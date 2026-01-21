"По пути гетмана Хмельницкого". Семён Палий – за Правобережную Украину в составе России - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260121/1033578542.html
"По пути гетмана Хмельницкого". Семён Палий – за Правобережную Украину в составе России
"По пути гетмана Хмельницкого". Семён Палий – за Правобережную Украину в составе России - 21.01.2026 Украина.ру
"По пути гетмана Хмельницкого". Семён Палий – за Правобережную Украину в составе России
"Мазепы враг, наездник пылкий, старик Палей из мрака ссылки в Украйну едет в царский стан" (Пушкин "Полтава"). 18 января 1710 года (хотя некоторыми источниками эта дата оспаривается) под Киевом в ныне не существующем древнем Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, благодетелем которого был долгие годы, умер Семён Палий
2026-01-21T08:00
2026-01-21T08:00
история
история
xviii век
москва
киев
правобережная украина
мазепа
петр i
польша
речь посполитая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102638/59/1026385959_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_e00fa8339f74424f6cb07d66e3e9d5a5.jpg
В истории казачества есть герои, которые до конца оставались верными одной идее и всей историей своей жизни олицетворяли настоящее запорожское рыцарство. Таким паладином православия и единой Гетманщины, союзной русским царям, оставался Семён Палий.О детстве этого человека известно мало. Родился он в городе Борзна (современная Черниговская область) в казацкой семье в 40-х годах XVII века. Известно, что у него было как минимум два брата. Сестру забрали в ясырь (плен – Ред.) в Крымское ханство, где она стала одной из жён какого-то местного мурзы.Борзна, как и вся Чернигово-Северская земля, большую часть своей истории находилась в составе Московского царства, а затем России. Польским, и то ненадолго, город стал только в Смутное время, что было оформлено в 1618 году Деулинским соглашением.Казаки царём не притеснялись. Находившееся в порубежных городках казачество податями не облагать, а за добрую службу ещё и снабжать хлебом, сукном, конями, огневым зельем, оружием и прочими припасами.До начала XVII века большая часть казаков селилась в лесной полосе, и им приходилось отражать регулярные татарские набеги. Лесостепная полоса была заселена редко, и периодически население там татарами "обнулялось".У поляков были свои взгляды на казацкие вольности. Когда в 1648 году на Запорожье вспыхнуло казацкое восстание, в Борзне его охотно поддержали. Отец Семёна – Филипп Гурко – записался казаком в Нежинский полк, куда со временем попал и его сын.Молодой казак учился в Киево-Могилянском коллегиуме. На то время это было, пожалуй, самое высшее учебное заведение, доступное православному казаку. Позже Семён женился на дочке казака из села Зазимье и поселился в селе Пуховка – недалеко от местечка Остёр и совсем близко от Киева. Где-то в 60-е или 70-е годы жена умерла, и молодой казак махнул пытать счастья на Запорожье, где вскоре получил прозвище, под которым и остался в истории, – Палий.Скорее всего оно произошло от слова "палити" (укр.) – что может означать и курить, и, как и в русском, поджигать или стрелять. По другой версии – прозвище происходит от слова "паля" (укр.) – заточенный деревянный кол (ср. "палисад" – частокол), который мог быть и материалом для возведения укреплений, и популярным орудием казни.Тем временем турецкий султан решил захватить Вену. Ян ІІІ Собеский, чьё государство входило в антиисламский союз европейских государств (Священную лигу), призывал под свои знамёна всех борцов с захватчиками. У Палия был свой счёт – он хотел мстить за сестру.Летом 1683 года во главе отряда запорожских казаков Палий отправился под знамёна польского короля. Подробности его участия в знаменитой Венской битве неизвестны, но в личных письмах потом король называл его не иначе, как "богатырь из-под Вены". Затем казаки Палия участвовали в сражениях под Эстергомом, Парканами, в других столкновениях на территории современных Венгрии и Словакии.