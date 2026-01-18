https://ukraina.ru/20260118/make-america-go-away-protiv-ugroz-poshlinami-khronika-sobytiy-na-utro-18-yanvarya-1074453235.html

Make America Go Away против угроз пошлинами. Хроника событий на утро 18 января

Make America Go Away против угроз пошлинами. Хроника событий на утро 18 января - 18.01.2026 Украина.ру

Make America Go Away против угроз пошлинами. Хроника событий на утро 18 января

В Европе вспыхнули протесты на фоне обещания США ввести пошлины против тех, кто не поддерживает американские притязания на Гренландию

2026-01-18T10:28

2026-01-18T10:28

2026-01-18T10:34

эксклюзив

дональд трамп

александр стубб

ес

нато

европарламент

европа

дания

сша

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074453114_45:0:1265:686_1920x0_80_0_0_efac7db40f6133d1d39f7084baa54e64.jpg

В Копенгагене и Нууке десятки тысяч демонстрантов вышли на акции протеста против требований президента США Дональда Трампа о передаче острова по американский контроль.В Нууке — столице Гренландии — колонну протестующих возглавил гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен. Тысячи людей с национальными флагами двинулись от центра города к консульству США. Люди несли национальные флаги и плакаты с главным лозунгом акции – "Гренландия не продается", а также скандируя название острова на гренландском языке — "Kalaallit Nunaat".Местные правоохранители отметили, что это была самая большая акция протеста в истории острова.Примечательно, что под конец митинга стало известно о желании Трампа ввести новые пошлины против европейских государств, которые отправили своих военных в Гренландию, что вызвало возмущение демонстрантов.Трамп заявил, что с 1 февраля 10% пошлиной будут облагаться товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Также Трамп пригрозил, что с 1 июня пошлины будут повышены до 25% и сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение "о полном и абсолютном приобретении Гренландии" Соединёнными Штатами.Трамп также заявил, что Россия и Китай якобы хотят завладеть Гренландией и пригрозил решить вопрос силой."Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть для защиты две собачьи упряжки, одна из которых появилась недавно. Только Соединённые Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на карту поставлена ​​национальная безопасность Соединённых Штатов и всего мира", — заявил Трамп.Эти слова в Гренландии не оценили."Я надеюсь, это (акция протеста — Ред.) покажет ему (Трампу – Ред.), что мы в Европе едины. Мы не сдадимся без боя", — заявил офицер полиции Нуука Том Олсен.Бывший депутат парламента Гренландии Тилли Мартинуссен отметила, что жители острова изменили своё отношение к США."Сначала они позиционировали себя как друзья и союзники, утверждали, что хотят сделать Гренландию лучше... А теперь они просто угрожают нам", — указала она."Мы требуем уважения к Датскому королевству и праву Гренландии на самоопределение", — заявила Камилла Сизинг — глава организации Inuit, объединяющей гренландские ассоциации.Также западные СМИ сообщили о том, что в гренландских школах учителя начали обсуждать с детьми угрозу суверенитету и роль НАТО, обучая их "стоять за себя, если другая страна оказывает давление".Вышли на митинг и в столице Дании Копенгагене. Там на улицах собрались более 20 тыс. человек. Протестующие шли с плакатами с лозунгами "Нет значит нет", "Руки прочь от Гренландии", Make America Go Away("Заставь Америку убраться прочь").Кроме того, в Копенгагене несли датские и гренландские флаги, скандируя "Ни одна страна не продаётся".В Европе дали понять США, что из-за агрессивной риторики вряд ли одобрят торговую сделку. Так, председатель фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что одобрение торговой сделки Евросоюза с Вашингтоном на данном этапе невозможно из-за угроз президента США ввести пошлины."ЕНП выступает за торговую сделку ЕС и США, однако, учитывая угрозы Дональда Трампа, касающиеся Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно", — написал Вебер в соцсетях.Он добавил, что нулевые пошлины для США должны быть заморожены.Президент Финляндии Александр Стубб призвал к диалогу с США, подчеркнув, что его страна поддерживает Данию."Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления", - написал Стубб в соцсети X.Президент Финляндии добавил, что европейские страны поддерживают Данию и Гренландию."Укрепление безопасности в Арктике совместно с союзниками имеет для Финляндии первостепенное значение. В этом также заключается цель возглавляемых Данией и скоординированных с союзниками действий в Гренландии", - написал финский президент.По словам Стубба, диалог с США продолжается.Были и те, кто даже в такой напряжённой атмосфере вспомнил об Украине. Так, глава евродипломатии Кая Каллас обеспокоилась, что спор вокруг Гренландии отвлечёт НАТО от помощи Киеву."Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО… Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи – помочь положить конец войне России против Украины", — написала она в своем первом комментарии на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда стран ЕС на фоне спора вокруг Гренландии.В то же время, она отметила, что пошлины ударят по ЕС и США."Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и Соединённых Штатов и подорвать наше общее процветание", - написала она в сети X.При этом Каллас не преминула обвинить Россию и Китай в том, что те якобы "извлекают выгоду из разногласий между союзниками".Однако в есть и те европейские политики, которые настроены на ответ США. Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом заявление Трампа о введении пошлин и выразил поддержку Дании и Гренландии."Мы не позволим себя шантажировать. Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - написал Кристерссон в соцсети X.Он добавил, что Швеция сейчас ведет переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией о коллективном ответе.Подробнее об американской политике в отношении Гренландии — в статье Арсения Ищенко ""Слон в посудной лавке" или в чём секрет гренландской авантюры Трампа".

https://ukraina.ru/20260117/mirnye-kak-zalozhniki-pribytie-ukrainskoy-delegatsii-v-ssha-itogi-17-yanvarya-1074443990.html

https://ukraina.ru/20260117/sk-ustanovil-podrobnosti-pokusheniya-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-17-yanvarya-1074434760.html

европа

дания

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, дональд трамп, александр стубб, ес, нато, европарламент, европа, дания, сша, хроники