https://ukraina.ru/20260118/trilliony-dlya-novorossii-mikhail-delyagin-o-tom-kak-usilit-ekonomiku-rf-razvivaya-istoricheskie-1074409392.html

Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионы

Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионы - 18.01.2026 Украина.ру

Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионы

У России есть несколько способов реагировать на силовые акции и ужесточение санкций со стороны США и Трампа. Среди них — отмена права на интеллектуальную собственность стран-агрессоров на территории РФ и создание более современных систем ПВО.

2026-01-18T07:07

2026-01-18T07:07

2026-01-18T07:07

михаил делягин

интервью

новые регионы

донбасс

луганск

экономика

инвестиции

льготы

налоги

восстановление донбасса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060726041_70:37:810:453_1920x0_80_0_0_8062532aa87f8e3d47e4d70faa4c0da0.jpg

Об этом заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Михаил Геннадьевич, в недавнем интервью нашему изданию, обсуждая тему воссоединения исторических регионов с остальной Россией, вы сказали, что там было бы правильно сделать особую экономическую зону. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Какие для этого нужны ресурсы, люди, инфраструктура и деньги?— Особая экономическая зона – это стандартная ситуация, которая существует во многих регионах России. Там для ведения хозяйственной деятельности обеспечиваются льготные условия. Где-то низкие налоги, где-то низкие тарифы на электроэнергию, где-то еще какие-то послабления.То есть поскольку в стране в целом создаются такие социально-экономические условия, при которых развивать экономику крайне затруднительно, у нас создаются анклавы, в которых за счет предоставления разного рода льгот развивать экономику становится все же возможно.Поскольку исторические регионы объективно находятся в исключительных условиях, которые гораздо хуже, чем в остальной России, то факт их исключительности надо признать на уровне государственного регулирования экономики и предоставить им льготы, позволяющие развивать экономику, а не уничтожать ее.Это было бы вполне логично.— И все-таки, откуда мы на это возьмем финансы? Это же все не бесплатно, а Россия и так тратит много ресурсов на фоне ведения СВО…— Федеральный бюджет, который был принят на 2025-м, в последней своей корректировке предусматривал на 1 января 2026 года следующие моменты.Во-первых, у нас 5,2 триллионов рублей просто лежат на счетах федерального бюджета и направляются на прокрутку в коммерческие банки. Хотя эти деньги можно использовать на решение любых задач. Во-вторых, еще 4,4 триллиона рублей в валюте и золоте (в предельно ликвидной форме) лежат в Фонде национального благосостояния. Их тоже можно задействовать для любых целей.Таким образом, 9,6 триллионов рублей этого более, чем достаточно. Речь идет не о том, что мы будем деньги разбрасывать, а о том, чтобы создавать условия для развития [регионов]. Когда вы формируете налоговую льготу, которая обеспечивает экономику, вы получаете деловую активность и доход (в том числе в виде отчислений в бюджет).Повторюсь, если вы продолжаете уничтожать экономику, никаких налогов не будет, потому что не будет деловой активности. А если вы обеспечите налоговые льготы, то появятся предприятия, которых раньше не было, и они будут платить больше отчисления, нежели уже действующие. При этом часть экономики выйдет из тени.То есть обеспечение экономического развития – это не про затраты, а про прибыль. Но, к сожалению, в Минфине этого понимать не хотят, за редким исключением. Когда экономической активности нет или это нелегально, она не платит налоги. В случае легальности — наоборот, налоги поступают в бюджет страны.— Как быть с тем, что в Донбассе по-прежнему идет война? Не рано ли вкладываться в такое развитие?— Во-первых, в Донбассе все равно живут люди, а, значит, они за что-то платят деньги. Это уже основание для бизнеса. Его необходимо развивать и выводить в легальную экономику, а не гробить или загонять в тень.Во-вторых, по моему мнению, мы уже запоздали с такими инициативами. Все-таки Донецк и Луганск довольно долго находятся не под контролем ВСУ. То есть вкладываться в такое развитие не рано, а поздно.— Какие еще шаги в этом отношении нужно предпринять на федеральном или региональном уровне? Может быть, в Госдуме планируются соответствующие инициативы с вашим участием?— Повторюсь, нужно создавать нормальные условия для развития экономики в целом. Льготы, конечно, давать можно. Но лучше всего создавать условия для развития в обычном режиме, как это происходит в странах, которые наращивают, а не уничтожают свою экономику.