Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры - 17.01.2026
Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры
Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры - 17.01.2026 Украина.ру
Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры
Главной культурной новостью недели, безусловно, считаем определение победителей "Золотого глобуса" — премии, которая ежегодно вручается более чем в двух десятках номинаций. Она была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах прошлого века, и более 80 лет пишущие о киноиндустрии "мастера пера" выбирают мастеров кадра
Личная жизнь Шекспира, несмешная комедия и несбыточная мечтаВ этом году главной награды в категории "Лучший драматический фильм" удостоилась картина "Хэмнет" режиссёра Хлои Чжао, посвящённая событиям из биографии Уильяма Шекспира. Фильм снят по одноимённому роману писательницы Мэгги О’Фаррелл и рассказывает историю семьи английского поэта, сосредоточившись на личной трагедии Шекспира: смерти от чумы его 11-летнего сына Хэмнета.Примечательно, что семейная история автора "Гамлета" обогнала "Франкенштейна" Гийома де Таро, "Секретного агента" Клебера Мендонсы Фильо, "Сентиментальную ценность" Йоахима Триера и "Грешников" Райана Куглера. Такой выбор — не случайность, а индикатор настроений западного зрителя, который в текущий момент демонстрирует интерес к понятным, традиционным сюжетам и ценностям, а не к эстетике новых и старых монстров.А над чем же смеялась импортная публика?В номинации "Лучший фильм — мюзикл или комедия" победу одержала картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Она стала лидером по количеству номинаций (аж 9 категорий) и "зеркалом" современной западной действительности. Сюжет "Битвы" построен на противостоянии группы левых революционеров против правого насильственного наклона в государстве. Но делается это "благородное" дело совсем неблагородными методами, а насилие применяется против тех, кто к этой борьбе вообще не причастен."Леваки" освобождают людей из миграционных лагерей, да выступают против дубинки государства, а в итоге делают своим лидером чернокожую революционерку (в исполнении Тейяны Тейлор), для которой это всё — просто ролевая игра с секс-игрушками (автоматами, стволами и холодным оружием) и массовкой. Намёк более чем прозрачен, не так ли?Неудивительно, что этот арт-проект получил "Золотой глобус" за режиссёрскую работу и за лучший сценарий — его писал сам Пол Андерсон. А вот исполнитель главной роли Леонардо ДиКаприо уступил свою статуэтку Тимоти Шаламе — главному герою фильма "Марти Великолепный".Это история о том, как 23-летний продавец обуви Марти Маузер отказывается от карьерного роста и должности менеджера ради увлечения настольным теннисом. Он ищет деньги для участия в чемпионате и верит в свою избранность, но лишь до тех пор, пока его спортивные пути не пересекаются с японским соперником — Кото Эндо.Этот фильм мог бы стать эталонным продолжателем духоподъёмных спортивных байопиков с налётом ретро и поучениями о важности веры в себя, но режиссёр Джош Сэфди снял кино не о прошлом, а о настоящем — о заведомо проигранном противостоянии американской мечты и американской капиталистической машины. В этом, пожалуй, главная ценность и главная честность кинокартины, оценить которую сможет вскоре и российский зритель.Также в российский прокат выйдет и получивший премию лучший фильм на иностранном языке — "Секретный агент", рассказывающий о военной диктатуре в Бразилии через судьбу школьного учителя Марселу. Сыгравший его актёр Вагнер Моура назван лучшим драматическим актёром.Предсказуемо много наград собрал сериал "Переходный возраст", а приз за лучший анимационный фильм получил фантазийный мюзикл "Кейпоп-охотницы на демонов".Напомним, что "Золотой глобус" считается негласно репетицией "Оскара". Насколько значительны эти совпадения, увидим уже 17 января, когда будут названы номинанты-оскароносцы.Швейцария испугалась фильма RT о последствиях "революции гидности"А вот фильм, который никогда не увидит западный зритель, называется "Майдан — путь к войне". Швейцария отменила показ этой документальной киноленты под предлогом пропаганды. А на самом деле — под давлением украинских дипломатов.Напомним, что украинскую амбассаду в Альпах возглавляет бывший прокурор Ирина Венедиктова, которая диктует "нейтральным" швейцарцам, какие фильмы можно смотреть, а какие нет. С такой активностью украинские дипломаты скоро смогут управлять вращением планет вокруг солнца…Однако в данном случае наводку украинской посланнице дал Национальный союз кинематографистов Украины, который, в свою очередь, отреагировал на донос украинской художницы Ирины Винник. Та сообщила, что лента продвигает типичные нарративы российской пропаганды и представляет события "Революции достоинства" как причину войны.На самом деле это так и есть — недаром же противники госпереворота 12 лет назад открыто заявляли, что инспирированный Западом протест приведёт и к гражданскому противостоянию, и к большой войне с РФ. Но любители кружевных трусиков отвергли эти предупреждения, а сейчас слезно интересуются "а нас за шо?", сидя в холоде и темноте.Но признавать свои ошибки ни украинское общество, ни Европа не желают, а уж тем более лицезреть то, что они натворили. Поэтому местные швейцарские власти быстро отреагировали на протесты украинской диаспоры и украинского же посольства, запретив показ фильма об украинской трагедии.Тем более что продвигали его журналисты и общественники, поддерживающие ЛДНР и занимающиеся сбором средств для поддержки жителей Донбасса — основатель организации Donbass Italia Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, неоднократно посещавший восточные территории Украины и бывший наблюдателем на референдуме в Донецке."Евровидение-2026" под угрозой: украинские конкурсанты подписались на российские аккаунтыВпрочем, стукачество у скакунов Майдана в крови: они жить не могут без предательства и доносов. И касается это не только российских фильмов или исполнителей, но и украинских "звёзд", которые выступают на европейских сценах.Так, проживающая в США украинская певица Valeriya Force (настоящее имя — Валерия Симулик), которая стала финалисткой Национального отбора на "Евровидение-2026", оказалась в эпицентре громкого скандала — после "разоблачений" бдительного блогера Богдана Беспалова.По его информации, певица в 2024 году сотрудничала с российским саунд-продюсером, который пишет музыку для артистов, поддерживающих СВО. "Скинули скриншот, я удивился, потому что не поверил собственным глазам…", — с восторгом заявляет инфлюенсер, который 15 января ознакомился с официально обнародованными композициями всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2026.И теперь вставляет палки в колёса украиноамериканке. Правда, организаторы нацотбора уже дали склочнику официальный отлуп, заявив, что возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем РФ в течение её творческой деятельности не является нарушением правил конкурса — певица не выступала в России или в Белоруссии.Отдельно подчёркивается, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки конкурсной песни, с которой артистка участвует в Нацотборе. У вещателя добавили, что не ставят и не могут ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участники сотрудничали в течение всего творческого периода.Однако это не успокоило музыкального стукача, и он тут же нашёл себе другую жертву — исполнителя Khayat. Богдан Беспалов в своём телеграм-канале обнародовал скриншоты, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что украинский певец, участник нацотбора, был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram* и потребовал от телеканала "Суспільне" проявить гражданскую позицию.Что ж, стандартная для Украины ситуация, когда формальные правила и официальные разъяснения пасуют перед "арбитрами лояльности", а музыкальный конкурс всё отчётливее превращается в площадку для демонстративных чисток, где мерилом допустимости становится не творчество, а политическая лояльность курсу русофобии.Смена "караула" в Киево-Печерской Лавре: новый хранитель культурных ценностей обещает изгнать из монастыря русский духК слову, в рамках этого курса в Киеве сменили руководство Киево-Печерского лаврского заповедника: вместо чиновницы Минкульта Светланы Котляревской опять пришёл Максим Остапенко.Археолог, кандидат исторических наук и даже боевик ВСУ уже руководил Киево-Печерской Лаврой в 2023–2025 годах. Однако прошлым летом его "выгнали из борделя за разврат", а в Минкультуры заявили, что Остапенко уволен с должности в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта и из-за выявленных нарушений в деятельности заповедника.Так, археолог открыл незаконную кофейню в Доме наместника Лавры, а заодно срубил деньжат на ремонте помещений и мастерских заповедника, которые в переделке не нуждались. Но самая главная претензия — Остапенко провалил исполнение закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Проще говоря, недостаточно сильно гнобил священников, монахов и прихожан УПЦ.Но теперь новоназначенец заявил, что осознал свои ошибки и планирует активно бороться с влиянием "русского мира" в Лавре. Он подчеркнул важность "духовного противостояния" в борьбе с влиянием, которое, по его словам, веками "уничтожало в Лавре всё украинское". Что было украинского в одном из главных монастырей Киевской Руси, чиновник не пояснил.Зато призвал сделать всё для победы в противостоянии с московским духом. Остапенко также напомнил, что в период своего предыдущего руководства он активно сотрудничал с раскольниками ПЦУ и "запускал процессы, возвращающие Лавре её голос и открытость".В переводе на нормальный язык это означает, что открытость символизирует управляемую переориентацию, а возвращённый голос — усиление давления на УПЦ и провоцирование религиозного противостояния в стране. Для этого Киево-Печерская Лавра с её тысячелетней историей превращается в инструмент текущей идеологической кампании, где история подгоняется под политический запрос.В общем, можно смело констатировать, что террор и издевательства над представителями канонического православия и духовными святынями славян продолжатся чиновниками от культуры — по велению западных организаторов сноса духовных украинских скреп.* принадлежит запрещённой в РФ организации Читайте также: Во Флоренции отменили русский балет, из "Левши" сделали разведчика, а из памятника Пушкину - Трампа
Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры

13:08 17.01.2026
 
Главной культурной новостью недели, безусловно, считаем определение победителей "Золотого глобуса" — премии, которая ежегодно вручается более чем в двух десятках номинаций. Она была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах прошлого века, и более 80 лет пишущие о киноиндустрии "мастера пера" выбирают мастеров кадра
Личная жизнь Шекспира, несмешная комедия и несбыточная мечта
В этом году главной награды в категории "Лучший драматический фильм" удостоилась картина "Хэмнет" режиссёра Хлои Чжао, посвящённая событиям из биографии Уильяма Шекспира. Фильм снят по одноимённому роману писательницы Мэгги О’Фаррелл и рассказывает историю семьи английского поэта, сосредоточившись на личной трагедии Шекспира: смерти от чумы его 11-летнего сына Хэмнета.
Примечательно, что семейная история автора "Гамлета" обогнала "Франкенштейна" Гийома де Таро, "Секретного агента" Клебера Мендонсы Фильо, "Сентиментальную ценность" Йоахима Триера и "Грешников" Райана Куглера. Такой выбор — не случайность, а индикатор настроений западного зрителя, который в текущий момент демонстрирует интерес к понятным, традиционным сюжетам и ценностям, а не к эстетике новых и старых монстров.
А над чем же смеялась импортная публика?
В номинации "Лучший фильм — мюзикл или комедия" победу одержала картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Она стала лидером по количеству номинаций (аж 9 категорий) и "зеркалом" современной западной действительности. Сюжет "Битвы" построен на противостоянии группы левых революционеров против правого насильственного наклона в государстве. Но делается это "благородное" дело совсем неблагородными методами, а насилие применяется против тех, кто к этой борьбе вообще не причастен.
"Леваки" освобождают людей из миграционных лагерей, да выступают против дубинки государства, а в итоге делают своим лидером чернокожую революционерку (в исполнении Тейяны Тейлор), для которой это всё — просто ролевая игра с секс-игрушками (автоматами, стволами и холодным оружием) и массовкой. Намёк более чем прозрачен, не так ли?
