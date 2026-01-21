"Мадуро еще не убили, только украли": Ищенко раскрыл, США удалось прийти к мировому доминированию - 21.01.2026 Украина.ру
"Мадуро еще не убили, только украли": Ищенко раскрыл, США удалось прийти к мировому доминированию
"Мадуро еще не убили, только украли": Ищенко раскрыл, США удалось прийти к мировому доминированию - 21.01.2026 Украина.ру
"Мадуро еще не убили, только украли": Ищенко раскрыл, США удалось прийти к мировому доминированию
Американская операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала грубейшим нарушением международного права. Этот шаг Вашингтона удивил мир, но в логике силы нет ничего необычного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-21T05:30
2026-01-21T05:30
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неизменность позиции Москвы по Венесуэле, подчеркнув принцип территориальной целостности государств как её основу. Действия американских военных, направленные на захват президента Николаса Мадуро, он охарактеризовал как "грубейшее нарушение международного права".Отвечая на вопрос о том журналиста о том, как США пришли к доминированию, позволяющему игнорировать суверенитет других стран, эксперт напомнил исторические прецеденты. "Почему это произошло? Потому что могли. Захотели и сделали", — заявил Ростислав Ищенко.Он провел параллель с действиями СССР в Афганистане в 1979 году. "В международном праве тоже нигде не было сказано, что СССР мог заходить в Афганистан и убивать [Хафизуллу] Амина. Несмотря на то, что Амин был узурпатором, он признавался международным сообществом", — констатировал аналитик."Так что же такого сделал Трамп, что сильно бы отличалось от политики СССР по Афганистану? То, что [Николаса] Мадуро еще не убили. Его только украли. Почему? Потому что могут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Таже по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.
"Мадуро еще не убили, только украли": Ищенко раскрыл, США удалось прийти к мировому доминированию

05:30 21.01.2026
 
Американская операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала грубейшим нарушением международного права. Этот шаг Вашингтона удивил мир, но в логике силы нет ничего необычного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неизменность позиции Москвы по Венесуэле, подчеркнув принцип территориальной целостности государств как её основу. Действия американских военных, направленные на захват президента Николаса Мадуро, он охарактеризовал как "грубейшее нарушение международного права".
Отвечая на вопрос о том журналиста о том, как США пришли к доминированию, позволяющему игнорировать суверенитет других стран, эксперт напомнил исторические прецеденты. "Почему это произошло? Потому что могли. Захотели и сделали", — заявил Ростислав Ищенко.
Он провел параллель с действиями СССР в Афганистане в 1979 году. "В международном праве тоже нигде не было сказано, что СССР мог заходить в Афганистан и убивать [Хафизуллу] Амина. Несмотря на то, что Амин был узурпатором, он признавался международным сообществом", — констатировал аналитик.
"Так что же такого сделал Трамп, что сильно бы отличалось от политики СССР по Афганистану? То, что [Николаса] Мадуро еще не убили. Его только украли. Почему? Потому что могут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.
Таже по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния