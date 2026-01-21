https://ukraina.ru/20260121/1033578542.html

"По пути гетмана Хмельницкого". Семён Палий – за Правобережную Украину в составе России

"Мазепы враг, наездник пылкий, старик Палей из мрака ссылки в Украйну едет в царский стан" (Пушкин "Полтава"). 18 января 1710 года (хотя некоторыми источниками эта дата оспаривается) под Киевом в ныне не существующем древнем Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, благодетелем которого был долгие годы, умер Семён Палий

В истории казачества есть герои, которые до конца оставались верными одной идее и всей историей своей жизни олицетворяли настоящее запорожское рыцарство. Таким паладином православия и единой Гетманщины, союзной русским царям, оставался Семён Палий.О детстве этого человека известно мало. Родился он в городе Борзна (современная Черниговская область) в казацкой семье в 40-х годах XVII века. Известно, что у него было как минимум два брата. Сестру забрали в ясырь (плен – Ред.) в Крымское ханство, где она стала одной из жён какого-то местного мурзы.Борзна, как и вся Чернигово-Северская земля, большую часть своей истории находилась в составе Московского царства, а затем России. Польским, и то ненадолго, город стал только в Смутное время, что было оформлено в 1618 году Деулинским соглашением.Казаки царём не притеснялись. Находившееся в порубежных городках казачество податями не облагать, а за добрую службу ещё и снабжать хлебом, сукном, конями, огневым зельем, оружием и прочими припасами.До начала XVII века большая часть казаков селилась в лесной полосе, и им приходилось отражать регулярные татарские набеги. Лесостепная полоса была заселена редко, и периодически население там татарами "обнулялось".У поляков были свои взгляды на казацкие вольности. Когда в 1648 году на Запорожье вспыхнуло казацкое восстание, в Борзне его охотно поддержали. Отец Семёна – Филипп Гурко – записался казаком в Нежинский полк, куда со временем попал и его сын.Молодой казак учился в Киево-Могилянском коллегиуме. На то время это было, пожалуй, самое высшее учебное заведение, доступное православному казаку. Позже Семён женился на дочке казака из села Зазимье и поселился в селе Пуховка – недалеко от местечка Остёр и совсем близко от Киева. Где-то в 60-е или 70-е годы жена умерла, и молодой казак махнул пытать счастья на Запорожье, где вскоре получил прозвище, под которым и остался в истории, – Палий.Скорее всего оно произошло от слова "палити" (укр.) – что может означать и курить, и, как и в русском, поджигать или стрелять. По другой версии – прозвище происходит от слова "паля" (укр.) – заточенный деревянный кол (ср. "палисад" – частокол), который мог быть и материалом для возведения укреплений, и популярным орудием казни.Тем временем турецкий султан решил захватить Вену. Ян ІІІ Собеский, чьё государство входило в антиисламский союз европейских государств (Священную лигу), призывал под свои знамёна всех борцов с захватчиками. У Палия был свой счёт – он хотел мстить за сестру.Летом 1683 года во главе отряда запорожских казаков Палий отправился под знамёна польского короля. Подробности его участия в знаменитой Венской битве неизвестны, но в личных письмах потом король называл его не иначе, как "богатырь из-под Вены". Затем казаки Палия участвовали в сражениях под Эстергомом, Парканами, в других столкновениях на территории современных Венгрии и Словакии.В марте 1684 года он претендовал на должность гетмана Правобережной Украины и по привилею Яна Собеского сформировал на Киевщине охочекомонный (гетманский добровольческий конный) казацкий полк. В 1685 году сейм возобновил на Правобережье казацкое устройство, и Палий взялся реколонизировать разорённое Руиной Поднепровье. Были воссозданы Фастовский, Богуславский, Брацлавский и Корсунский полки.25 августа 1685 года он издал в Белой Церкви свой универсал, которым оповещал всех проезжающих через территорию его полка об уплате "медовой" дани, "муки" на войско, а также прочих налогов и сборов гражданским населением и купцами.В том же году его полк принял участие в Молдавском походе армии великого коронного гетмана Станислава Яблоновского, в котором 1 октября получил ранение в битве с турками под Боянами (Буковина). Затем он отличился в следующем году, во время занятия польским войском молдавской столицы города Яссы.Всю польско-турецкую войну (1683-1699) Палий провёл в боях и походах. Практически каждый год татары делали набеги, и он оборонял от них Белую Церковь, Немиров, Умань, Фастов, Смелу…Правобережные казаки делали ответные набеги. В марте 1688 года они атаковали низовья Днестра, в июле-августе 1690-го – окрестности Берислава (Кызы-Кермена), Очакова, Белгорода (Ак-Кермена). В октябре того же года – Килию, Буджак. Затем набеги на турецкие владения в Молдавии, Северном Причерноморье и Бессарабии, а также на татар Буджакской и Белогородской орды проводились каждый год.Всего по реестру полк получал от поляков средства на содержание от 200 до 500 казаков. Но Палий смог договориться о финансировании своего войска и с Московским правительством, и с левобережным гетманом. Благодаря этому к концу столетия реально под его началом в походы выходило от 5 до 6 тысяч бойцов.В 1688 году Палий женился второй раз, на казацкой вдове и дочери казака Феодосии, у которой от предыдущего брака был сын Семашко. Вскоре она родила Семёну двух сыновей – Матвеяи Самойло – и дочку Марию. Пасынок же, когда повзрослел, поехал с отчимом на войну и вскоре стал его ближайшим соратником.