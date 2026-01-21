https://ukraina.ru/20260121/gennadiy-alekhin-usilennaya-gruppirovka-vs-rf-atakuet-khatnee-i-ambarnoe-nastupaya-na-velikiy-burluk-1074582421.html

Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук

Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук - 21.01.2026 Украина.ру

Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук

Российские войска начали наступление на Великий Бурлук, действуя с нескольких направлений. ВСУ отвечают контратаками, но их основные усилия сосредоточены на удержании и укреплении районов обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-01-21T05:20

2026-01-21T05:20

2026-01-21T05:20

новости

россия

купянск

европа

геннадий алехин

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060943155_0:141:2822:1728_1920x0_80_0_0_7d24d4c94eb36c669606462c658e1c40.jpg

Эксперт сообщил о конкретных тактических успехах ВС РФ в районе Купянска. "Подразделения группировки войск "Север", совершив скрытый маневр, заняли ключевые опорные пункты ВСУ на высотах в районе леса Заливной", — заявил Геннадий Алехин. Это позволило занять господствующие позиции.По его словам, атаки ведутся одновременно на нескольких участках. "Наша усиленная группировка в последнее время атакует с привлечением артиллерии и БПЛА Хатнее и Амбарное общим направлением на Великий Бурлук", — сказал военный обозреватель."Штурмовые группы ведут бои на окраинах населенных пунктов Графское и Симоновка", — добавил он, уточняя детали боевых действий."Подразделения ВСУ отвечают контратаками при поддержке бронетехники, но основные усилия сосредоточены на укреплении районов обороны", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.

россия

купянск

европа

харьков

харьков новости

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, европа, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, харьков, харьков новости, харьковская область, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт