https://ukraina.ru/20260116/dmitriy-krasnov-poka-tramp-oblizyvaetsya-na-grenlandiyu-rossii-nuzhno-bit-ukrainu-i-iskat-soyuznikov--1074400122.html

Дмитрий Краснов: Пока Трамп облизывается на Гренландию, России нужно бить Украину и искать союзников

Дмитрий Краснов: Пока Трамп облизывается на Гренландию, России нужно бить Украину и искать союзников - 16.01.2026 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Пока Трамп облизывается на Гренландию, России нужно бить Украину и искать союзников

Как американцы выискивают "друзей Путина", чтобы прижать их санкциями, так и спецслужбам РФ нужно искать по всему миру личные интересы и уязвимые места банды Трампа. Это то яйцо, в котором кроется "смерть Кащеева".

2026-01-16T15:27

2026-01-16T15:27

2026-01-16T15:27

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

брикс

шос

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_3c082b326c2ad1fe409f14cc741bbe89.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат России, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов.Дональд Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский. Об этом президент США заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters, которое опубликовано на сайте данного СМИ 15 января.— Дмитрий Анатольевич, в течение последних лет Америка осуждала Россию за якобы нарушение международного права из-за якобы нападения на Украину. Но сам Трамп заявил, что акция США против Мадуро в Венесуэле не требует иного обоснования, помимо того, что она отвечает американским национальным интересам. Будет ли в таком случае Трамп считаться с Россией в случае Украины и с Китаем в случае Тайваня? Может быть, всё же, Путин и Трамп договорились о разделе сфер влияния в Анкоридже?— Идея о том, что два человека могут встретиться, разделить мир, и весь мир покорно последует их договорённостям, не нова. Это почти религия – беспредельно-наивная вера во всемогущество царей. Но мироздание утроено иначе, чем хочется простакам, представляющим сложнейшие общественные процессы как проекцию воли неких самодержцев.Помнится, в начале прошлого года американский журнал Newsweek нарисовал карту раздела мира между Китаем, Россией и США. Зону влияния Штатов ограничили Северной и Центральной Америкой, не забыв включить туда и Гренландию. Китаю отдали Индию, Японию и островные государства до Австралии. России же, по мнению делителей мира, достаётся вся Европа с Турцией в придачу.Наверное, эта картинка польстила разного рода имперцам, не имеющим даже своей квартиры, но фанатеющих от слова "наши" по отношению к землям, на которых они никогда не были и не побывают. Но к реальности эта картина отношения не имеет. По крайней мере, Венесуэла, Сирия и Иран в "зону США" не входили, но, на поверку, вошли.Если предположить, что в Анкоридже состоялся раздел мира, то, значит, нужно признать, что наш президент уступил дружественный Иран – американцы всерьёз на него нацелились. Поэтому отвергаю идею о гипотетическом разделе сфер влияния. Россия не так богата на союзников, чтобы сливать их в ходе кулуарных переговоров.Что же до американской риторики, то заокеанские ребята будут говорить всё, что угодно, чтобы получить им не полагающееся, но вожделенное. Это как с вокзальной гадалкой: она и счастье напророчит, и казённый дом наобещает, лишь бы обобрать клиента. В старой уголовной формулировке это называется "менять свой базар на чужое сало". И ради "сала" американцы готовы на любые словесные кульбиты – колебания воздуха ничего не стоят, их можно производить сколько угодно.А когда "клиент" упорствует, в дело может пойти и нож, ловко выхваченный из складок юбки – как случилось с Венесуэлой. Единственное, что может поумерить пыл ушлых прохиндеев – способность и решимость удержать свой портмоне твёрдой рукой. Да, сила и только сила. Иного диалекта для разговора с американцами нет.— Трамп во всеуслышание объявил, что спасает Венесуэлу, а также Иран с Гренландией от неизбежного вторжения и экономического порабощения со стороны России и Китая. И ведь Трамп (как пишет обозреватель Украины.