Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом
Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украине необходимо создать над страной антидроновый купол. Об этом в ночь на 20 января сообщает РИА Новости
"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу ещё на подлете", — написал Федоров в своём телеграм-канале.Ранее в январе Верховная рада проголосовала за назначение на должность министра обороны Украины бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова.Подробнее о новом главе военного ведомства, которого называют также одним из организаторов мошеннических колл-центров, в публикации Дмитрия Ковалевича - Ради цифровых мошеннических схем. Что говорят на Украине о новом министре обороны Федорове.
03:17 20.01.2026 (обновлено: 03:21 20.01.2026)
"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу ещё на подлете", — написал Федоров в своём телеграм-канале.
Ранее в январе Верховная рада проголосовала за назначение на должность министра обороны Украины бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Подробнее о новом главе военного ведомства, которого называют также одним из организаторов мошеннических колл-центров, в публикации Дмитрия Ковалевича - Ради цифровых мошеннических схем. Что говорят на Украине о новом министре обороны Федорове. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.