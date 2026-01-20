https://ukraina.ru/20260120/shou-ne-dolzhno-prodolzhatsya-kto-i-zachem-demontiruet-kulturnyy-front-ukrainy-1074533114.html

Шоу не должно продолжаться. Кто и зачем демонтирует культурный фронт Украины

Шоу не должно продолжаться. Кто и зачем демонтирует культурный фронт Украины - 20.01.2026 Украина.ру

Шоу не должно продолжаться. Кто и зачем демонтирует культурный фронт Украины

Сразу два музыкальных скандала на Украине: один связан с певицей Тиной Кароль (настоящее имя - Таня Либерман), вторая - с исполнителем агитки "Фортеця Бахмут" Тарасом Тополей.

2026-01-20T06:30

2026-01-20T06:30

2026-01-20T06:30

эксклюзив

украина

карпаты

россия

тина кароль

авигдор либерман

елена зеленская

евровидение

вооруженные силы украины

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103158/71/1031587167_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_8a39d5d2f73dad0681d511f92a5884d8.jpg

Оба исполнителя подпевали власти все годы войны, а теперь получают за это плату в виде сексуальных и финансовых разоблачений. Впрочем, примечательно не только содержание медийных атак, но и выбранные методы: для дискредитации Кароль и Тополи были задействованы максимально примитивные и эмоционально заряженные приёмы, не требующие доказательной базы: секс, измена, ложь, деньги, мова. Все хорошенько смешать и подавать горячим. Сработало на ура, что говорит о точном расчёте заказчиков, хорошо понимающих психологию украинской аудитории, склонной к быстрому переобуванию - от безусловного восхищения к столь же массовому публичному унижению вчерашних поп-идолов. Пойдем по горячим следам…Секс в "фортеце Бахмут" - с кем и за сколькоМузыкант Тарас Тополя сообщил, что ночью получил на почту интимные видео его бывшей жены с другим мужчиной, посмотрел их внимательно и обратился в полицию, требуя признать себя пострадавшим. Лидер группы "Антитела" настаивает на том, что действия порнорежиссеров попадают под статью 182 УК Украины - изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции. Само видео Тополя не выложил, но оно и без его помощи уже появилось в соцсетях, подтверждая, что исполнитель хита про крепость Бахмут действительно является пострадавшим - на интимных кадрах его бывшая супруга выделывает пируэты под стать профессиональной порноактрисе. Даже сразу и не подумаешь, что Елена Тополя (ранее известная как Alyosha) представляла Украину на Евровидении -2010, исполняла песни на экологическую и социальную тематику. Судя по сценам из "хоум видео", супруге музыкального агитатора следовало бы сосредоточиться на эротическом вокале и сексуальных треках - это у нее получается гораздо лучше, чем об экологии на ЧАЭС.Сам лидер группы "Антитела" попытался все вывернуть на шантаж и месть, но почему-то не назвал мстителей и не объяснил, зачем понадобилось шантажировать патриотическую семью музыкантов. Он напомнил, что они с Еленой несколько месяцев назад развелись и бывшая жена имела полное право на личную жизнь - "так, как хотела, и с тем, с кем хотела"."Никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь извлечь выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь наших детей", - для пущей жалости приплел детишек "голос Банковой". Тополя не назвал имя и фамилию человека, который, по его мнению, стоит за распространением семейного порно, но добавил, что ранее тот открыто вредил и ему, и его бывшей жене."У меня есть предположение, кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период. Это только мои предположения, уверен, следствие все установит", - заявило "антитело".К слову, полиция уже задержала парня, который шантажировал певицу Alyosha интимными видео. Задержанный - 23-летний киевлянин, и ему грозит до 12 лет тюрьмы за содеянное. Паблики пишут, что парень занимался сексом с женой музыкального пропагандиста Тополей, тайно снимая это на видео. Но певец уверен что тут задействована целая банда мстителей: со знанием дела он рассказал следователям, что в съемках постельных сцен с его женой участвовало, как минимум, двое мужчин: один извлекал музыку из струн тела певицы, а другой делал из этого порнофильм. Сама же жертва рассказала, что у нее вымогали 75 тысяч долларов, а когда она отказалась - сексуальные забавы звезды "Евровидения" слили в сеть.Во всем этом постельном скандале обращают на себя внимание два момента. Знающие люди утверждают, что новый избранник Елены Тополи - военнослужащий ВСУ, который играл с певицей в походно-полевую жену. Поэтому его, скорей всего, отмажут от суда, а историю замнут, чтобы не дискредитировать армию. Но еще смешней то, что украиномовная патриотка во время жарких постельных сцен подсказывала любовнику как и куда ее иметь на чистом русском языке. Почему-то до сих пор этот факт не осужден бдительной музыкальной общественностью, которая вот недавно требовала запретить участие в "Евровидении-2026" певице, несколько лет назад сотрудничавшей с музыкальным продюсером и РФ. Молчит и языковый омбудсмен Елена Ивановская, и совсем уж неприлично заткнулась депутат с многозначительной фамилией Пипа, недавно подавшая в Раду закон о запрете русского языка в частных школах. А ведь самое время послать к дому певицы Елены Тополи языковый патруль состоящий из жителей Львова и Ивано-Франковска, чтобы те залезли в постель к любовникам и уточнили: почему эталонные мовнюки в спальне позволяют переходить с державной мовы на язык агрессора?