Во-первых, нужно ограничить вывод капитала из страны. Как человек не может жить с разорванными артериями, так и экономика России не в силах существовать с выводом капитала. Во-вторых, нужно ограничить произвол монополий. Инфляция у нас вызвана именно ростом цен в каждой точке, а не тем, что у людей откуда-то взялись лишние деньги.В-третьих, нужно менять налоговую и таможенную систему, чтобы стимулировать развитие не финансовой спекуляции, а промышленности. Необходимо сделать доступным кредит — а для этого нужно ограничить опять же финансовые спекуляции, как это делали все страны, когда их уровень финансовой зрелости был такой же, как наш.— Поступает много жалоб, что есть бюрократические проволочки с предоставлением и ремонтом жилья, а также с трудоустройством жителей исторических регионов. Вы что-то делаете как депутат для решения этих вопросов?— Да, пишу депутатские запросы по обращениям. Например, у меня есть пример, что человек выступал за то, чтобы в Донецке была вода. Там еще при Украине построили какую-то лютую коммунальную надстройку, и сейчас все деньги уходят на ее содержание, а на выплаты слесарям денег физически не остается. В этом причина разрушения системы.А человека этого, насколько я понимаю, экстремистом объявили в связи с его высказываниями.— Водный кризис в Донецке – это отдельная чувствительная тема. Есть много планов, как решить эту проблему, но многое упирается в СВО.— Если составлять много планов, то от этого вода не появится. У нас в свое время сделали прекрасную программу по очистке воды в Волге на 127 миллиардов рублей, а оказалось, что очистные сооружения построили так, что их в принципе нельзя использовать. Там даже ремонтировать нечего —нужно строить заново, потому что оказался неправильный проект. То есть проблема в отсутствии контроля.В России в целом огромные проблемы с водой. В Астраханской области, например, катастрофичная ситуация. Почему? Водоснабжение требует минимальной инженерной работы, а когда специалистов разогнали, воду давать некому…— А как бы вы прокомментировали планы правительства ДНР создать индустриальные парки на местах металлургических предприятий-гигантов?— Идея-то хорошая. Но что мы понимаем под термином "индустриальный парк"? Обычно имеют в виду бизнес-центр. А работать кто будет? Что будут производить? Если это центр для малого бизнеса – нарезать клетушек и туда посадить посредников для мелкой торговли – то производство это не восстановит.— А мы можем наладить там производство?— Можем. Но для этого нужны доступные кредиты и ограничение произвола монополий. Сейчас, если предприниматель хочет что-то производить, он выбирает между Казахстаном, Белоруссией и Китаем. В России он сталкивается с административными проволочками, монополизмом в каждой точке и непосильной внешней конкуренцией. Скажем, китайские бизнесмены получают кредит под 0%, а у нас под 20%.— Надеюсь, будет что-то меняться. Также хотелось обсудить с вами некоторые новости из международной повестки. Трамп подчинил Венесуэлу и решил несколько задач…— Почему "подчинил" Венесуэлу? Он украл президента, но власть там не поменялась.— Тем не менее, США расширяют рынок сбыта для своей продукции и подбираются к венесуэльской нефти.— Рынок сбыта – это хорошо. А чем венесуэльцы будут платить? Они же как были нищими, так и останутся. Разве что американцы будут им в кредит поставлять. США, в отличие от России, такие обязательства не прощают. Если они что-то поставляют в кредит, то получают за это деньги или ресурсы. И это вопрос государственной, а не военной политики Америки.— Но если американские компании придут в Венесуэлу, они же будут заниматься нефтью там.— Да. Они там будут зарабатывать, а не заниматься благотворительностью. Но пока что не хотят. Позиция американского бизнеса такая: "Ребята, вы власть и законы сначала смените, а потом уже мы будем инвестировать. А пока у вас действуют прежние законы, которые нас не устраивают. Нам нужно, чтобы вся верхушка принадлежала нам, а не венесуэльцам".— И будет там какая-то смена власти? Пойдет на это Трамп?— Посмотрим. Это же от него зависит. Российский МИД уже сделал, что мог – выразил озабоченность.— Согласны ли вы с оценкой, что Россия в лице Венесуэлы лишилась покупателя своего оружия, и это не очень хорошо для нашей экономики?— Вряд ли Венесуэла платила за это оружие. У нашей внешней торговли есть один принцип: что-то поставляется в кредит, а потом он прощается. Мы все раздаем даром. Для производителей вооружений это плохо. Но, по-моему, у них сейчас другой рынок.— Китай получал нефть из Венесуэлы в качестве выплат по долгу. А теперь будет вынужден закупать ее в тех объемах, в которых это позволит Вашингтон. Есть мнение, что для нас это выгодно, поскольку Китай будет покупать больше российской нефти.