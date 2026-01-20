https://ukraina.ru/20260120/na-ukraine-planiruyut-postroit-antidronovyy-kupol-1074534996.html

Новый министр планирует накрыть Украину антидроновым куполом

Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украине необходимо создать над страной антидроновый купол. Об этом в ночь на 20 января сообщает РИА Новости

"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу ещё на подлете", — написал Федоров в своём телеграм-канале.Ранее в январе Верховная рада проголосовала за назначение на должность министра обороны Украины бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова.Подробнее о новом главе военного ведомства, которого называют также одним из организаторов мошеннических колл-центров, в публикации Дмитрия Ковалевича - Ради цифровых мошеннических схем. Что говорят на Украине о новом министре обороны Федорове.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