В силу дружеских отношений с Яном Собеским Палий фактически не подчинялся правобережному гетману Могиле, а после его смерти в 1689 году даже попытался силой захватить гетманскую столицу – Немиров.Новый гетман Гришко обвинил его в том, что он хочет передаться под руку левобережного гетмана – Ивана Мазепы. В результате весь этот год и часть 1690-го Палий "мотал срок" в тюрьме. Но вскоре Семёна отпустили.В 1693 году он обратился к Мазепе с просьбой поселиться на подконтрольной ему территории под Киевом – в Триполье или Василькове. В 1690 году, когда полковник ещё находился в заключении, Мазепа за свои деньги купил в Киеве жене Палия, жившей там с детьми, большой дом.Палий принёс тайную присягу на верность царям Ивану и Петру. В Москву он регулярно обращался с просьбой принять Правобережье и его казацкие полки под свою руку, но ему отказывали.Одновременно Палий расширял зону влияния Гетманщины на Правобережье. Когда в 1692-м убили пропольского гетмана Гришка, многие решили, что это было сделано по распоряжению Палия. Польский магнат Юзеф Замойский писал в 1701 году, что Палий идёт "по пути гетмана Хмельницкого" и "держит в голове удельное панство" (в данном случае княжество).После смерти Яна Собеского в 1696 году Палия уже мало что связывало с польским государством. С 1690 по 1702 год у Палия произошло несколько военных столкновений с его недавними собратьями по оружию – отрядами гетмана Яблоновского, референдаря Щуки, комиссара Друшкевича, казацких полковников Апостола-Щуровского и Гладкого. Только начало Северной войны заставило поляков отложить окончательный разгром Фастова и Немирова – основных казацких центров.В январе 1702 года польский король (и по совместительству саксонский курфюрст) Август II издал универсал, по которому все казацкие земли Брацлавского, Киевского полков и охочекомонного полка в Фастове отходили шляхте и магнатам, а казацкие полки распускались. В марте в Фастове собралась рада, на которой Палий публично отказался от протекции польского короля. На казацкой Украине вспыхнула "Вторая Хмельнитчина".2 сентября 10-тысячное казачье войско осадило в Белоцерковской крепости верный королю польский гарнизон. Спешившие ему на выручку войска и часть посполитного рушенья (шляхетского ополчения), которыми командовал Феликс Казимир Потоцкий, были 26 октября разгромлены Самусём. После сражения восставшие устроили резню поляков, униатов и евреев в Бердичеве. 10 ноября войска Палия, который командовал осадой Белой Церкви, наконец ворвались в крепость и истребили весь её гарнизон.В декабре 1702 и феврале 1703 года Пётр I, дороживший пока своим польско-саксонским союзником, предложил Палию пойти с Августом II на мировую и вернуть короне занятые казаками города.В январе 1703 года 15-тысячное польское войско при 44 орудиях вступило на Подолье, где застало врасплох 12 тысяч разбросанных на большой территории повстанцев. Казаки потерпели поражение, 70 тысячам сочувствующих крестьян отрезали правое ухо. В Ладыжине поляки казнили все его две тысячи жителей. У казаков остались только Киевщина и черкасские городки.В середине февраля проездом из Вены в Москву Палия посетил известный петровский дипломат и генерал Иоганн Паткуль. Он понял, что казацкая карта может оказаться сильным козырем в игре, которую Пётр вёл со своими польскими союзниками. В результате царь оказал Самусю и Палию финансовую помощь, что помогло им удержать контролируемую территорию.В начале 1704 года Самусь поехал к Мазепе и через него обратился к русскому царю с просьбой принять правобережных казаков в подданство. Однако Мазепа отказался помогать восставшим и под страхом смертной казни запретил переходить им на Левобережье. На своего бывшего друга Палия Мазепа отправил в Москву несколько доносов.В феврале 1704 года в Нарве между Москвой и Варшавой был подписан мирный договор. В соответствии с ним 2 марта специальным письмом Пётр I потребовал от Палия освободить все правобережные городки. Казаки отказались выполнить это требование.В Польше наступил политический кризис: на январском сейме Августа II поляки свергли. Против антишведской коалиции выступили польские войска польного гетмана Сенявского. Русский царь приказал Мазепе двинуть на Правобережье свои войска. К 40-тысячной армии Мазепы присоединился Самусь, передавший ему свои властные регалии и получивший должность полковника Богуславского полка. Палий передал гетману Белую Церковь, а затем взял Немиров.Для Мазепы, который вёл свою игру со шведским королём, огромное количество пророссийски настроенных новых подданных создавало проблему. 12 июля 1704 года он издал универсал, в котором заявил, что левобережные казаки прибыли не для поддержания восстаний, а исключительно с целью оказания Речи Посполитой помощи в войне со шведами.31 июля люди Мазепы арестовали Палия и отправили его в Батурин. В результате восстание заглохло, а Пётр и Август заключили новый союзный договор.До июня 1705 года Палий сидел в батуринской тюрьме. Потом, по распоряжению Петра I, его отправили в Москву, оттуда в Тобольск. Имущество (2 144 золотых, 5 709 ефимков, 40 левков, в том числе 29 кг серебра) конфисковали у него в пользу казны.Заключение прославленного казацкого полковника длилось, пока, наконец, не всплыла на поверхность измена Мазепы. 28 ноября 1708 года царь подписал указ о его освобождении. Палий вернулся на родину, возглавил Фастовский и Белоцерковский полки, принимал участие в Полтавской битве в составе верных Петру I войск нового левобережного гетмана Ивана Скоропадского.Долго наслаждаться свободой старому заслуженному воину не довелось.