В марте 1684 года он претендовал на должность гетмана Правобережной Украины и по привилею Яна Собеского сформировал на Киевщине охочекомонный (гетманский добровольческий конный) казацкий полк. В 1685 году сейм возобновил на Правобережье казацкое устройство, и Палий взялся реколонизировать разорённое Руиной Поднепровье. Были воссозданы Фастовский, Богуславский, Брацлавский и Корсунский полки.25 августа 1685 года он издал в Белой Церкви свой универсал, которым оповещал всех проезжающих через территорию его полка об уплате "медовой" дани, "муки" на войско, а также прочих налогов и сборов гражданским населением и купцами.В том же году его полк принял участие в Молдавском походе армии великого коронного гетмана Станислава Яблоновского, в котором 1 октября получил ранение в битве с турками под Боянами (Буковина). Затем он отличился в следующем году, во время занятия польским войском молдавской столицы города Яссы.Всю польско-турецкую войну (1683-1699) Палий провёл в боях и походах. Практически каждый год татары делали набеги, и он оборонял от них Белую Церковь, Немиров, Умань, Фастов, Смелу…Правобережные казаки делали ответные набеги. В марте 1688 года они атаковали низовья Днестра, в июле-августе 1690-го – окрестности Берислава (Кызы-Кермена), Очакова, Белгорода (Ак-Кермена). В октябре того же года – Килию, Буджак. Затем набеги на турецкие владения в Молдавии, Северном Причерноморье и Бессарабии, а также на татар Буджакской и Белогородской орды проводились каждый год.Всего по реестру полк получал от поляков средства на содержание от 200 до 500 казаков. Но Палий смог договориться о финансировании своего войска и с Московским правительством, и с левобережным гетманом. Благодаря этому к концу столетия реально под его началом в походы выходило от 5 до 6 тысяч бойцов.В 1688 году Палий женился второй раз, на казацкой вдове и дочери казака Феодосии, у которой от предыдущего брака был сын Семашко. Вскоре она родила Семёну двух сыновей – Матвеяи Самойло – и дочку Марию. Пасынок же, когда повзрослел, поехал с отчимом на войну и вскоре стал его ближайшим соратником.В силу дружеских отношений с Яном Собеским Палий фактически не подчинялся правобережному гетману Могиле, а после его смерти в 1689 году даже попытался силой захватить гетманскую столицу – Немиров.Новый гетман Гришко обвинил его в том, что он хочет передаться под руку левобережного гетмана – Ивана Мазепы. В результате весь этот год и часть 1690-го Палий "мотал срок" в тюрьме. Но вскоре Семёна отпустили.В 1693 году он обратился к Мазепе с просьбой поселиться на подконтрольной ему территории под Киевом – в Триполье или Василькове. В 1690 году, когда полковник ещё находился в заключении, Мазепа за свои деньги купил в Киеве жене Палия, жившей там с детьми, большой дом.Палий принёс тайную присягу на верность царям Ивану и Петру. В Москву он регулярно обращался с просьбой принять Правобережье и его казацкие полки под свою руку, но ему отказывали.Одновременно Палий расширял зону влияния Гетманщины на Правобережье. Когда в 1692-м убили пропольского гетмана Гришка, многие решили, что это было сделано по распоряжению Палия. Польский магнат Юзеф Замойский писал в 1701 году, что Палий идёт "по пути гетмана Хмельницкого" и "держит в голове удельное панство" (в данном случае княжество).После смерти Яна Собеского в 1696 году Палия уже мало что связывало с польским государством. С 1690 по 1702 год у Палия произошло несколько военных столкновений с его недавними собратьями по оружию – отрядами гетмана Яблоновского, референдаря Щуки, комиссара Друшкевича, казацких полковников Апостола-Щуровского и Гладкого. Только начало Северной войны заставило поляков отложить окончательный разгром Фастова и Немирова – основных казацких центров.