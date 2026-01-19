https://ukraina.ru/20260119/led-tronulsya-kiselev-o-tom-kak-v-evrope-prikhodit-osoznanie-pravoty-putina-1074492649.html

Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина

Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина - 19.01.2026 Украина.ру

Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина

К европейским политикам постепенно приходит осознание правоты президента РФ Владимира Путина в вопросе выстраивания новой архитектуры безопасности. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-01-19T12:33

2026-01-19T12:33

2026-01-19T12:33

эксклюзив

россия

европа

украина

владимир путин

киселев

роберт фицо

ес

фридрих мерц

джорджи мелони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Кое-что новое от ЕвропыВот бывают события, а бывают явления. События – это нечто разовое, из чего, как правило, и состоят новости. Для выпусков новостей во всем мире, конечно же, всегда интересны происшествия: вот случилось трагичное, неожиданное или даже что-то хорошее и долгожданное. Бывают и запланированные события, которые тоже важны для выпусков новостей, рассказал Киселев.А вот что реже попадает в новости, так это явления. Вроде, и происшествия нет никакого, ничего особенного не случилось, но вдруг приходит осознание, что что-то уже по-другому. Вот накапливалось потихоньку, и тут – бац. Явление."Вот так и сейчас. Явление, на которое мы хотим обратить внимание, – осознание правоты России. Осознание, за которое президент России Владимир Путин бьется из года в год, не уставая разъяснять и по-хорошему, и по-разному. Вот сегодня мы и разберем приметы нового осознания, что пробивается на Западе", - сказал ведущий.Как вам, например, канцлер Германии Фридрих Мерц, который уже заявляет, что Россия це Европа? Что-то новенькое, не правда ли?"Россия – европейская страна. Если нам удастся найти долгосрочный баланс с Россией, если будет мир, если будет гарантирована свобода, если мы добьемся всего этого, дамы и господа, тогда этот Европейский союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание, и тогда мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года. Я желаю нам этого. Я уверен, что мы добьемся успеха", - сказал немецкий канцлер. Мерц здесь прекрасен, отметил Киселев. "Долгосрочный баланс с Россией" – свобода народов жить своим культурным укладом без притеснений. Это как раз то, что десятилетиями отстаивала Россия. Для Мерца и Германии это "испытание", но он готов звать на его преодоление ЕС, что и даст в итоге "уверенность в будущем".По словам Киселева, Путин о "балансе" и "свободе" говорил несчетное количество раз. От речи в Бундестаге в 2001 году до Мюнхена в 2007-м и вот уже совсем конкретно – 5 лет назад – летом 2021-го – о том, что творят неонацисты с русскими на Украине вообще и в Донбассе в частности."Речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы".В результате России не оставили иных шансов, кроме как действовать. И вот уже Путин в тот памятный день 24 февраля 2022 года с телеобращением к народу, где разъясняет мотивы начала СВО:"Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами".Речь не про УкраинуИ если уж про нынешнее осознание нашей правоты, то характерны оценки, наверное, самого популярного журналиста Америки Такера Карлсона."Стоит только открыто сказать: "Мы забираем Венесуэлу, потому что нас бесит, что они продают нашу нефть китайцам, нашим соперникам", — стоит это просто произнести вслух (а честность — это хорошо), как сразу становится очень трудно дальше утверждать, например, что у России якобы нет никакого интереса к тому, что происходит на востоке Украины. Трудно теперь ругать Путина за то, что он вошел на Украину. Вот великая держава, которой угрожают прямо у ее границ, — и она предпринимает действия, чтобы себя защитить. Как можно считать неправильным, что великая держава вроде России защищает себя? По тем правилам, по которым мы теперь сами действуем, — это совсем не неправильно".Киселев подчеркнул, что Такер Карлсон говорит о праве великой державы на действия по своей защите. Но есть и разница в том, что движет Америкой и мотивами России. 2023-й год. Путин на заседании Валдайского клуба:"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".