюдь не мерзнут вместе с киевлянами, а отдыхают в теплых краях."Сейчас, когда просыпаешься в квартире, в которой плюс 10-11 градусов, первое, что делаешь – смотришь погоду и видишь: на дворе минус 18. Сегодня в Киеве, в Кривом Роге – минус 18. В Запорожье – минус 16. И у людей нет ни тепла, ни воды, у многих нет электричества. Но, друзья, есть и хорошие новости. В Майами – плюс 23, где живет семья Умерова. Там все нормально, теплый океан. Так что, если вы беспокоились – не волнуйтесь, все в порядке. В Тель-Авиве – плюс 17, Миндичу тепло. Поэтому не переживайте, там все хорошо", - рассказывает нардеп, который и сам любил "потусоваться" на курортах Европы.В самой Раде, по словам депутата Ярослава Железняка, сейчас нет света и отопления, поэтому немногие из народных избранников не присутствуют на заседаниях. И оставшиеся на Украине представители политической элиты пока могут, как тот же Гончаренко, лишь с завистью смотреть на своих коллег в Давосе, Израиле и Майами. Вряд ли кто-нибудь из них спит в холодной квартире, как обычные киевляне, но на фоне блэкаутов они дружно призывают их терпеть.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