Тина Кароль подпевает Елене ЗеленскойЧто касается Тины Кароль, то она хоть и спела на украинском языке, но взяла неверные ноты и оскорбила своим музыкальным шлягером свидетелей "холодомора". Cимпатия олигарха Игоря Коломойского* поведала замерзающим гражданам, что украинцам не страшен мороз и темень, поскольку они все - большая и единая семья. "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро. У нас нет воды, но у нас есть мы - мы семья. И мы победим любое зло, потому что любим друг друга", - уверяла народная артистка Украины, потягивая чай из чашки в каком-то подвальном помещении. Типа, "так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу". И вместе с другими украинцами переживаю тяготы войны и энергетического коллапса.Фактически, Таня Либерман просто перепела заявления Елены Зеленской о том, что украинцы готовы сидеть под обстрелами в мороз и терпеть отсутствие света, канализации и тепла еще 2-3 года. Самое циничное, что сама исполнительница от отсутствия коммунальных удобств не страдает: она в мае 2025 года, то есть в разгар войны, прикупила уютный "будыночек" на Западной Украине. Шале в швейцарском стиле расположено на одном из курортов Ивано-Франковской области, где есть и электричество, и вода. "Я так понимаю, Кароль пела свою песню о том, что у нас есть тепло сердец, в гостиной собственного дома в Карпатах?", - интересуются возмущенные слушатели. И сравнивают певицу с королевой Марией-Антуанеттой, cоветовавшую голодным француженкам есть пирожные вместо хлеба. А заодно и напоминают о пресловутом галичанском гостеприимстве: те киевляне, которые по совету мэра Кличко уехали из вымерзающей столицы, снимают в Ужгороде однокомнатную квартиру за 1000 долларов в месяц. "Это - единая семья? Это взаимопомощь и любовь?", - тыкают в нос Либерман фактами бежавшие от коммунального апокалипсиса граждане. И это не единственный случай. Только раньше подобные жалобы поступали от беженцев из Юго-восточных областей, спасавшихся от ужасов войны в "Запукре". Там им быстро объясняли, к какому сорту животных они относятся, сдавали халупы по цене пятизвездочного отеля в Вене, не желали брать на работу и отказывали русскоязычным в выдаче европейской гуманитарки. До поры до времени это считалось вражеской пропагандой и работой ИПСО, но песенка Тины Кароль вскрыла националистический нарыв, а высокие слова о сплочённости разбились о ценники на аренду жилья.Сообразив, что зашла не в ту дверь, певица начала неуклюже оправдываться. По словам Кароль, этой песне уже два года, ее выпустил Даниил Городецкий весной 2023-го. Владелица дома в Карпатах говорит, что просто хотела "хоть немного добавить света в души". "Холодно, неприятно и грустно абсолютно всем одинаково! Посыл - о человеческом тепле! Да, у меня есть генератор. И я его заправляю за свои собственные средства. И это дорого, как и все - боремся с кризисом. Все комментарии, что песня заказана властью - полная глупость!", - заявила она.Тот случай, когда на воре и шапка горит, ага. Судя по тому, как громко артистка кричит о своем бесплатном порыве и обвиняет критиков, становится ясно, что услуги Тани Либерман власти обошлись весьма недешево. Но за эти деньги Банковая получила не мобилизацию нации вокруг "незламного" Зеленского, а позор и хайп. Пользователи соцсетей не просто разоблачили проплаченную акцию, но и указали на неуместность таких посылов в момент, когда энергосистема Украины переживает тяжелые времена. И это не тот случай, когда "повоняли и забыли", как говаривал герой майдана Зорян Шкиряк. В Сети уже несколько дней критикуют и высмеивают Кароль из-за песни про блэкаут, да еще при этом танцуют в кастрюлях на голове, что как бы намекает…Впрочем, если копнуть глубже, то и порновидео с женой музыкального агитатора ОП, и показуха народной артистки Украины Тины Кароль направлены не столько против самих музыкантов, сколько против тех, кто использовал работников сцены как ретрансляторы военной мобилизационной повестки. Судя по динамике, это не разовый эпизод, а начало более длительной кампании: она подрывает тщательно сконструированное "шоу" Зеленского, размывает доверие к той медиаархитектуре, на которой во многом держится публичная легитимность экс-комика, но, главное, показывает, как легко и просто можно развалить тот культурный "фронт", который Банковая использовала, как катализатор войны.О других событиях культурной жизни - в статье "Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры"*-внесен в список террористов и экстремистов;

украина

карпаты

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, карпаты, россия, тина кароль, авигдор либерман, елена зеленская, евровидение, вооруженные силы украины, рада