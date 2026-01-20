https://ukraina.ru/20260120/lavrov-rasskazal-ukrainaru-pochemu-v-kremle-zhdut-progressa-v-otnosheniyakh-imenno-s-trampom-1074554505.html

Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом

При нынешнем американском президенте США впервые за долгие годы услышали доводы России. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, в каком формате МИД России планирует выстраивать дальнейшие контакты с США, в том числе по нормализации двусторонних отношений, Лавров подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Вашингтона уже идет. По его словам, нынешняя американская администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от команды Джо Байдена, изначально проявила заинтересованность в преодолении "совершенно ненормальной ситуации" с функционированием посольств. Были налажены контакты по консульским вопросам, однако Россия с самого начала настаивала на более широкой повестке.Центральным вопросом, отметил Лавров, остается проблема российской дипломатической собственности в США, арестованной в 2016 году администрацией Барака Обамы и до сих пор удерживаемой. Министр напомнил, что команда Трампа в 2016 году, через Майкла Флинна, просила Москву не реагировать резко на действия Обамы, обещая всё исправить после инаугурации. Однако этого не произошло, и вопрос остаётся нерешённым. "Мы будем добиваться того, чтобы по этому вопросу начать разговор. Пока американские коллеги, вопреки тому, о чём мы достигли понимания, как-то не хотят на эту тему разговаривать", — заявил Лавров.Кроме того, для полноценного функционирования дипмиссий и расширения контактов необходимо возобновить прямое авиасообщение между странами. Этот вопрос также включён Москвой в повестку переговоров, добавил министр.Отдельно Лавров остановился на теме Украины. Он оценил, что при Трампе США стали "единственной страной, которая выразила понимание интересов российской стороны" и предложила решения, учитывающие первопричины кризиса. Подробнее об этом в публикации "Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру.