В январе 1702 года польский король (и по совместительству саксонский курфюрст) Август II издал универсал, по которому все казацкие земли Брацлавского, Киевского полков и охочекомонного полка в Фастове отходили шляхте и магнатам, а казацкие полки распускались. В марте в Фастове собралась рада, на которой Палий публично отказался от протекции польского короля. На казацкой Украине вспыхнула "Вторая Хмельнитчина".2 сентября 10-тысячное казачье войско осадило в Белоцерковской крепости верный королю польский гарнизон. Спешившие ему на выручку войска и часть посполитного рушенья (шляхетского ополчения), которыми командовал Феликс Казимир Потоцкий, были 26 октября разгромлены Самусём. После сражения восставшие устроили резню поляков, униатов и евреев в Бердичеве. 10 ноября войска Палия, который командовал осадой Белой Церкви, наконец ворвались в крепость и истребили весь её гарнизон.В декабре 1702 и феврале 1703 года Пётр I, дороживший пока своим польско-саксонским союзником, предложил Палию пойти с Августом II на мировую и вернуть короне занятые казаками города.В январе 1703 года 15-тысячное польское войско при 44 орудиях вступило на Подолье, где застало врасплох 12 тысяч разбросанных на большой территории повстанцев. Казаки потерпели поражение, 70 тысячам сочувствующих крестьян отрезали правое ухо. В Ладыжине поляки казнили все его две тысячи жителей. У казаков остались только Киевщина и черкасские городки.В середине февраля проездом из Вены в Москву Палия посетил известный петровский дипломат и генерал Иоганн Паткуль. Он понял, что казацкая карта может оказаться сильным козырем в игре, которую Пётр вёл со своими польскими союзниками. В результате царь оказал Самусю и Палию финансовую помощь, что помогло им удержать контролируемую территорию.В начале 1704 года Самусь поехал к Мазепе и через него обратился к русскому царю с просьбой принять правобережных казаков в подданство. Однако Мазепа отказался помогать восставшим и под страхом смертной казни запретил переходить им на Левобережье. На своего бывшего друга Палия Мазепа отправил в Москву несколько доносов.В феврале 1704 года в Нарве между Москвой и Варшавой был подписан мирный договор. В соответствии с ним 2 марта специальным письмом Пётр I потребовал от Палия освободить все правобережные городки. Казаки отказались выполнить это требование.В Польше наступил политический кризис: на январском сейме Августа II поляки свергли. Против антишведской коалиции выступили польские войска польного гетмана Сенявского. Русский царь приказал Мазепе двинуть на Правобережье свои войска. К 40-тысячной армии Мазепы присоединился Самусь, передавший ему свои властные регалии и получивший должность полковника Богуславского полка. Палий передал гетману Белую Церковь, а затем взял Немиров.Для Мазепы, который вёл свою игру со шведским королём, огромное количество пророссийски настроенных новых подданных создавало проблему. 12 июля 1704 года он издал универсал, в котором заявил, что левобережные казаки прибыли не для поддержания восстаний, а исключительно с целью оказания Речи Посполитой помощи в войне со шведами.31 июля люди Мазепы арестовали Палия и отправили его в Батурин. В результате восстание заглохло, а Пётр и Август заключили новый союзный договор.До июня 1705 года Палий сидел в батуринской тюрьме. Потом, по распоряжению Петра I, его отправили в Москву, оттуда в Тобольск. Имущество (2 144 золотых, 5 709 ефимков, 40 левков, в том числе 29 кг серебра) конфисковали у него в пользу казны.Заключение прославленного казацкого полковника длилось, пока, наконец, не всплыла на поверхность измена Мазепы. 28 ноября 1708 года царь подписал указ о его освобождении. Палий вернулся на родину, возглавил Фастовский и Белоцерковский полки, принимал участие в Полтавской битве в составе верных Петру I войск нового левобережного гетмана Ивана Скоропадского.Долго наслаждаться свободой старому заслуженному воину не довелось.
