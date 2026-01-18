https://ukraina.ru/20260118/slon-v-posudnoy-lavke-ili-v-chm-sekret-grenlandskoy-avantyury-trampa-1074447950.html

“Слон в посудной лавке” или в чём секрет гренландской авантюры Трампа

“Слон в посудной лавке” или в чём секрет гренландской авантюры Трампа - 18.01.2026 Украина.ру

“Слон в посудной лавке” или в чём секрет гренландской авантюры Трампа

Спустя практически год со вступления в должность президента США Дональд Трамп снова вспомнил про свою “мечту” о присоединении Гренландии. На этот раз одними громкими заявлениями дело не ограничилось. По-видимому, Трамп серьезно настроен включить остров в состав Соединенных Штатов.

2026-01-18T01:05

2026-01-18T01:05

2026-01-18T01:05

эксклюзив

сша

европа

америка

дональд трамп

николас мадуро

нато

сенат

the economist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074230956_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_d6339848853ca17e1bb4417d68468d63.jpg

Для Трампа 2026 год начался с достаточно сложной внутриполитической ситуации. Поддержка действий американского президента постоянно и неуклонно снижается, доходя до нынешних 55% неодобрения (данные the Economist). Это неудивительно: предвыборные обещания Трампа так и не были (и, вероятно, в принципе не могли быть) реализованы. Добиться обещанного мира между Россией и Украиной Трамп не смог, несмотря на то что собирался завершить военный конфликт сначала за сутки, а потом за три месяца. Пошлины, которые были призваны решить проблему с деиндустриализацией США, пришлось срочно сокращать, потому что они нанесли американской экономике бОльший ущерб, чем принесли пользы. Заработали на пошлинах в итоге не США, а страны-транзитеры, против которых были введены минимальные пошлины и которые получили возможность перепродавать китайские товары в США и зарабатывать за счет этого. Более того, пошлины ударили по уровню потребления населения и создали в экономике ситуацию опасной непредсказуемости, когда очередной импульсивный шаг американского президента может разрушить экономические связи и цепочки поставок, создававшиеся годами. Всё это очень не нравится американскому избирателю, который поддержал Трампа ради возрождения американского величия и возвращения на родину стабильности, а получил в итоге обратное.В США близятся промежуточные выборы, в ноябре будет избран новый состав Конгресса и переизбрана 1/3 Сената. Для продолжения проведения той политики, которую хочет проводить Трамп, ему необходим контроль над законодательной властью. В противном случае он рискует превратиться в хромую утку, столкнётся с очередной угрозой импичмента, а его инициативы будут топиться демократическим большинством в Конгрессе или Сенате. Исход грядущих выборов напрямую зависит от наличия у текущей администрации реальных достижений и от способности предоставить понятный план реализации политических идей Трампа. Со вторым у Трампа наблюдаются явные проблемы, поскольку его проект конфликта с Китаем нереализуем пока не достигнут мир в Европе, а Европа (и Украина, в частности) мириться с Россией не желают. Трампу остается судорожно пытаться заработать политические очки за счёт быстрых и успешных побед Америки.С Венесуэлой не получилось. Несмотря на то, что кампания по похищению Мадуро была успешно реализована, а и. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес идет на контакт с Вашингтоном, привели ли действия Трампа к позитивному эффекту для США, станет понятно только по прошествии значительного количества времени. А до тех пор Трампу остается пиариться на продаже украденной нефти, о чем он недавно с гордостью сообщил. Кроме того, судя по данным социологических опросов, американский избиратель не понимает причин для операции в Венесуэле, не считает её реальной угрозой для США и не поддерживает силовое свержение Мадуро с последующим похищением. Трамп создал ещё одну проблемную точку для себя, а значимого результата не добился.Следующей целью Трампа стала Гренландия, о планах присоединить которую он говорит уже больше года. Гренландский проект более понятен для американского электората, его реализация стратегически важна для Соединенных Штатов и сулит им значимые прибыли. Остров богат ресурсами, в особенности - редкоземельными металлами, которые США вынуждены импортировать из Китая, и имеет выгодное положение, обеспечивающее контроль над частью арктического шельфа, конкуренция за который в будущем может стать главной точкой преткновения между странами Арктики. Присоединение огромной территории стало бы для Трампа неоспоримой и значимой победой, реальным подтверждением его способности сделать Америку снова великой. Выражаясь языком Трампа, он бы получил карту, фактически гарантирующую республиканцам победу на грядущих выборах и создал бы эффект эйфории от легкого, быстрого и бескровного присоединения 51-го штата.Но проект не задался с самого начала, поскольку агрессивная риторика Трампа оттолкнула от США даже тех гренландцев, которые изначально не настаивали на принадлежности острова к Дании. Сработал эффект сплочения против внешней угрозы, подобный тому, который год назад оттолкнул канадских избирателей от поддержки Консервативной партии, когда слова Трампа о присоединении Канады и откровенные оскорбления в адрес канадских властей вырвали из рук правых консерваторов победу. Дания также отдавать остров не планирует.Действия Трампа беспокоят и западноевропейских союзников Америки. Норвегия переживает, что следующей после Дании может стать она, когда американский президент узнает о существовании Шпицбергена. Заявления официальных лиц США также не добавляют европейским странам оптимизма. Чего стоит хотя бы только недавнее заявления кандидата в послы США в Исландии о том, что Исландия станет 52-ым штатом Америки, а он - её губернатором. Для государств Западной Европы действия Дональда Трампа выглядят как попытка открытого ограбления и предательство союзника. Тем не менее, политические и бизнес связи между США и Европой за прошедшие 80 лет стали настолько сильны, что их разрыв видится крайне болезненным для обеих сторон. Кроме этого, союзная Америка всё ещё необходима Европе для давления на Россию и продолжения войны с ней. В противном случае европейским элитам придется признать, что они привели Европу в состояние экономической разрухи ради того, чтобы развязать войну, которую они же и проиграли. После такого о политической карьере они могут забыть навсегда.Понимая, что Трамп не сможет пойти на полный политический разрыв с Европой, европейская политическая элита использует это как инструмент для влияния на политику Трампа. Когда в минувший четверг западно- и североевропейские страны согласовали отправку в Гренландию микроконтингентов в несколько человек для её защиты и проведения учений, с точки зрения стороннего наблюдателя это могло показаться смешным. Действительно: выходит остров будут оборонять две собачьи упряжки, как и говорил Трамп. На деле же злополучные две собачьи упряжки принадлежат странам НАТО и с обороной острова от президента США вполне могут справиться, поскольку военная операция одной страны НАТО против контингента других стран НАТО приведет к фактическому исчезновению альянса, на что Трамп пока пойти не готов. Он может сколько угодно критиковать его, публично высказываться о выходе США из НАТО, но его политика скорее направлена на увеличение самостоятельности Европы в вопросе оплаты своей обороны, чем на разрушение военно-политического блока.Раз войной на Гренландию идти не выйдет, то Трамп решил прибегнуть к подкупу гренландских избирателей, обещая сначала по 100 тысяч долларов, а потом и по 200 тысяч тем, кто поддержит присоединение Гренландии к США. С учетом малочисленности населения Гренландии, такой формат её приобретения тянет на “сделку века”. Однако, как всегда, в бочке меда оказалась ложка дегтя. Несмотря на то, что более 80% населения острова поддерживает его независимость от Дании, уже меньше 40% готовы согласиться с независимостью, если Дания перестанет финансировать экономику Гренландии (2/3 бюджета Гренландии состоят из денег Копенгагена). Допустим, 200 тысяч долларов на человека окажутся достаточным бонусом для того, чтобы убедить 10-15% населения всё-таки поддержать независимость острова. И, вероятно, гешефт от продажи Родины оказался бы достаточным, чтобы склонить гренландцев к обретению независимости, но очевидно недостаточным, чтобы они вдруг возжелали присоединиться к США, потому что при выборе между Данией и США последних выбирают только 6% населения острова.Из-за своего честолюбия и желания моментальной победы Трамп не только не приобрел Гренландию, но и удлинил тот срок, в течение которого Гренландия могла бы в действительности стать американским островом. Вне всякого сомнения, гренландцы уже значительное количество времени нацелены на обретение собственной независимости и рано или поздно приобрели бы её в ходе референдума (закон о самоуправлении предоставляет им такое право). А после обретения независимости и кратковременной эйфории население Гренландии неизбежно столкнулось бы с недостатком внешнего финансирования, что предопределило бы её закрепление в сфере влияния США. Но своими громкими заявлениями и необдуманными действиями Трамп разрушил естественный политический процесс, и теперь перспектива приобретения Гренландии США стала крайне туманной. Трамп обещал вернуть Америке величие и сохранить гегемонию в новом формате, но пока все его “успешные сделки” никак достижению стратегической цели не способствуют.О том, что на самом деле происходит в Венесуэле после кражи и ареста Мадуро - в статье Елены Мурзиной "Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес"

сша

европа

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Арсений Ищенко

Арсений Ищенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Арсений Ищенко

эксклюзив, сша, европа, америка, дональд трамп, николас мадуро, нато, сенат, the economist