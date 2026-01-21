https://ukraina.ru/20260121/plnki-mindicha-smenyayutsya-plnkami-vaganyana-antizelenskaya-koalitsiya-atakuet-okhranku-rezhima-zelenskogo-1074581027.html

"Плёнки Миндича" сменяются "плёнками Ваганяна". Антизеленская коалиция атакует охранку режима Зеленского

"Плёнки Миндича" сменяются "плёнками Ваганяна". Антизеленская коалиция атакует охранку режима Зеленского - 21.01.2026 Украина.ру

"Плёнки Миндича" сменяются "плёнками Ваганяна". Антизеленская коалиция атакует охранку режима Зеленского

Антизеленская коалиция продолжает свою линию на ослабление Зеленского накапливая компрометирующие материалы на его ближайшее окружение. И, похоже, сейчас оппоненты Зеленского поставили задачу выбить из рук главы режима его главное средство защиты от НАБУ и, одновременно, нападения – Службу безопасности Украины.

2026-01-21T06:20

2026-01-21T06:20

2026-01-21T06:20

украина

сербия

киев

владимир зеленский

андрей наумов

иван баканов

сбу

набу

гбр

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065637654_0:294:720:699_1920x0_80_0_0_e24ac05011a2e254b90e164746c3a999.jpg

