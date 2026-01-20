Обещания и реальность: Лавров раскрыл Украина.ру судьбу граждан РФ с танкера "Маринера" - 20.01.2026 Украина.ру
Обещания и реальность: Лавров раскрыл Украина.ру судьбу граждан РФ с танкера "Маринера"
Обещания и реальность: Лавров раскрыл Украина.ру судьбу граждан РФ с танкера "Маринера"
Москва ожидает исполнения решения президента США Дональда Трампа об освобождении россиян с захваченного танкера. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос изданию Украина.ру
2026-01-20T15:00
2026-01-20T15:00
Он заявил, что российские власти добиваются освобождения двух граждан РФ, входивших в экипаж танкера "Маринера", захваченного американскими военными. Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, Лавров подтвердил, что, по полученным заверениям, решение об их освобождении было принято лично президентом США Дональдом Трампом, однако оно до сих пор не выполнено.Он уточнил, что, помимо двух россиян, на борту судна под российским флагом находились граждане Украины, Грузии и Индии."Нас заверили в тот же день, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется", — констатировал глава МИД РФ. По его словам, Москва ожидает от Вашингтона выполнения данных обещаний.При этом Лавров подчеркнул, что сам инцидент с захватом судна вызывает серьёзную озабоченность с точки зрения международного права. Министр отметил, что подобные действия подвергают испытанию существующие правовые нормы. Он напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не является "вечной", и за прошедшие десятилетия реалии изменились. "Если это так, то нам нужно садиться и договариваться, как вести себя в открытом море, как вести себя в специальных экономических зонах. Мы к этому готовы", — резюмировал Лавров, выразив надежду на осознание Вашингтоном необходимости такого диалога.Ранее Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом. По его словам, нынешняя американская администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от команды Джо Байдена, изначально проявила заинтересованность в преодолении "совершенно ненормальной ситуации".
Анна Черкасова
Анна Черкасова
15:00 20.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Москва ожидает исполнения решения президента США Дональда Трампа об освобождении россиян с захваченного танкера. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос изданию Украина.ру
Он заявил, что российские власти добиваются освобождения двух граждан РФ, входивших в экипаж танкера "Маринера", захваченного американскими военными.
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, Лавров подтвердил, что, по полученным заверениям, решение об их освобождении было принято лично президентом США Дональдом Трампом, однако оно до сих пор не выполнено.

"Мы сразу же, как только узнали о том, что танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан", — сказал Лавров.

Он уточнил, что, помимо двух россиян, на борту судна под российским флагом находились граждане Украины, Грузии и Индии.
"Нас заверили в тот же день, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется", — констатировал глава МИД РФ. По его словам, Москва ожидает от Вашингтона выполнения данных обещаний.
При этом Лавров подчеркнул, что сам инцидент с захватом судна вызывает серьёзную озабоченность с точки зрения международного права. Министр отметил, что подобные действия подвергают испытанию существующие правовые нормы. Он напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не является "вечной", и за прошедшие десятилетия реалии изменились.
"Если это так, то нам нужно садиться и договариваться, как вести себя в открытом море, как вести себя в специальных экономических зонах. Мы к этому готовы", — резюмировал Лавров, выразив надежду на осознание Вашингтоном необходимости такого диалога.
Ранее Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом. По его словам, нынешняя американская администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от команды Джо Байдена, изначально проявила заинтересованность в преодолении "совершенно ненормальной ситуации".
