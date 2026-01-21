https://ukraina.ru/20260121/esche-odnu-venesuelu-tramp-ne-potyanet-ischenko-raskryl-masshtab-amerikanskoy-avantyury-1074559095.html

"Еще одну Венесуэлу Трамп не потянет": Ищенко раскрыл масштаб американской авантюры

"Еще одну Венесуэлу Трамп не потянет": Ищенко раскрыл масштаб американской авантюры - 21.01.2026 Украина.ру

"Еще одну Венесуэлу Трамп не потянет": Ищенко раскрыл масштаб американской авантюры

Военная операция США против Венесуэлы требует колоссальных ресурсов Пентагона. По оценкам экспертов, на блокирование этой латиноамериканской страны ушла значительная часть боеготовых сил американского флота. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Комментируя действия Дональда Трампа в Латинской Америке, эксперт сослался на данные американских военных. "Сами американские военные говорят, что Венесуэлу блокируют 20% американского флота. Это очень много", — отметил Ростислав Ищенко.Аналитик детализировал, что это означает на практике. "Следовательно, мы можем допустить, что около половины боеготового американского флота сейчас заняты в Венесуэле. То есть еще одну Венесуэлу Трамп позволить себе не сможет до того, пока не покончит с этой", — заявил он.При этом эксперт констатировал, что авантюра с захватом Мадуро обернулась для Вашингтона негативными последствиями. "Трамп тоже получил негатив сразу. Многие союзники США, которые не признавали Мадуро, сочли эти действия неприемлемыми. Весь остальной мир от этого тоже не обрадовался", — резюмировал обозреватель.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Таже по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.