https://ukraina.ru/20251211/1022030686.html
https://ukraina.ru/20230208/1043353542.html
https://ukraina.ru/20230708/1047823141.html
https://ukraina.ru/20221110/1040705088.html
https://ukraina.ru/20240708/1034313069.html
москва
киев
правобережная украина
польша
речь посполитая
московское царство
швеция
австрия
османская империя
черниговская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Алексей Стаценко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg
Алексей Стаценко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102638/59/1026385959_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_431daf572b9953c33ced11e3df6c417d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, xviii век, москва, киев, правобережная украина, мазепа, петр i, польша, речь посполитая, московское царство, швеция, австрия, османская империя, татары, казаки, гетман, черниговская область
История, История, XVIII век, Москва, Киев, Правобережная Украина, Мазепа, Петр I, Польша, Речь Посполитая, Московское царство, Швеция, Австрия, Османская империя, татары, казаки, гетман, Черниговская область

"По пути гетмана Хмельницкого". Семён Палий – за Правобережную Украину в составе России

08:00 21.01.2026
 
© na-skryzhalyah.blogspot.com / Перейти в фотобанк
© na-skryzhalyah.blogspot.com
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
"Мазепы враг, наездник пылкий, старик Палей из мрака ссылки в Украйну едет в царский стан" (Пушкин "Полтава"). 18 января 1710 года (хотя некоторыми источниками эта дата оспаривается) под Киевом в ныне не существующем древнем Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, благодетелем которого был долгие годы, умер Семён Палий
В истории казачества есть герои, которые до конца оставались верными одной идее и всей историей своей жизни олицетворяли настоящее запорожское рыцарство. Таким паладином православия и единой Гетманщины, союзной русским царям, оставался Семён Палий.
О детстве этого человека известно мало. Родился он в городе Борзна (современная Черниговская область) в казацкой семье в 40-х годах XVII века. Известно, что у него было как минимум два брата. Сестру забрали в ясырь (плен – Ред.) в Крымское ханство, где она стала одной из жён какого-то местного мурзы.
Борзна, как и вся Чернигово-Северская земля, большую часть своей истории находилась в составе Московского царства, а затем России. Польским, и то ненадолго, город стал только в Смутное время, что было оформлено в 1618 году Деулинским соглашением.
Казаки царём не притеснялись. Находившееся в порубежных городках казачество податями не облагать, а за добрую службу ещё и снабжать хлебом, сукном, конями, огневым зельем, оружием и прочими припасами.
До начала XVII века большая часть казаков селилась в лесной полосе, и им приходилось отражать регулярные татарские набеги. Лесостепная полоса была заселена редко, и периодически население там татарами "обнулялось".
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
11 декабря 2025, 08:00История
Деулинское перемирие в исторических судьбах Сиверщины и Смоленщины11 декабря 1618 года в селе Деулино близ Троице-Сергиевого монастыря между Русским царством и Речью Посполитой было заключено перемирие на 14,5 лет. Действие перемирия продлилось (с перерывом в 1632-1634 годах) несколько менее полувека – до 1654 года. Последствия этого перемирия ощущаются по сей день
У поляков были свои взгляды на казацкие вольности. Когда в 1648 году на Запорожье вспыхнуло казацкое восстание, в Борзне его охотно поддержали. Отец Семёна – Филипп Гурко – записался казаком в Нежинский полк, куда со временем попал и его сын.
Молодой казак учился в Киево-Могилянском коллегиуме. На то время это было, пожалуй, самое высшее учебное заведение, доступное православному казаку. Позже Семён женился на дочке казака из села Зазимье и поселился в селе Пуховка – недалеко от местечка Остёр и совсем близко от Киева. Где-то в 60-е или 70-е годы жена умерла, и молодой казак махнул пытать счастья на Запорожье, где вскоре получил прозвище, под которым и остался в истории, – Палий.
Скорее всего оно произошло от слова "палити" (укр.) – что может означать и курить, и, как и в русском, поджигать или стрелять. По другой версии – прозвище происходит от слова "паля" (укр.) – заточенный деревянный кол (ср. "палисад" – частокол), который мог быть и материалом для возведения укреплений, и популярным орудием казни.
