"Противник истощается кровью": Мягков раскрыл, как потери ВСУ приближают обрушение фронта

Российская армия целенаправленно истощает ресурсы ВСУ, что влияет на оперативную обстановку. Высокие потери противника являются главным фактором, который в итоге приведёт к оперативному прорыву. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2026-01-21T05:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061006721_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_771d14ae23b4e6cb9fea0b07b6590d91.jpg

"Во-первых, мы наносим ВСУ разящие потери, которые в разы превышают наши. Противник истощается кровью. Это влияет на всю оперативную обстановку", — заявил эксперт. Он пояснил, что это не просто статистика, а механизм, меняющий баланс сил на фронте.Мягков дал неутешительный прогноз для украинской армии. "Рано или поздно фронт где-то треснет", — сказал он. Эксперт описал эффект домино, который последует за первым серьёзным прорывом. "Если треснет в одном месте, и будет более быстрый и массовый отход [частей ВСУ], чем сегодня, то обрушится и в другом месте".В этом случае, по мнению военного историка, оборона ВСУ потеряет управление. "В этом случае вражеские операторы БПЛА не смогут реагировать на продвижение наших войск в том или ином районе", — констатировал Мягков. Конечной же задачей он назвал уничтожение ключевых средств противника: "Тут вопрос... в том, чтобы уничтожить как можно больше украинской артиллерии, бронетанковых войск и пункты управления дронов".Полный текст комментария "Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Малхас": Я — армянин и казак. Пошел на СВО, потому считаю Россию Родиной, родным надо помогать" на сайте Украина.ру.

