"Сжигают в первую очередь": полковник Алехин рассказал про удары по Харьковскому тракторному заводу

Регулярные мощные взрывы в Харькове — результат целенаправленных ударов по объектам украинского военпрома. Основные цели — предприятия, которые занимаются ремонтом военной техники и производством беспилотников для ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Эксперт описал характер авиационных и ракетных ударов. "Над городом постоянно кружат несколько разведывательных БПЛА, и периодически заходят на цель "Герани" в комбинации с ракетами", — заявил Алехин."Были нанесены точечные комбинированные ракетно-дроновые удары по ряду военно-промышленных предприятий города, полностью заточенных под ремонт боевой техники, сборке и изготовлению беспилотников для ВСУ", — сказал военный обозреватель.Алехин отдельно остановился на ударе по одному из крупнейших военных объектов в Харькове. "Также стало известно, что ВКС, дроноводы и ракетчики российской армии нанесли критические повреждения одному из крупнейших заводов Украины — Харьковскому тракторному заводу", — сообщил он."На предприятии занимаются ремонтом и модернизацией военной техники, в том числе танков. Кроме того, ряд цехов ХТЗ был отведён под сборку дальнобойных дронов – эти объекты наши войска сжигают в первую очередь", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.