Неудивительно, что этот арт-проект получил "Золотой глобус" за режиссёрскую работу и за лучший сценарий — его писал сам Пол Андерсон. А вот исполнитель главной роли Леонардо ДиКаприо уступил свою статуэтку Тимоти Шаламе — главному герою фильма "Марти Великолепный".
Это история о том, как 23-летний продавец обуви Марти Маузер отказывается от карьерного роста и должности менеджера ради увлечения настольным теннисом. Он ищет деньги для участия в чемпионате и верит в свою избранность, но лишь до тех пор, пока его спортивные пути не пересекаются с японским соперником — Кото Эндо.
Этот фильм мог бы стать эталонным продолжателем духоподъёмных спортивных байопиков с налётом ретро и поучениями о важности веры в себя, но режиссёр Джош Сэфди снял кино не о прошлом, а о настоящем — о заведомо проигранном противостоянии американской мечты и американской капиталистической машины. В этом, пожалуй, главная ценность и главная честность кинокартины, оценить которую сможет вскоре и российский зритель.
Также в российский прокат выйдет и получивший премию лучший фильм на иностранном языке — "Секретный агент", рассказывающий о военной диктатуре в Бразилии через судьбу школьного учителя Марселу. Сыгравший его актёр Вагнер Моура назван лучшим драматическим актёром.
Предсказуемо много наград собрал сериал "Переходный возраст", а приз за лучший анимационный фильм получил фантазийный мюзикл "Кейпоп-охотницы на демонов".
Напомним, что "Золотой глобус" считается негласно репетицией "Оскара". Насколько значительны эти совпадения, увидим уже 17 января, когда будут названы номинанты-оскароносцы.
Швейцария испугалась фильма RT о последствиях "революции гидности"
А вот фильм, который никогда не увидит западный зритель, называется "Майдан — путь к войне". Швейцария отменила показ этой документальной киноленты под предлогом пропаганды. А на самом деле — под давлением украинских дипломатов.
Напомним, что украинскую амбассаду в Альпах возглавляет бывший прокурор Ирина Венедиктова, которая диктует "нейтральным" швейцарцам, какие фильмы можно смотреть, а какие нет. С такой активностью украинские дипломаты скоро смогут управлять вращением планет вокруг солнца…
Однако в данном случае наводку украинской посланнице дал Национальный союз кинематографистов Украины, который, в свою очередь, отреагировал на донос украинской художницы Ирины Винник. Та сообщила, что лента продвигает типичные нарративы российской пропаганды и представляет события "Революции достоинства" как причину войны.
На самом деле это так и есть — недаром же противники госпереворота 12 лет назад открыто заявляли, что инспирированный Западом протест приведёт и к гражданскому противостоянию, и к большой войне с РФ. Но любители кружевных трусиков отвергли эти предупреждения, а сейчас слезно интересуются "а нас за шо?", сидя в холоде и темноте.
Но признавать свои ошибки ни украинское общество, ни Европа не желают, а уж тем более лицезреть то, что они натворили. Поэтому местные швейцарские власти быстро отреагировали на протесты украинской диаспоры и украинского же посольства, запретив показ фильма об украинской трагедии.
Тем более что продвигали его журналисты и общественники, поддерживающие ЛДНР и занимающиеся сбором средств для поддержки жителей Донбасса — основатель организации Donbass Italia Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, неоднократно посещавший восточные территории Украины и бывший наблюдателем на референдуме в Донецке.
"Евровидение-2026" под угрозой: украинские конкурсанты подписались на российские аккаунты
Впрочем, стукачество у скакунов Майдана в крови: они жить не могут без предательства и доносов. И касается это не только российских фильмов или исполнителей, но и украинских "звёзд", которые выступают на европейских сценах.
