Ради цифровых мошеннических схем. Что говорят на Украине о новом министре обороны Федорове

На днях заявление об отставке написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Зеленский предложил ему занять пост министра обороны. По его словам, Украина нуждается в новой военной тактике против России с упором на технологические решения.

"Через неделю Федоров представит необходимые проекты решений. Главный принцип – технологичность нашей обороны должна сохранять жизни наших воинов. Готовим наши новые особые форматы усиления дронной составляющей нашей защиты", - заявил Зеленский неделю назад после встречи с Федоровым.Как водится, профинансировать "технологичность" должны будут западные партнеры, а вот проверить результативность в этом ключе сложнее, чем посчитать количество танков и снарядов.Министерство обороны на Украине считают наиболее "токсичным" из-за постоянных коррупционных скандалов, а должность его главы называют "расстрельной", поскольку ВСУ все равно будут отступать, а все провалы традиционно "повесят" на министра."Назначение Федорова в Минобороны выглядит как логичное продолжение концентрации контроля. Министерство обороны - это не только война, но и гигантские бюджеты: беспилотные системы, цифровые платформы, закупки для ВСУ. А в случае раскрытия схем, Федоров удобная фигура, на которую можно "перевести стрелки"", - комментирует эту рокировку украинский Telegram-канал MediaKiller.Украинские эксперты полагают, что назначение Федорова связано со стремлением усилить мобилизацию в ВСУ с упором на цифровые методы, так как уличная насильственная мобилизация уже не даёт необходимого количества людей. Миллионы мужчин просто не выходят из дома, но, считается, что Федоров поможет их выманить.В западных СМИ давно обсуждаются варианты пополнения редеющих рядов ВСУ. "Мирные" европейские эксперты предлагают блокировать счета украинских мужчин, внедрять системы слежения через камеры наблюдения ради "точечной" мобилизации. Федоров вряд ли сможет осуществить столь масштабный проект, но вытрясти денег из европейцев на это дело, вероятно, сможет.IT-сфера представляет собой огромное поле для мошеннических схем, а в Минобороны можно списать миллиарды на программе некой "цифровизации доступа" или разработку приложений. И проверить насколько была завышена стоимость услуг очень сложно. Это бывшему министру обороны Александру Резникову до сих пор вспоминают поштучную закупку куриных яиц по втрое завышенной цене. Вот если бы он закупал "цифровое обеспечение", до сих пор бы оставался министром.Федоров – уроженец Запорожской области, ровесник украинской "незалежности", по образованию социолог, долгое время сотрудничавший с грантовыми организациями (программы USAID, ОБСЕ, НАТО, фонд Аденауэра). Соответственно, сейчас украинские "соросята" не скрывают радости по поводу назначения главой Минобороны своего человека. Зеленский назначил главой офиса президента Кирилла Буданова*, ориентирующегося на администрацию Трампа, а Минобороны отдал Федорову, который ориентируется на Демпартию США. Так он хочет получать так называемую двухпартийную поддержку.На Украине Федорова называют также одним из организаторов мошеннических колл-центров. Медиа-технолог из Запорожья Владимир Носков сообщал недавно, что компания Федорова в 2016 году разводила на деньги полных женщин, предлагая им "уникальную методику быстрого похудения". Сотрудничал Федоров с компанией "Квартал-95", занимаясь раскруткой Зеленского и его компании. Разработал Федоров также ряд приложений, где "бдительные" граждане должны "стучать" на своих знакомых и соседей, заподозренных в симпатиях к России.Затем он был одним из разработчиков приложения "Дия" (аналог "Госуслуг"). Украинские политологи высказывали мнение, что Зеленский хочет и выборы организовать через это приложение, поскольку так легче "нарисовать" требуемый результат. Сам Федоров пока отрицал такие планы, утверждая, что для этого требуется изменение законодательства.Одной из схем цифровизации, которые разрабатывал Федоров, были так называемые "Е-Балы". Украинским военнослужащим насчитываются некоторые электронные балы за заявленное поражение российской техники или солдат. Насчитанные балы затем монетизируются. В ряде подразделений, проявивших особую лояльность режиму Зеленского, это превратилось в очередную коррупционную схему. Командиры подразделений приписывают себе поражение тысяч единиц за сутки, даже если находятся вдали от линии фронта. Правда, для зачета "Е-Балов" и получения денег нужно делиться с генералами из Минобороны.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, также называет Федорова "смотрящим за онлайн-казино". В прошлом году украинские СМИ писали, что игромания стремительно распространяется среди украинских военнослужащих, приобретая характер эпидемии. Мобилизованные украинские мужчины крутят колесо рулетки в телефоне ежедневно, пытаясь психологически отстраниться от незавидной реальности. И спускают в казино всю свою зарплату, которую платит им министерство обороны. С назначением Федорова главой этого министерства круг замыкается.О том, кем на самом деле является экс-глава СБУ Малюк - в статье Бои за коррупцию. Что говорят на Украине об отставке верного пса режима - главы СБУ Малюка**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

