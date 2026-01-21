Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук - 21.01.2026 Украина.ру
Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук
Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук - 21.01.2026 Украина.ру
Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук
Российские войска начали наступление на Великий Бурлук, действуя с нескольких направлений. ВСУ отвечают контратаками, но их основные усилия сосредоточены на удержании и укреплении районов обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил о конкретных тактических успехах ВС РФ в районе Купянска. "Подразделения группировки войск "Север", совершив скрытый маневр, заняли ключевые опорные пункты ВСУ на высотах в районе леса Заливной", — заявил Геннадий Алехин. Это позволило занять господствующие позиции.По его словам, атаки ведутся одновременно на нескольких участках. "Наша усиленная группировка в последнее время атакует с привлечением артиллерии и БПЛА Хатнее и Амбарное общим направлением на Великий Бурлук", — сказал военный обозреватель."Штурмовые группы ведут бои на окраинах населенных пунктов Графское и Симоновка", — добавил он, уточняя детали боевых действий."Подразделения ВСУ отвечают контратаками при поддержке бронетехники, но основные усилия сосредоточены на укреплении районов обороны", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
05:20 21.01.2026
 
Российские войска начали наступление на Великий Бурлук, действуя с нескольких направлений. ВСУ отвечают контратаками, но их основные усилия сосредоточены на удержании и укреплении районов обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил о конкретных тактических успехах ВС РФ в районе Купянска. "Подразделения группировки войск "Север", совершив скрытый маневр, заняли ключевые опорные пункты ВСУ на высотах в районе леса Заливной", — заявил Геннадий Алехин. Это позволило занять господствующие позиции.
По его словам, атаки ведутся одновременно на нескольких участках. "Наша усиленная группировка в последнее время атакует с привлечением артиллерии и БПЛА Хатнее и Амбарное общим направлением на Великий Бурлук", — сказал военный обозреватель.
"Штурмовые группы ведут бои на окраинах населенных пунктов Графское и Симоновка", — добавил он, уточняя детали боевых действий.
"Подразделения ВСУ отвечают контратаками при поддержке бронетехники, но основные усилия сосредоточены на укреплении районов обороны", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
Лента новостейМолния