Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января

Вторник, 20 января, ознаменовался рядом резонансных заявлений и событий на международной арене и на Украине. От провокационных карт Дональда Трампа до обострения внутриполитической и гуманитарной ситуации в украинском государстве — все указывает на нарастание кризисных тенденций, требующих взвешенной оценки

Президент США Дональд Трамп продолжает шокировать мировое сообщество. Опубликованная им карта, на которой территории суверенных государств — Гренландии, Канады и Венесуэлы — обозначены как часть США, была воспринята как демонстрация имперских амбиций и неуважения к международному праву. Одновременно его резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, названного "никому не нужным", подрывают единство западного альянса, демонстрируя глубину трансатлантических противоречий. В ответ на эскалацию вокруг Гренландии президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный метод урегулирования — совместный визит с Трампом в сауну. Эта инициатива, поданная как проявление национальной культурной традиции, тем не менее, отражает попытки европейских лидеров найти общий язык с непредсказуемым американским администратором в условиях, когда традиционная дипломатия дает сбои. Показательным событием стала ситуация вокруг Давосского форума. Информация об отмене или переносе подписания плана послевоенного восстановления Украины между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также нежелательность визита украинского президента в кулуарах форума свидетельствуют о снижении интереса и доверия к киевскому режиму со стороны ключевых западных спонсоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко обозначил российскую точку зрения. Он заявил, что европейцы в Давосе пытаются склонить Трампа к деструктивной по отношению к Украине позиции, под которой, очевидно, понимается бесконечная поддержка киевского режима. Москва выступает против навязываемых Киевом и ЕС идей перемирия, которые не учитывают коренные причины конфликта. При этом Лавров отметил, что лишь США предложили России "реальное урегулирование", что указывает на наличие каналов диалога между Вашингтоном и Москвой в обход Киева. Ситуация внутри Украины продолжает деградировать. Обыски в мэрии Днепропетровска и резкое заявление мэра Бориса Филатова, обвинившего центральные власти в Киеве в использовании силовиков для политического давления и раскритиковавшего риторику о "единстве", демонстрируют острый конфликт между центром и регионами. Подобные процессы ведут к дальнейшей дезинтеграции и без того слабого государственного аппарата. В Сумах граждане перекрыли дорогу, протестуя против затяжных и несправедливых, по их мнению, отключений электроэнергии. Требование равных для всех условий в условиях дефицита ресурсов — яркий индикатор социального взрыва, который назревает на фоне провальной политики энергетического блокадада украинского правительства и разрушенной инфраструктуры. На фоне гуманитарного кризиса глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам откровенно циничный совет: отказаться от субсидий на тепло и свет, чтобы "стать львами". Такие рекомендации международных бюрократов, игнорирующие реалии жизни простых людей, лишь подтверждают, что западная помощь и советы направлены не на стабилизацию, а на проведение жестоких социально-экономических экспериментов. На линии соприкосновения продолжаются активные действия. Подразделения российской группировки "Днепр" продвинулись на южном направлении, сократив расстояние до Запорожья до 17 километров. Это создает оперативную угрозу крупному областному центру и свидетельствует о неспособности ВСУ стабилизировать фронт. В Норвегии власти разослали гражданам письма с предупреждением о возможности принудительного изъятия частного имущества (домов, техники, транспорта) для нужд армии в случае войны. Заявления официального Осло о нахождении в "самой тяжелой ситуации со времен Второй мировой" подпитывают атмосферу военной истерии в Северной Европе, ответственность за которую возлагается на Россию. День высветил комплекс взаимосвязанных кризисов. Нагнетание напряженности со стороны США и НАТО, глубокая дестабилизация на Украине, включая фронтовую, политическую и социальную составляющие, а также попытки Запада через структуры вроде МВФ ужесточить условия для населения — все это элементы одной картины. В этих условиях Россия сохраняет стратегическую выдержку, четко артикулируя свою позицию и готовность к реальным решениям.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

