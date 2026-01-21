https://ukraina.ru/20260121/oni-vse-ravno-nenavidyat-gringo-politolog-napomnil-ssha-pro-itogi-smeny-rezhimov-v-latinskoy-amerike-1074570377.html

"Они все равно ненавидят гринго": политолог напомнил США про итоги смены режимов в Латинской Америке

Долгая история американских интервенций в Латинской Америке не принесла Вашингтону ожидаемого влияния и стабильности. Многократная смена режимов лишь усугубила антиамериканские настроения и создала новые проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Анализируя итоги долгосрочной политики США в Западном полушарии, эксперт констатировал её полную неэффективность. "Ни в одной из стран Латинской Америки США ситуацию тоже не переломили", — заявил Ищенко."Они меняли режимы. В некоторых странах они их меняли по десять раз. Были страны, которые они оккупировали десятилетиями", — сказал политолог, подчеркивая масштаб и продолжительность вмешательства.Несмотря на эти усилия, итог, по словам эксперта, оказался противоположным желаемому. "И что в итоге? Латинская Америка все равно ненавидит гринго", — констатировал Ищенко."Там все равно продолжается партизанское сопротивление даже проамериканским режимам. Там все равно производят наркотики, которые поставляются в США, а выручка от них направляется на борьбу с США", — резюмировал собеседник издания, описывая замкнутый круг проблем.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Латинской Америке — в интервью Тимофея Сергейцева: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником".

