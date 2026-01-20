Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом
Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом
При нынешнем американском президенте США впервые за долгие годы услышали доводы России. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, в каком формате МИД России планирует выстраивать дальнейшие контакты с США, в том числе по нормализации двусторонних отношений, Лавров подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Вашингтона уже идет. По его словам, нынешняя американская администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от команды Джо Байдена, изначально проявила заинтересованность в преодолении "совершенно ненормальной ситуации" с функционированием посольств. Были налажены контакты по консульским вопросам, однако Россия с самого начала настаивала на более широкой повестке.Центральным вопросом, отметил Лавров, остается проблема российской дипломатической собственности в США, арестованной в 2016 году администрацией Барака Обамы и до сих пор удерживаемой. Министр напомнил, что команда Трампа в 2016 году, через Майкла Флинна, просила Москву не реагировать резко на действия Обамы, обещая всё исправить после инаугурации. Однако этого не произошло, и вопрос остаётся нерешённым. "Мы будем добиваться того, чтобы по этому вопросу начать разговор. Пока американские коллеги, вопреки тому, о чём мы достигли понимания, как-то не хотят на эту тему разговаривать", — заявил Лавров.Кроме того, для полноценного функционирования дипмиссий и расширения контактов необходимо возобновить прямое авиасообщение между странами. Этот вопрос также включён Москвой в повестку переговоров, добавил министр.Отдельно Лавров остановился на теме Украины. Он оценил, что при Трампе США стали "единственной страной, которая выразила понимание интересов российской стороны" и предложила решения, учитывающие первопричины кризиса. Подробнее об этом в публикации "Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру.
Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом

14:30 20.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
При нынешнем американском президенте США впервые за долгие годы услышали доводы России. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, в каком формате МИД России планирует выстраивать дальнейшие контакты с США, в том числе по нормализации двусторонних отношений, Лавров подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Вашингтона уже идет.
По его словам, нынешняя американская администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от команды Джо Байдена, изначально проявила заинтересованность в преодолении "совершенно ненормальной ситуации" с функционированием посольств. Были налажены контакты по консульским вопросам, однако Россия с самого начала настаивала на более широкой повестке.
Центральным вопросом, отметил Лавров, остается проблема российской дипломатической собственности в США, арестованной в 2016 году администрацией Барака Обамы и до сих пор удерживаемой.
Министр напомнил, что команда Трампа в 2016 году, через Майкла Флинна, просила Москву не реагировать резко на действия Обамы, обещая всё исправить после инаугурации. Однако этого не произошло, и вопрос остаётся нерешённым.
"Мы будем добиваться того, чтобы по этому вопросу начать разговор. Пока американские коллеги, вопреки тому, о чём мы достигли понимания, как-то не хотят на эту тему разговаривать", — заявил Лавров.
Кроме того, для полноценного функционирования дипмиссий и расширения контактов необходимо возобновить прямое авиасообщение между странами. Этот вопрос также включён Москвой в повестку переговоров, добавил министр.
Отдельно Лавров остановился на теме Украины. Он оценил, что при Трампе США стали "единственной страной, которая выразила понимание интересов российской стороны" и предложила решения, учитывающие первопричины кризиса.
Подробнее об этом в публикации "Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру.
