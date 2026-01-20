Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/geopoliticheskaya-napryazhennost-rastt-reaktsii-na-initsiativy-trampa-raskoly-na-ukraine-itogi-20-yanvarya-1074571881.html
Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января
Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января - 20.01.2026 Украина.ру
Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января
Вторник, 20 января, ознаменовался рядом резонансных заявлений и событий на международной арене и на Украине. От провокационных карт Дональда Трампа до обострения внутриполитической и гуманитарной ситуации в украинском государстве — все указывает на нарастание кризисных тенденций, требующих взвешенной оценки
2026-01-20T18:00
2026-01-20T18:00
эксклюзив
россия
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
ес
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074508802_0:0:1508:849_1920x0_80_0_0_2e53cc6502b135513b3b1c522187faf4.jpg.webp
Президент США Дональд Трамп продолжает шокировать мировое сообщество. Опубликованная им карта, на которой территории суверенных государств — Гренландии, Канады и Венесуэлы — обозначены как часть США, была воспринята как демонстрация имперских амбиций и неуважения к международному праву. Одновременно его резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, названного "никому не нужным", подрывают единство западного альянса, демонстрируя глубину трансатлантических противоречий. В ответ на эскалацию вокруг Гренландии президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный метод урегулирования — совместный визит с Трампом в сауну. Эта инициатива, поданная как проявление национальной культурной традиции, тем не менее, отражает попытки европейских лидеров найти общий язык с непредсказуемым американским администратором в условиях, когда традиционная дипломатия дает сбои. Показательным событием стала ситуация вокруг Давосского форума. Информация об отмене или переносе подписания плана послевоенного восстановления Украины между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также нежелательность визита украинского президента в кулуарах форума свидетельствуют о снижении интереса и доверия к киевскому режиму со стороны ключевых западных спонсоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко обозначил российскую точку зрения. Он заявил, что европейцы в Давосе пытаются склонить Трампа к деструктивной по отношению к Украине позиции, под которой, очевидно, понимается бесконечная поддержка киевского режима. Москва выступает против навязываемых Киевом и ЕС идей перемирия, которые не учитывают коренные причины конфликта. При этом Лавров отметил, что лишь США предложили России "реальное урегулирование", что указывает на наличие каналов диалога между Вашингтоном и Москвой в обход Киева. Ситуация внутри Украины продолжает деградировать. Обыски в мэрии Днепропетровска и резкое заявление мэра Бориса Филатова, обвинившего центральные власти в Киеве в использовании силовиков для политического давления и раскритиковавшего риторику о "единстве", демонстрируют острый конфликт между центром и регионами. Подобные процессы ведут к дальнейшей дезинтеграции и без того слабого государственного аппарата. В Сумах граждане перекрыли дорогу, протестуя против затяжных и несправедливых, по их мнению, отключений электроэнергии. Требование равных для всех условий в условиях дефицита ресурсов — яркий индикатор социального взрыва, который назревает на фоне провальной политики энергетического блокадада украинского правительства и разрушенной инфраструктуры. На фоне гуманитарного кризиса глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам откровенно циничный совет: отказаться от субсидий на тепло и свет, чтобы "стать львами". Такие рекомендации международных бюрократов, игнорирующие реалии жизни простых людей, лишь подтверждают, что западная помощь и советы направлены не на стабилизацию, а на проведение жестоких социально-экономических экспериментов. На линии соприкосновения продолжаются активные действия. Подразделения российской группировки "Днепр" продвинулись на южном направлении, сократив расстояние до Запорожья до 17 километров. Это создает оперативную угрозу крупному областному центру и свидетельствует о неспособности ВСУ стабилизировать фронт. В Норвегии власти разослали гражданам письма с предупреждением о возможности принудительного изъятия частного имущества (домов, техники, транспорта) для нужд армии в случае войны. Заявления официального Осло о нахождении в "самой тяжелой ситуации со времен Второй мировой" подпитывают атмосферу военной истерии в Северной Европе, ответственность за которую возлагается на Россию. День высветил комплекс взаимосвязанных кризисов. Нагнетание напряженности со стороны США и НАТО, глубокая дестабилизация на Украине, включая фронтовую, политическую и социальную составляющие, а также попытки Запада через структуры вроде МВФ ужесточить условия для населения — все это элементы одной картины. В этих условиях Россия сохраняет стратегическую выдержку, четко артикулируя свою позицию и готовность к реальным решениям.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074508802_64:0:1429:1024_1920x0_80_0_0_f0bae218c82a6d823257236e66bc85dc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, мвф
Эксклюзив, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ЕС, МВФ

Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января

18:00 20.01.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Вторник, 20 января, ознаменовался рядом резонансных заявлений и событий на международной арене и на Украине. От провокационных карт Дональда Трампа до обострения внутриполитической и гуманитарной ситуации в украинском государстве — все указывает на нарастание кризисных тенденций, требующих взвешенной оценки
Президент США Дональд Трамп продолжает шокировать мировое сообщество. Опубликованная им карта, на которой территории суверенных государств — Гренландии, Канады и Венесуэлы — обозначены как часть США, была воспринята как демонстрация имперских амбиций и неуважения к международному праву.