Тем временем турецкий султан решил захватить Вену. Ян ІІІ Собеский, чьё государство входило в антиисламский союз европейских государств (Священную лигу), призывал под свои знамёна всех борцов с захватчиками. У Палия был свой счёт – он хотел мстить за сестру.
Летом 1683 года во главе отряда запорожских казаков Палий отправился под знамёна польского короля. Подробности его участия в знаменитой Венской битве неизвестны, но в личных письмах потом король называл его не иначе, как "богатырь из-под Вены". Затем казаки Палия участвовали в сражениях под Эстергомом, Парканами, в других столкновениях на территории современных Венгрии и Словакии.
В марте 1684 года он претендовал на должность гетмана Правобережной Украины и по привилею Яна Собеского сформировал на Киевщине охочекомонный (гетманский добровольческий конный) казацкий полк. В 1685 году сейм возобновил на Правобережье казацкое устройство, и Палий взялся реколонизировать разорённое Руиной Поднепровье. Были воссозданы Фастовский, Богуславский, Брацлавский и Корсунский полки.
Ян III Собеский из Хоцима 1673 г
8 февраля 2023, 14:02История
Как поляки спасли Европу
25 августа 1685 года он издал в Белой Церкви свой универсал, которым оповещал всех проезжающих через территорию его полка об уплате "медовой" дани, "муки" на войско, а также прочих налогов и сборов гражданским населением и купцами.
В том же году его полк принял участие в Молдавском походе армии великого коронного гетмана Станислава Яблоновского, в котором 1 октября получил ранение в битве с турками под Боянами (Буковина). Затем он отличился в следующем году, во время занятия польским войском молдавской столицы города Яссы.
Всю польско-турецкую войну (1683-1699) Палий провёл в боях и походах. Практически каждый год татары делали набеги, и он оборонял от них Белую Церковь, Немиров, Умань, Фастов, Смелу…
Правобережные казаки делали ответные набеги. В марте 1688 года они атаковали низовья Днестра, в июле-августе 1690-го – окрестности Берислава (Кызы-Кермена), Очакова, Белгорода (Ак-Кермена). В октябре того же года – Килию, Буджак. Затем набеги на турецкие владения в Молдавии, Северном Причерноморье и Бессарабии, а также на татар Буджакской и Белогородской орды проводились каждый год.
Всего по реестру полк получал от поляков средства на содержание от 200 до 500 казаков. Но Палий смог договориться о финансировании своего войска и с Московским правительством, и с левобережным гетманом. Благодаря этому к концу столетия реально под его началом в походы выходило от 5 до 6 тысяч бойцов.
В 1688 году Палий женился второй раз, на казацкой вдове и дочери казака Феодосии, у которой от предыдущего брака был сын Семашко. Вскоре она родила Семёну двух сыновей – Матвеяи Самойло – и дочку Марию. Пасынок же, когда повзрослел, поехал с отчимом на войну и вскоре стал его ближайшим соратником.
Иван Мазепа
8 июля 2023, 18:00История
Иван Мазепа: к портрету идеального предателяМазепа в российской истории имя нарицательное. Совсем как Иуда, только Мазепа. Мазепинство, соответственно, явление. Причём не обязательно именно украинское. Однако ознакомление с биографией анафемированного обер-предателя в 314-ю годовщину Полтавы заставляет усомниться в корректности хрестоматийных оценок. Не всё там так однозначно
В силу дружеских отношений с Яном Собеским Палий фактически не подчинялся правобережному гетману Могиле, а после его смерти в 1689 году даже попытался силой захватить гетманскую столицу – Немиров.
Новый гетман Гришко обвинил его в том, что он хочет передаться под руку левобережного гетмана – Ивана Мазепы. В результате весь этот год и часть 1690-го Палий "мотал срок" в тюрьме. Но вскоре Семёна отпустили.