ру Владимир Скачко, с которым я абсолютно согласна) “фактически бросил вызов новому нарождающемуся многополярному миру, инициатором которого выступила Россия и который поддержали другие крупные международные игроки, собравшиеся и объединившиеся в новые структуры типа БРИКС или ШОС". Означает ли это, что эти объединения на данный момент бессильны против США и политики Трампа в мире? — Если организация не способна действовать как организация, то это не организация. Если декларированный строй идёт не в ногу, то это и не строй вовсе. Я не раз как юрист указывал на тот факт, что у БРИКС и ШОС нет даже юридически обязывающих документов, порождающих конкретные права и обязанности. Впрочем, это и есть желанная многополярность – каждый сам за себя и сам по себе.Хотим многополярности? Тогда нужно согласиться с тем, что каждый суслик – агроном, а каждая муха – вертолёт. Не нравится такой расклад? Нужно подумать об ином предложении "граду и миру".— Есть мнение, что Трамп будет давить на Россию с целью потребовать нас согласиться на неприемлемые условия мира по Украине. Согласны ли вы с такой оценкой?— Трамп будет давить, и давить максимально. Он возьмёт всё, что можно взять, всё, что ему отдадут. Не понимаю, почему кто-то может прогнозировать иное поведение. Зачем Трампу отказываться от пресловутого обмена "базара на сало"? Он что, спонсор России? Добрый царь, который стряхнёт крошки с барского стола из щедрости своей? Нет, конечно.Трамп – циничный и прямолинейный коммерсант. Но коммерсант умный, и он не тронет только то, что требует заплатить слишком высокую цену. И не ракеты на Кубе сделают его преданным другом России, а высокая вероятность потерять либо собственность, либо профиты от инвестиций. Причём, речь не об интересах США в целом, а исключительно о корысти семьи и друзей американского президента.Как американцы выискивают "друзей Путина", чтобы прижать их точеными санкциями, так и российским спецслужбам нужно искать по всему миру личные интересы и уязвимые места банды Трампа. Это то яйцо, в котором кроется "смерть Кащеева". Но, подозреваю, вместе с заветной иглой в том же яйце упрятаны интересы кое-кого из российского олигархата – не изжитого, лишь ставшего незаметным.— Мы пытаемся найти компромисс с США по украинскому вопросу. Но для России это — преодоление противоречий, стабилизация и взаимовыгодное сотрудничество, а США готовы договариваться на равных условиях только под дулом пистолета. Получается, что наши переговоры о мире на Украине не будут иметь долгосрочную основу? То есть, даже если мы придем к мирному соглашению, позже РФ придется лишь готовиться к новой фазе противостояния?— Любая договорённость – будь то между чадами и домочадцами, соседями по селу или соседями по планете – будет соблюдаться лишь в том случае, если она чем-то обеспечена. Например, договорённость о продаже квартиры обеспечена всей правовой системой страны, включая суды. Если, конечно, суды подчиняются закону, а не певчей старушке. А чем сейчас может быть обеспечена договорённость с Трампом, который меняет мнение чаще, чем моргает?Дуло пистолета, как вы сказали? Да, именно так. Только силой. Именно поэтому СВО не сбавляет темпов. Только реальный, полноценный, обеспеченный силой контроль может гарантировать выполнение любых договорённостей по Украине.— Как Россия может защитить свои интересы, реагируя на силовые акции Трампа и ужесточение антироссийских санкций?— Опять же, только силой. В многополярном мире иного не дано. У нас не хватит сил и ресурсов для контроля всего Земного шара? Значит, будем контролировать ту часть, на которой поддерживать суверенитет получается. И не некие "имперские амбиции", не стремление к экспансии, не какая бы то ни было идеология, но эта простая логика подталкивает к единственно разумному решению: наращивать суверенитет во всех сферах – в экономике, технологиях, политике, обороне.Да, это трудно. Да, это требует напряжения всех сил. Да, приходится ежедневно и ежечасно искать новые пути решения проблем. Но выбора у нас нет. Хватит верить в доброго Трампа, счастливые случайности и удачу. Мы не за столом в казино, мы в реальном мире.Тем более, что сегодня появилась беспилотная авиация, а также тактика и оперативное искусство, соответствующее этому новому виду вооружений. Нам нельзя рассчитывать, что ВСУ будут сидеть сложа руки, не пытаясь уничтожить нашу бронетехнику и пехоту с помощью дронов. Тем не менее, наш Генштаб ищет способы обрушить оборону противника. Об этом в интервью Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

россия

сша

украина

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, брикс, шос, переговоры, мир, многополярный мир, когда будет мир, будет ли мир между россией и украиной, гренландия, венесуэла, геополитика, сво