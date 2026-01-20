https://ukraina.ru/20260120/nikakoy-peredyshki-u-kieva-ne-budet-lavrov-postavil-diagnoz-otvechaya-na-vopros-ukrainaru-1074555948.html

"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру

"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру - 20.01.2026 Украина.ру

"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру

Планы ЕС по Украине являются поддержкой "нацистского режима". Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос издания Украина.ру

2026-01-20T13:57

2026-01-20T13:57

2026-01-20T14:02

эксклюзив

украина

россия

киев

сергей лавров

мид

европа

дональд трамп

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074552051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb8ad32fbe5747981678e96e00e76b2.jpg

Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддержала предложения, внесённые Вашингтоном накануне встречи на Аляске 15 августа, и надеется, что эти договорённости сохранят силу. При этом Лавров обвинил Европу в попытках "истерично" сбить США с этой позиции и навязать свои концепции, подобные идее "60-дневного перемирия". Министр отметил тяжёлое положение Украины как на фронте, так и внутри страны. Лавров пояснил, что "в политической жизни в Киеве коррупционные скандалы затмили многие другие процессы".Резкой критике глава российского МИД подверг европейские инициативы по послевоенным гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что эти гарантии предназначены для сохранения "нынешнего киевского нацистского режима", и в них ничего не говорится о восстановлении прав русскоязычного населения, снятии запрета на русский язык или деятельность Украинской православной церкви."Ни слова о восстановлении прав русскоязычных… ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, ни снятии запрета на деятельность украинской православной церкви. Вообще ничего", — констатировал Лавров.В качестве примера иного подхода он привёл первоначальное американское предложение из 28 пунктов, где эти проблемы были обозначены. Однако, по словам министра, в более поздних документах, включая план из 20 пунктов в конце прошлого года, эти положения были заменены на туманные формулировки о толерантности."Поэтому предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим… они, конечно, абсолютно неприемлемы", — резюмировал Лавров.Ранее Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине. По его словам, точно также ЕС ведет себя в отношении тех инициатив, что выдвигает администрация президента США Дональда Трампа. Призывают не договариваться с РФ. Всерьез готовятся к войне с РФ и не скрывают этого.

украина

россия

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, украина, россия, киев, сергей лавров, мид, европа, дональд трамп, переговоры, новости переговоров, перемирие