В 1693 году он обратился к Мазепе с просьбой поселиться на подконтрольной ему территории под Киевом – в Триполье или Василькове. В 1690 году, когда полковник ещё находился в заключении, Мазепа за свои деньги купил в Киеве жене Палия, жившей там с детьми, большой дом.
Палий принёс тайную присягу на верность царям Ивану и Петру. В Москву он регулярно обращался с просьбой принять Правобережье и его казацкие полки под свою руку, но ему отказывали.
Одновременно Палий расширял зону влияния Гетманщины на Правобережье. Когда в 1692-м убили пропольского гетмана Гришка, многие решили, что это было сделано по распоряжению Палия. Польский магнат Юзеф Замойский писал в 1701 году, что Палий идёт "по пути гетмана Хмельницкого" и "держит в голове удельное панство" (в данном случае княжество).
После смерти Яна Собеского в 1696 году Палия уже мало что связывало с польским государством. С 1690 по 1702 год у Палия произошло несколько военных столкновений с его недавними собратьями по оружию – отрядами гетмана Яблоновского, референдаря Щуки, комиссара Друшкевича, казацких полковников Апостола-Щуровского и Гладкого. Только начало Северной войны заставило поляков отложить окончательный разгром Фастова и Немирова – основных казацких центров.
10 ноября 2022, 17:55История
"Палиивщина". Почему царь не принял казаков в состав России и велел подчиниться Польше
В январе 1702 года польский король (и по совместительству саксонский курфюрст) Август II издал универсал, по которому все казацкие земли Брацлавского, Киевского полков и охочекомонного полка в Фастове отходили шляхте и магнатам, а казацкие полки распускались. В марте в Фастове собралась рада, на которой Палий публично отказался от протекции польского короля. На казацкой Украине вспыхнула "Вторая Хмельнитчина".
2 сентября 10-тысячное казачье войско осадило в Белоцерковской крепости верный королю польский гарнизон. Спешившие ему на выручку войска и часть посполитного рушенья (шляхетского ополчения), которыми командовал Феликс Казимир Потоцкий, были 26 октября разгромлены Самусём. После сражения восставшие устроили резню поляков, униатов и евреев в Бердичеве. 10 ноября войска Палия, который командовал осадой Белой Церкви, наконец ворвались в крепость и истребили весь её гарнизон.
В декабре 1702 и феврале 1703 года Пётр I, дороживший пока своим польско-саксонским союзником, предложил Палию пойти с Августом II на мировую и вернуть короне занятые казаками города.
В январе 1703 года 15-тысячное польское войско при 44 орудиях вступило на Подолье, где застало врасплох 12 тысяч разбросанных на большой территории повстанцев. Казаки потерпели поражение, 70 тысячам сочувствующих крестьян отрезали правое ухо. В Ладыжине поляки казнили все его две тысячи жителей. У казаков остались только Киевщина и черкасские городки.
В середине февраля проездом из Вены в Москву Палия посетил известный петровский дипломат и генерал Иоганн Паткуль. Он понял, что казацкая карта может оказаться сильным козырем в игре, которую Пётр вёл со своими польскими союзниками. В результате царь оказал Самусю и Палию финансовую помощь, что помогло им удержать контролируемую территорию.
В начале 1704 года Самусь поехал к Мазепе и через него обратился к русскому царю с просьбой принять правобережных казаков в подданство. Однако Мазепа отказался помогать восставшим и под страхом смертной казни запретил переходить им на Левобережье. На своего бывшего друга Палия Мазепа отправил в Москву несколько доносов.
Полтавская битва Петр 1 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
8 июля 2024, 08:02История
"И грянул бой, Полтавский бой!" Как Пётр I выиграл свое самое знаменитое сражениеБлагодаря умелому стратегическому планированию и искусной дипломатической игре, Пётр I сумел навязать Карлу XII войну на истощение. Повернув в сентябре 1708 года на Украину, в сторону Стародуба, шведская армия рассчитывала на помощь своих потенциальных союзников – запорожцев, крымских татар и турок, однако в итоге оказалась в изоляции
В феврале 1704 года в Нарве между Москвой и Варшавой был подписан мирный договор. В соответствии с ним 2 марта специальным письмом Пётр I потребовал от Палия освободить все правобережные городки. Казаки отказались выполнить это требование.