— Во-первых, чтобы расширить продажи чего-либо в Китай, с ним нужно торговаться. Не думаю, что у нас есть те, кто сможет это сделать. Для этого необходимо уметь отстаивать национальные интересы страны. Во-вторых, Китай и так сможет получать нефть из Венесуэлы. Вопрос лишь в том, будет он за нее платить в юанях или в долларах. А в счет долга поставки вряд ли будут осуществляться.— Получится ли у США в связи с последними усилиями Трампа создать свою сферу влияния, где только они будут решать, кто и что будет покупать?— У них и так есть сфера влияния. Просто они расширяют ее. Они спокойно вводят пошлины. Они управляют поведением даже формально независимых стран вроде того же Китая. Их возможности существенные.— На украинском направлении это может отразиться?— На нас усилится давление: и санкционное, и военное. Заметьте, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц уже пытаются переходить в контратаки на ряде направлений.— Но мы же говорим, что у Украины не хватает человеческого ресурса для продолжения войны.— Мы можем об этом говорить еще больше, но людей у Украины от наших разговоров меньше не станет. Тем более, на многих участках фронта уже нет украинской речи — там звучат испанские, французские и английские слова. Это не просто наемники. Это и безработные, которых нужно сжечь собственным властям, и боевики из латиноамериканских наркокартелей, которые проходят обучение современной войне.Кстати, в Колумбии через некоторое время произойдет государственный переворот, я считаю. Проамериканский генерал, который претендует на пост президента, прямо сказал, что в случае своего прихода к власти сразу отправит бригаду колумбийского спецназа на фронт против нас.К тому же, некоторые участки фронта ВСУ держат беспилотниками с минимальным числом людей.— Учитывая все эти проблемы, как нам реагировать на силовые акции Трампа и ужесточение санкций? Как отстаивать свои национальные интересы?— Инструментов для этого у нас много. Просто необходимо понимать, что, в первую очередь, государство должно реализовывать национальные, а не чужие интересы. Обратите внимание, Трамп вышел из финансирования 66 международных организаций, которые бесполезны для США. Зато российская бюрократия беспрекословно выполняет требования ВТО, которые не работают с 2016 года.Еще раз. Против нас в рамках ВТО вводятся санкции, которые противоречат требованиям этой организации, а мы продолжаем их выполнять.Есть еще одна эффективная мера – отменить права на интеллектуальную собственность стран-агрессоров на территории России. В этом случае мы сразу подорвем их финансовые потоки. Мы же до сих пор платим врагу за это, и уголовно преследуем наших граждан, которые пытаются преодолеть западные санкции. Когда какая-нибудь SONY отключает доступ к своим функциям, а наши люди пытаются их восстановить, с точки зрения стран-агрессоров это уголовное преступление. Зато отмена интеллектуальной собственности вражеских стран сразу же превратит Россию в центр инженерного и программного творчества без копейки инвестиций.Также мы можем начать создавать более современную ПВО. У нас есть разработки систем ПВО в виде опытных экземпляров, которые не глушатся западными средствами подавления, как это было в Венесуэле.— Но у нас вооружения и так развиваются. Взять хоть тот же "Орешник"…— "Орешник" – это межконтинентальная баллистическая ракета, которую сделали достаточно давно. Да, мы ее модернизировали. Мы и Ту-160, и Ту-95 модернизируем. Но что случилось в ситуации Мадуро? Сработали самолеты подавления ПВО, которые выявляют работающие радиолокаторы и отправляют в этот радиолокатор ракеты.У нас такие самолеты были во времена СССР, а в1990-е годы их уничтожили. Неплохо было бы их восстановить.Как американцы выискивают "друзей Путина", чтобы прижать их санкциями, так и спецслужбам РФ нужно искать по всему миру личные интересы и уязвимые места банды Трампа. Это то яйцо, в котором кроется "смерть Кащеева". Об этом в интервью Дмитрий Краснов: Пока Трамп облизывается на Гренландию, России нужно бить Украину и искать союзников.

https://ukraina.ru/20221202/1041441989.html

https://ukraina.ru/20260115/oleg-nemenskiy-esli-tramp-sdelaet-grenlandiyu-51-m-shtatom-ssha-zapadu-pridetsya-pozabyt-ob-ukraine-1074356750.html

https://ukraina.ru/20260116/1074358921.html

донбасс

луганск

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

михаил делягин, интервью, новые регионы, донбасс, луганск, экономика, инвестиции, льготы, налоги, восстановление донбасса, интеграция, бизнес, венесуэла, ресурсы, торговля, деньги, финансы