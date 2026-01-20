"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру - 20.01.2026 Украина.ру
"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру
"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру - 20.01.2026 Украина.ру
"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру
Планы ЕС по Украине являются поддержкой "нацистского режима". Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос издания Украина.ру
2026-01-20T13:57
2026-01-20T14:02
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддержала предложения, внесённые Вашингтоном накануне встречи на Аляске 15 августа, и надеется, что эти договорённости сохранят силу. При этом Лавров обвинил Европу в попытках "истерично" сбить США с этой позиции и навязать свои концепции, подобные идее "60-дневного перемирия". Министр отметил тяжёлое положение Украины как на фронте, так и внутри страны. Лавров пояснил, что "в политической жизни в Киеве коррупционные скандалы затмили многие другие процессы".Резкой критике глава российского МИД подверг европейские инициативы по послевоенным гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что эти гарантии предназначены для сохранения "нынешнего киевского нацистского режима", и в них ничего не говорится о восстановлении прав русскоязычного населения, снятии запрета на русский язык или деятельность Украинской православной церкви."Ни слова о восстановлении прав русскоязычных… ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, ни снятии запрета на деятельность украинской православной церкви. Вообще ничего", — констатировал Лавров.В качестве примера иного подхода он привёл первоначальное американское предложение из 28 пунктов, где эти проблемы были обозначены. Однако, по словам министра, в более поздних документах, включая план из 20 пунктов в конце прошлого года, эти положения были заменены на туманные формулировки о толерантности."Поэтому предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим… они, конечно, абсолютно неприемлемы", — резюмировал Лавров.Ранее Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине. По его словам, точно также ЕС ведет себя в отношении тех инициатив, что выдвигает администрация президента США Дональда Трампа. Призывают не договариваться с РФ. Всерьез готовятся к войне с РФ и не скрывают этого.
"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру

13:57 20.01.2026 (обновлено: 14:02 20.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Планы ЕС по Украине являются поддержкой "нацистского режима". Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос издания Украина.ру
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддержала предложения, внесённые Вашингтоном накануне встречи на Аляске 15 августа, и надеется, что эти договорённости сохранят силу. При этом Лавров обвинил Европу в попытках "истерично" сбить США с этой позиции и навязать свои концепции, подобные идее "60-дневного перемирия".
Министр отметил тяжёлое положение Украины как на фронте, так и внутри страны. Лавров пояснил, что "в политической жизни в Киеве коррупционные скандалы затмили многие другие процессы".
"Позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем", — заявил министр.
Резкой критике глава российского МИД подверг европейские инициативы по послевоенным гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что эти гарантии предназначены для сохранения "нынешнего киевского нацистского режима", и в них ничего не говорится о восстановлении прав русскоязычного населения, снятии запрета на русский язык или деятельность Украинской православной церкви.
"Ни слова о восстановлении прав русскоязычных… ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, ни снятии запрета на деятельность украинской православной церкви. Вообще ничего", — констатировал Лавров.
В качестве примера иного подхода он привёл первоначальное американское предложение из 28 пунктов, где эти проблемы были обозначены. Однако, по словам министра, в более поздних документах, включая план из 20 пунктов в конце прошлого года, эти положения были заменены на туманные формулировки о толерантности.
"Поэтому предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим… они, конечно, абсолютно неприемлемы", — резюмировал Лавров.
Ранее Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине. По его словам, точно также ЕС ведет себя в отношении тех инициатив, что выдвигает администрация президента США Дональда Трампа. Призывают не договариваться с РФ. Всерьез готовятся к войне с РФ и не скрывают этого.