В Польше наступил политический кризис: на январском сейме Августа II поляки свергли. Против антишведской коалиции выступили польские войска польного гетмана Сенявского. Русский царь приказал Мазепе двинуть на Правобережье свои войска. К 40-тысячной армии Мазепы присоединился Самусь, передавший ему свои властные регалии и получивший должность полковника Богуславского полка. Палий передал гетману Белую Церковь, а затем взял Немиров.
Для Мазепы, который вёл свою игру со шведским королём, огромное количество пророссийски настроенных новых подданных создавало проблему. 12 июля 1704 года он издал универсал, в котором заявил, что левобережные казаки прибыли не для поддержания восстаний, а исключительно с целью оказания Речи Посполитой помощи в войне со шведами.
31 июля люди Мазепы арестовали Палия и отправили его в Батурин. В результате восстание заглохло, а Пётр и Август заключили новый союзный договор.
До июня 1705 года Палий сидел в батуринской тюрьме. Потом, по распоряжению Петра I, его отправили в Москву, оттуда в Тобольск. Имущество (2 144 золотых, 5 709 ефимков, 40 левков, в том числе 29 кг серебра) конфисковали у него в пользу казны.
Заключение прославленного казацкого полковника длилось, пока, наконец, не всплыла на поверхность измена Мазепы. 28 ноября 1708 года царь подписал указ о его освобождении. Палий вернулся на родину, возглавил Фастовский и Белоцерковский полки, принимал участие в Полтавской битве в составе верных Петру I войск нового левобережного гетмана Ивана Скоропадского.
Долго наслаждаться свободой старому заслуженному воину не довелось.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияXVIII векМоскваКиевПравобережная УкраинаМазепаПетр IПольшаРечь ПосполитаяМосковское царствоШвецияАвстрияОсманская империятатарыказакигетманЧерниговская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03Режим ЧС, пожар: ПВО расправилась с 75 дронами над Россией
07:38Вылетевшему в Давос самолету Трампа пришлось вернуться в США
07:17Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
07:07Гора, которая рожает мышей: во что превратился форум в Давосе
07:00Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина
06:40Позывной "Вархан": Брошенное украинцами оружие в Авдеевке наше подразделение вывозило двумя КАМАЗами
06:30Экономика Украины и война: Киев без тепла, экспорт как в Гане, но с верой в себя
06:25Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически
06:20"Плёнки Миндича" сменяются "плёнками Ваганяна". Антизеленская коалиция атакует охранку режима Зеленского
06:15Зеленская карта бита. Что на Украине говорят об экономическом форуме в Давосе
06:00"Сжигают в первую очередь": полковник Алехин рассказал про удары по Харьковскому тракторному заводу
05:55Развлекаются в Давосе и советуют украинцам ходить по ресторанам. Чем занимаются украинские элиты
05:50"Противник истощается кровью": Мягков раскрыл, как потери ВСУ приближают обрушение фронта
05:45"Скоро Путин уничтожит твою страну": Ищенко расшифровал скрытый смысл послания Трампа Зеленскому
05:40Осенью про Украину могут забыть: Неменский о планах США отвлечь мир от провала по "заморозке"
05:30"Мадуро еще не убили, только украли": Ищенко раскрыл, США удалось прийти к мировому доминированию
05:25"Очень много американских мин": как разминируют освобожденные поселки в зоне СВО
05:20Геннадий Алехин: Усиленная группировка ВС РФ атакует Хатнее и Амбарное, наступая на Великий Бурлук
05:10"Они все равно ненавидят гринго": политолог напомнил США про итоги смены режимов в Латинской Америке
05:00"Трамп пытается убедить себя в безграничных возможностях": Ищенко о политике президента США
Лента новостейМолния