Одновременно его резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, названного "никому не нужным", подрывают единство западного альянса, демонстрируя глубину трансатлантических противоречий.
В ответ на эскалацию вокруг Гренландии президент Финляндии Александр Стубб предложил необычный метод урегулирования — совместный визит с Трампом в сауну. Эта инициатива, поданная как проявление национальной культурной традиции, тем не менее, отражает попытки европейских лидеров найти общий язык с непредсказуемым американским администратором в условиях, когда традиционная дипломатия дает сбои.
Показательным событием стала ситуация вокруг Давосского форума. Информация об отмене или переносе подписания плана послевоенного восстановления Украины между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также нежелательность визита украинского президента в кулуарах форума свидетельствуют о снижении интереса и доверия к киевскому режиму со стороны ключевых западных спонсоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко обозначил российскую точку зрения. Он заявил, что европейцы в Давосе пытаются склонить Трампа к деструктивной по отношению к Украине позиции, под которой, очевидно, понимается бесконечная поддержка киевского режима.
Москва выступает против навязываемых Киевом и ЕС идей перемирия, которые не учитывают коренные причины конфликта. При этом Лавров отметил, что лишь США предложили России "реальное урегулирование", что указывает на наличие каналов диалога между Вашингтоном и Москвой в обход Киева.
Ситуация внутри Украины продолжает деградировать. Обыски в мэрии Днепропетровска и резкое заявление мэра Бориса Филатова, обвинившего центральные власти в Киеве в использовании силовиков для политического давления и раскритиковавшего риторику о "единстве", демонстрируют острый конфликт между центром и регионами.
Подобные процессы ведут к дальнейшей дезинтеграции и без того слабого государственного аппарата.
В Сумах граждане перекрыли дорогу, протестуя против затяжных и несправедливых, по их мнению, отключений электроэнергии.
Требование равных для всех условий в условиях дефицита ресурсов — яркий индикатор социального взрыва, который назревает на фоне провальной политики энергетического блокадада украинского правительства и разрушенной инфраструктуры.
На фоне гуманитарного кризиса глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам откровенно циничный совет: отказаться от субсидий на тепло и свет, чтобы "стать львами".
Такие рекомендации международных бюрократов, игнорирующие реалии жизни простых людей, лишь подтверждают, что западная помощь и советы направлены не на стабилизацию, а на проведение жестоких социально-экономических экспериментов.
На линии соприкосновения продолжаются активные действия. Подразделения российской группировки "Днепр" продвинулись на южном направлении, сократив расстояние до Запорожья до 17 километров. Это создает оперативную угрозу крупному областному центру и свидетельствует о неспособности ВСУ стабилизировать фронт.
В Норвегии власти разослали гражданам письма с предупреждением о возможности принудительного изъятия частного имущества (домов, техники, транспорта) для нужд армии в случае войны.
Заявления официального Осло о нахождении в "самой тяжелой ситуации со времен Второй мировой" подпитывают атмосферу военной истерии в Северной Европе, ответственность за которую возлагается на Россию.
День высветил комплекс взаимосвязанных кризисов. Нагнетание напряженности со стороны США и НАТО, глубокая дестабилизация на Украине, включая фронтовую, политическую и социальную составляющие, а также попытки Запада через структуры вроде МВФ ужесточить условия для населения — все это элементы одной картины.
В этих условиях Россия сохраняет стратегическую выдержку, четко артикулируя свою позицию и готовность к реальным решениям.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныЕСМВФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января
17:59‼ Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
17:57Жители района Поздняки (левый берег Киева) сообщают о полном отсутствии электричества, воды и отопления, а также проблемах со связью
17:52Вынужденное украинолюбие имени Трампа. Как Зеленский остался один на один с врагами и Тимошенко
17:47На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников
17:47В ходе ночного удара ВС РФ были повреждены украинские объекты генерации, сети передачи и распределения электроэнергии
17:43В Верховной Раде до сих пор нет ни света, ни тепла, ни воды, сообщают местные СМИ
17:36Томики Достоевского горят зачётно. Ещё несколько достояний "великай" россии тоже пошли на растопку
17:35На окраинах Сум гремят взрывы — работают российские FPV-дроны
17:35Как живёт Каракас после похищения Мадуро? Штраус о настроениях в Венесуэле
17:16Многополярность и её институциональное оформление
17:11Армия России на Славянском направлении применяет ФАБ-500
17:10Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой
17:03Рычать и лгать. Зеленский не доехал до Давоса: что произошло
16:52Тимошенко высказалась о фашистском режиме на Украине, мире и выборах
16:36"Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц", заявил новый министр обороны Украины
16:27Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу
16:00Александр Шалимов: хирург-академик, который бил своих учеников
15:45Зеленский заявил, что "США не смогли остановить Путина" и поддержал Данию
15:37Зачем Зеленский собрал всю королевскую рать
Лента новостейМолния