Так, проживающая в США украинская певица Valeriya Force (настоящее имя — Валерия Симулик), которая стала финалисткой Национального отбора на "Евровидение-2026", оказалась в эпицентре громкого скандала — после "разоблачений" бдительного блогера Богдана Беспалова.
По его информации, певица в 2024 году сотрудничала с российским саунд-продюсером, который пишет музыку для артистов, поддерживающих СВО. "Скинули скриншот, я удивился, потому что не поверил собственным глазам…", — с восторгом заявляет инфлюенсер, который 15 января ознакомился с официально обнародованными композициями всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2026.
И теперь вставляет палки в колёса украиноамериканке. Правда, организаторы нацотбора уже дали склочнику официальный отлуп, заявив, что возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем РФ в течение её творческой деятельности не является нарушением правил конкурса — певица не выступала в России или в Белоруссии.
Отдельно подчёркивается, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки конкурсной песни, с которой артистка участвует в Нацотборе. У вещателя добавили, что не ставят и не могут ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участники сотрудничали в течение всего творческого периода.
Однако это не успокоило музыкального стукача, и он тут же нашёл себе другую жертву — исполнителя Khayat. Богдан Беспалов в своём телеграм-канале обнародовал скриншоты, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что украинский певец, участник нацотбора, был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram* и потребовал от телеканала "Суспільне" проявить гражданскую позицию.
Что ж, стандартная для Украины ситуация, когда формальные правила и официальные разъяснения пасуют перед "арбитрами лояльности", а музыкальный конкурс всё отчётливее превращается в площадку для демонстративных чисток, где мерилом допустимости становится не творчество, а политическая лояльность курсу русофобии.
Смена "караула" в Киево-Печерской Лавре: новый хранитель культурных ценностей обещает изгнать из монастыря русский дух
К слову, в рамках этого курса в Киеве сменили руководство Киево-Печерского лаврского заповедника: вместо чиновницы Минкульта Светланы Котляревской опять пришёл Максим Остапенко.
Археолог, кандидат исторических наук и даже боевик ВСУ уже руководил Киево-Печерской Лаврой в 2023–2025 годах. Однако прошлым летом его "выгнали из борделя за разврат", а в Минкультуры заявили, что Остапенко уволен с должности в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта и из-за выявленных нарушений в деятельности заповедника.
Так, археолог открыл незаконную кофейню в Доме наместника Лавры, а заодно срубил деньжат на ремонте помещений и мастерских заповедника, которые в переделке не нуждались. Но самая главная претензия — Остапенко провалил исполнение закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Проще говоря, недостаточно сильно гнобил священников, монахов и прихожан УПЦ.
Но теперь новоназначенец заявил, что осознал свои ошибки и планирует активно бороться с влиянием "русского мира" в Лавре. Он подчеркнул важность "духовного противостояния" в борьбе с влиянием, которое, по его словам, веками "уничтожало в Лавре всё украинское". Что было украинского в одном из главных монастырей Киевской Руси, чиновник не пояснил.
Зато призвал сделать всё для победы в противостоянии с московским духом. Остапенко также напомнил, что в период своего предыдущего руководства он активно сотрудничал с раскольниками ПЦУ и "запускал процессы, возвращающие Лавре её голос и открытость".
В переводе на нормальный язык это означает, что открытость символизирует управляемую переориентацию, а возвращённый голос — усиление давления на УПЦ и провоцирование религиозного противостояния в стране. Для этого Киево-Печерская Лавра с её тысячелетней историей превращается в инструмент текущей идеологической кампании, где история подгоняется под политический запрос.
В общем, можно смело констатировать, что террор и издевательства над представителями канонического православия и духовными святынями славян продолжатся чиновниками от культуры — по велению западных организаторов сноса духовных украинских скреп.
* принадлежит запрещённой в РФ организации
Читайте также: Во Флоренции отменили русский балет, из "Левши" сделали разведчика, а из памятника Пушкину - Трампа
