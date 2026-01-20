Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/na-ukraine-planiruyut-postroit-antidronovyy-kupol-1074534996.html
Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом
Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом - 20.01.2026 Украина.ру
Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом
Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украине необходимо создать над страной антидроновый купол. Об этом в ночь на 20 января сообщает РИА Новости
2026-01-20T03:17
2026-01-20T03:21
новости
украина.ру
украина
михаил федоров
верховная рада
министр обороны
пво
бпла
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048202646_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e2450a413a2877c6e40ff45a3d45d3b.jpg
"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу ещё на подлете", — написал Федоров в своём телеграм-канале.Ранее в январе Верховная рада проголосовала за назначение на должность министра обороны Украины бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова.Подробнее о новом главе военного ведомства, которого называют также одним из организаторов мошеннических колл-центров, в публикации Дмитрия Ковалевича - Ради цифровых мошеннических схем. Что говорят на Украине о новом министре обороны Федорове.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048202646_0:0:1228:920_1920x0_80_0_0_83ca2bc787c01abc307b45124f303b50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, украина, михаил федоров, верховная рада, министр обороны, пво, бпла, дроны
Новости, Украина.ру, Украина, Михаил Федоров, Верховная Рада, министр обороны, ПВО, БПЛА, дроны

Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом

03:17 20.01.2026 (обновлено: 03:21 20.01.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© commons.wikimedia.org / Web Summit
Читать в
ДзенTelegram
Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украине необходимо создать над страной антидроновый купол. Об этом в ночь на 20 января сообщает РИА Новости
"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу ещё на подлете", — написал Федоров в своём телеграм-канале.
Ранее в январе Верховная рада проголосовала за назначение на должность министра обороны Украины бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Подробнее о новом главе военного ведомства, которого называют также одним из организаторов мошеннических колл-центров, в публикации Дмитрия Ковалевича - Ради цифровых мошеннических схем. Что говорят на Украине о новом министре обороны Федорове.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руУкраинаМихаил ФедоровВерховная Радаминистр обороныПВОБПЛАдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:14На северо-востоке Сирии из тюрьмы вышли около 1,5 тысяч террористов ИГ*
04:10Дмитрий Бабич: Конфликт из-за Гренландии разрушает главный миф Запада о "мирных демократиях"
04:02После прилётов искандеров и БПЛА, левый берег Киева полностью обесточен
04:00Взрывы слышны в Харькове, Конотопе и Днепропетровске
04:00Эксперт: США посылают в Россию прагматичных переговорщиков, а ЕС — идеологических дипломатов
03:57Память украинского народа о нацистах переформатировали — глава Росархива
03:17Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом
02:55Вблизи Сочи пролетел разведывательный самолёт ВМС США
02:33Иран не пустили на форум в Давосе
02:04Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:23Мракобесие доктора Комаровского и трагедия детей. Обзор 19 января "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:45ВС РФ преодолевают ожесточённое сопротивление ВСУ. Сводка за 19 января от канала "Дневник Десантника"
00:12Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
00:05Трамп как Педерсен. Как два человека практически дискредитировали Нобелевскую премию
23:56Иностранным дипмиссиям на Украине объявили наивысший уровень опасности в ожидании массированных ударов
23:42"Ура, мы сделали это!" Украинская молодежь массово бежит за границу
23:36Украинский суд предпринимает шаги для перевода Юлии Тимошенко в СИЗО к концу недели
23:26Власти Днепропетровской области предупреждают о новой угрозе массированного удара
23:14Исследование: 96% нагрузки от торговых пошлин Трампа ложатся на американских импортёров и потребителей
23:03Вымрут да исчезнут. Куда ведет Прибалтику ошибочные решения политической элиты
Лента новостейМолния