Позиция России здесь из года в год была последовательней некуда, прокомментировал Киселев. И, очевидно, именно в этом залоге Путин с самого начала вел переговоры с посланниками Дональда Трампа, начиная со Стива Уиткоффа. В итоге на Аляске Трамп с полным осознанием справедливости такого подхода выдвигает мирную инициативу, по которой Россия сохраняет за собой Донбасс. Путин соглашается взять за основу. А в Европе уже начинают понимать необратимость и оправданность такого расклада.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо: "Покинут ли русские Донбасс? Никогда. Наоборот – вопрос времени, когда оставшаяся часть территории перейдет под их контроль. О Луганске нечего и говорить, он под полным контролем России. Крым? С этим решено. И плюс, конечно, мы говорим о какой-то линии фронта в других областях".А Путин-то всегда подчеркивал, что речь в этом конфликте с Западом не про Украину, а шире – о принципах нового мироустройства.Идея вроде очевидная единодушия в Европе пока не собирает, но и сильна настолько, что не отмахнуться. Внутри Европы у нее крепкие сторонники.Премьер Венгрии Виктор Орбан: "Вместо того, чтобы питать иллюзии о победе на фронте, нужно сесть за стол переговоров, направить делегацию к русским и сказать: мы предлагаем переговоры Европейский союз — Россия. Да, важной частью станет украинская война, но не единственной и не самой главной. Нам нужно выработать с русскими долгосрочное соглашение о новой системе европейской безопасности. Мы в тяжелом положении, по сути живем в тени угрозы мировой войны. Надо прекратить это и через договоренность создать баланс сил и вернуть мир в Европу".Очень хорошее явлениеЕвропа настрадалась от самоубийственных санкций. Фицо делится инсайдерской информацией: европейские страны ринутся в Россию, стремясь поправить свои дела.Фицо: "Не будем наивными! Как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите. Я призывал и буду призывать к восстановлению отношений. Попрошу министра иностранных дел как можно скорее возобновить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству".Делу осознания правоты России служат уже даже и некоторые иноагенты, что в ослеплении покинули родину. Сейчас, будучи после закрытия USAID отрезаны от американского финансирования, реальность воспринимается четче.Юлия Латынина*: "Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наеживали. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали".Практически прозрение, отметил Киселев. У Европы процесс тоже неумолим, добавил он. Еще одно высказывание премьера Словакии Фицо. Вроде, что от него? Но это же опять-таки внутри Евросоюза говорится, приверженцем Евросоюза из любви к нему, и крыть аргументы Фицо нечем. Надо просто перестать жить ненавистью.Роберт Фицо: "Если Европейский союз не очнется, то будет неспособен реагировать ни на что. Обратите внимание, что единственное, что может Европейский союз – это ненавидеть русских, здесь качество идеальное, но, к сожалению, ничего другого Европейский союз предложить не может: конкурентоспособность падает, мы не можем договориться о совместной обороне, все смотрят только в сторону США".Президент Франции Эммануэль Макрон любит будоражить публику. Работая на себя, он по новой моде готов опереться на Путина: "Я думаю, что снова станет полезно говорить с Владимиром Путиным".Ему вторит и премьер Италии Джорджа Мелони: "Я думаю, что в этом Макрон прав: настал момент, когда и Европа должна начать диалог с Россией".Словно предвосхищая тему, Путин еще в октябре на Валдае пошутил так: "Вот господин Стубб, Дональд говорит, хорошо играет в гольф. Это хорошо. Но этого недостаточно. Я ничего не хочу плохого сказать, я сам люблю спорт. Но этого недостаточно. Где перспектива-то?"Ничего личного в адрес Александра Стубба здесь нет, сказал Киселев. Проблема Европы в том, что в ходе нынешнего отбора переговорщиков с Россией не обозначены критерии, каким должен соответствовать кандидат, и линия, которую на переговорах с Россией он должен проводить. А в остальном – все отлично. Пока же фиксируем очень хорошее явление осознание правоты Путина в подходах к европейской безопасности приходит. Уже не мало, лед тронулся, подытожил ведущий.*Иностранный агентО том, какую угрозу для мира представляют европейские политики - в материале издания Украина.ру Не помнят прошлого и не планируют будущее. Киселев об опасности "европейских подсвинков".

https://ukraina.ru/20260119/apokalipsis-v-kieve-i-gryznya-vlast-imuschikh-eksperty-i-politiki-ukrainy-o-situatsii-v-strane-1074472410.html

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, европа, украина, владимир путин, киселев, роберт фицо, ес, фридрих мерц, джорджи мелони, эммануэль макрон, виктор орбан