В плане полномочий и подследственности действия НАБУ и СБУ систематически пересекаются, становясь, зачастую, причиной настоящих боестолкновений на месте следственных действий и задержаний. И только СБУ имеет вооружённые спецформирования, которые могут противодействовать "в поле" оперативникам НАБУ.Причём, на новом витке давления на главу режима обозначилась новая тенденция – расширение круга лиц, так или иначе связанных с Зеленским, которых обвиняют во взяточничестве. В их число попали не только действующие депутаты и чиновники, но и уволенные, которые остаются, тем не менее, в близком окружении Зеленского.В продолжение предыдущих акций, НАБУ на днях открыло уголовное дело по коррупционным делам бывших чиновников СБУ. Основанием стали свидетельства, неожиданно разговорившегося из-за границы Украины предпринимателя, некоего Ваганяна, который "внезапно" стал давать НАБУ показания по событиям более, чем трёхлетней давности о том, что давал взятки Ивану Баканову, когда тот был главой спецслужбы.Иван Баканов – ближайший друг Зеленского и компрометация Баканова всё по одному и тому же вопросу, что и с Миндичем – на взятках, может ещё больше подорвать доверие к Зеленскому у населения и правящих кругов в ЕС.По словам Ваганяна, которые приводит украинское издание Зеркало недели, Иван Баканов, который возглавлял СБУ, и Андрей Наумов, который был начальником Главного управления внутренней безопасности, превратили санкции СНБО в собственный доходный проект. Он также сказал, что СБУ "фактически руководил Наумов", а Баканов был "посыльным" между Наумовым и Зеленским и, что даже после ряда кадровых перестановок, в СБУ и других органах власти до сих пор остаются и имеют влияние люди Наумова.Со слов Ваганяна, суммы, которые ежемесячно передавались Баканову и Наумову в виде процентов от сделки, исчислялись миллионами долларов. В обмен они гарантировали беспрепятственную работу предприятий по экспорту зерна на всём пути следования товара через бюрократические инстанции - отгрузки, проверки СБУ, прокуратуры, полиции, налоговой и таможни.Сначала Баканов с Наумовым брали мзду "борзыми щенками" - мебелью, автомобилями, пр.; затем деньгами в виде постоянного процента от прибыли - от 30% до 50%.Свои слова Ваганян подкрепил видеоматериалами, которые, как он утверждает, были сняты скрытой камерой, где отражён процесс передачи взятки Баканову. Ваганян утверждает, что был не единственным таким предпринимателем.Ещё ранее, в марте 2022 года киевский режим заподозрил Андрея Наумова в "государственной измене", поскольку он, якобы, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну.История с Наумовым пока окончилась тем, что после его ареста сербскими пограничниками в июне 2022 года и отсидки в тюрьме, в декабре 2023 года он был освобождён с запретом покидать страну. Одновременно, суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции Наумова, которого киевский режим подозревает в государственной измене и мошеннических действиях. Таким образом, Наумов является фигурантом уже двух уголовных дел.С Наумовым связан ещё один фигурант уголовного расследования в Киеве, но уже сугубо по обвинению в "измене", некто, Олег Кулинич, бывший руководитель управления СБУ по Крыму, который был задержан 16 июля 2022 года.Из-за этого происшествия Баканова отстранили от исполнения обязанностей главы СБУ. В последующем расследовании СБУ и ГБР обвинили Кулинича и Наумова причастными "к сдаче юга" российским войскам. Но, примечательно, что в дальнейшем, спустя год, обнаружились крупные нестыковки в доказательствах, да и нехватка самих прямых доказательств причастности Кулинича и Наумова "к работе на Россию", что в своё время признало ГБР.Во время разговора Ваганян, который сейчас находится за границей, заявил о готовности сотрудничать со следствием, в частности с НАБУ и САП, а также "предоставлять информацию, доказательства и документы".Баканов, видимо, что-то зная, уже заявил, что показания Ваганяна — это попытка Порошенко* развалить монобольшинство Зеленского в Раде.В принципе, это с высокой вероятностью может оказаться правдой, поскольку Порошенко, будучи фигурантом уголовного дела, отчаянно пытается избежать суда и использует любую возможность ослабить режим Зеленского.На этом пути он пытается использовать все возможности – пробовал "играть Залужным", привлекая того на свою сторону в будущей предвыборной кампании, проталкивал вместе с фракцией "Голоса" идею "правительства национального спасения" на фоне скандала с Миндичем и отставки Ермака, и, как свидетельствуют информированные укрСМИ, сошёлся с грантовыми НКО, (особенно, специализирующимися на "антикоррупционной" деятельности) в ситуативном союзе на почве общей вражды с Зеленским.Почему Ваганян разговорился именно сейчас?Есть веские основания рассматривать показания Ваганяна, ради которых сотрудники НАБУ специально разыскали его за границей, как продолжение идущей сейчас системной кампании дискредитации и ослабления Зеленского через дискредитацию всех мало-мальски связанных с ним фигур, даже тех, кто уже не при влиятельных должностях, как Баканов.Из показаний Ваганяна следует ещё один важный момент – мол, сейчас в СБУ всё ещё могут находиться люди "изменника" Наумова и, следовательно, необходима чистка СБУ.Учитывая, что Зеленский на днях с помощью голосов фракции Тимошенко сместил Малюка* и удержал охранку под своим контролем, очевидны целенаправленные усилия антикоррупционных структур выбить СБУ из рук Зеленского и лишить его единственного действенного механизма сопротивления оперативникам НАБУ.Ситуацию с отставкой уже прирученного Малюка "антизеленцы" решили по горячим следам исправить приручением нового руководства СБУ, поставив их перед необходимостью внутреннего расследования в СБУ на предмет "кротов" - агентов Наумова. А, если не справятся, то можно же поставить вопрос и о смене руководства. А Ваганян и его продюсеры из Антикоррупционного Бюро обещают ещё много интересного…Скорее всего, антизеленская коалиция будет продолжать усилия по накоплению дискредитирующего материала на окружение Зеленского в ожидании высоковероятного, как показывает опыт, "перехода количества в качество"; когда Зеленский под грузом подозрений и обвинений в содействии коррупции на протяжении всего "президентского" срока и нанесённом чудовищном ущербе одновременно по всем направлениям государственной деятельности пойдёт на выполнение требований "антизеленцев-евроглобалистов".В этой ситуации ориентированные на евросоюзовские глобалистские круги их украинские единомышленники готовятся перехватить реальную власть на Украине путём переформатирования монобольшинства с последующим установлением контроля над правительством. В дальнейшем эти усилившиеся позиции могут быть использованы для победы на выборах, но в принципе они ценны сами по себе, как средство контроля финансовых потоков и серых схем в госкомпаниях.Об особенностях антикоррупционных структур на Украине и в Молдавии - в статье Ивана Лизана "Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

сербия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

украина, сербия, киев, владимир зеленский, андрей наумов, иван баканов, сбу, набу, гбр, эксклюзив