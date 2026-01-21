https://ukraina.ru/20260121/razvlekayutsya-v-davose-i-sovetuyut-ukraintsam-khodit-po-restoranam-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1074587029.html
Развлекаются в Давосе и советуют украинцам ходить по ресторанам. Чем занимаются украинские элиты
Развлекаются в Давосе и советуют украинцам ходить по ресторанам. Чем занимаются украинские элиты - 21.01.2026 Украина.ру
Развлекаются в Давосе и советуют украинцам ходить по ресторанам. Чем занимаются украинские элиты
Значительная часть украинской политической элиты в эти поехала в швейцарский Давос, несмотря на то, что Зеленский отменил туда свою поездку. В Швейцарию как обычно поехала внушительная украинская делегация, чтобы пожаловаться на Россию и попросить помощи у западных толстосумов. Заодно и посетить горнолыжные курорты Альп.
Развлекаются в Давосе и советуют украинцам ходить по ресторанам. Чем занимаются украинские элиты
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов