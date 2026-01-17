https://ukraina.ru/20260117/nyt-pribaltika-obvinyaet-rossiyskikh-inoagentov-v-kremlvskikh-narrativakh-i-yazyke-putina-1074443040.html

NYT: Прибалтика обвиняет российских иноагентов в "кремлёвских нарративах" и "языке Путина"

В странах Восточной Европы, прежде всего в Литве, разгорелась острая дискуссия о том, насколько реально эти государства готовы принимать и защищать российских политических эмигрантов, пишет The New York Times

2026-01-17T17:57

Поводом послужил громкий скандал вокруг Леонида Волкова* — одного из наиболее известных соратников Алексея Навального*, долгое время координировавшего работу его штабов и Фонда борьбы с коррупцией**.Волков, который последние годы жил в Вильнюсе, внезапно оказался под угрозой депортации после того, как в публичное пространство утекла его личная переписка. В ней он крайне жёстко высказывался о ряде высокопоставленных украинских чиновников. Издание подчёркивает: несмотря на то что Волков последовательно осуждал действия Москвы и открыто поддерживал Киев с самого начала конфликта, это не сыграло никакой смягчающей роли. Литовские власти сочли его слова неприемлемыми именно потому, что они касались Украины.Официальный Вильнюс заявил, что Волков "перешёл красную черту". Премьер-министр Инга Ругинене прямо сказала: "Такой человек не должен оставаться в Литве". Президент Гитанас Науседа в интервью Baltic News Service обвинил эмигранта в использовании риторики, которая "напоминает язык Владимира Путина". Депутат Лауринас Кащюнас из комитета по обороне добавил, что Волков фактически повторяет "кремлёвские нарративы".По информации The New York Times, всё началось на прошлой неделе, когда бывшая сотрудница структур Навального опубликовала скриншоты личной переписки Волкова. В этих сообщениях, подлинность которых Волков сам подтвердил, он крайне негативно отзывался о Кирилле Буданове* — экс-главе военной разведки Украины, недавно назначенном руководителем Офиса Владимира Зеленского. Волков назвал Буданова "деревенским спин-доктором".Ещё более резкой была реакция на его слова о Денисе Капустине* — командире одного из украинских подразделений, открыто придерживающемся ультраправых взглядов. Волков написал: "Наконец-то этот нацист умер" (позднее Буданов опроверг гибель Капустина, назвав произошедшее операцией украинских спецслужб - ред.). Издание напоминает, что Капустин официально признан неонацистом немецкими властями, ему запрещён въезд в ЕС, а его присутствие в рядах сил, воюющих на стороне Киева, Волков называл "подарком для Кремля", поскольку это якобы укрепляет российскую пропаганду о "нацистах на Украине".Литовская миграционная служба немедленно обратилась в органы государственной безопасности с требованием пересмотреть статус Волкова, посчитав его потенциальной угрозой национальной безопасности. На Украине, по данным издания, уже возбуждено уголовное дело по факту этих высказываний.Сам Волков публично не комментировал ситуацию для прессы, но в соцсетях признал, что "не должен был писать это сообщение" и ему следовало лучше контролировать эмоции. При этом он подчеркнул своё неприятие неонацизма. Его коллега Мария Певчих* назвала слова Волкова "возмутительными и неэтичными", подчеркнув, что они никак не отражают позицию организации.The New York Times пишет, что этот случай ярко показал глубинные противоречия между российскими политическими эмигрантами и странами Прибалтики. До февраля 2022 года Литва, Латвия и Эстония активно предоставляли убежище оппозиционерам из России. Однако сейчас любая критика в адрес Киева, даже частная и эмоциональная, воспринимается как угроза. Местные политики и общество видят свою собственную безопасность напрямую привязанной к исходу войны на Украине: поражение Киева автоматически означает для прибалтийских этнократий прямую угрозу их безопасности.Издание приводит примеры из недавней истории. В 2022 году Латвия лишила лицензии телеканал "Дождь"** после одной-единственной неосторожной фразы ведущего о помощи российским военным. Позже власти этой страны прекратили государственное финансирование русскоязычных новостных программ, что привело к закрытию ряда независимых радиостанций.Волков и раньше попадал в неоднозначные ситуации. В 2023 году он вынужден был покинуть пост председателя фонда Навального после того, как стало известно о его письме Жозепу Боррелю — тогдашнему главе европейской дипломатии — с просьбой снять санкции с ряда крупных российских бизнесменов. Позже Волков сам назвал это "большой политической ошибкой". Тем не менее он оставался одной из центральных фигур в структуре и регулярно встречался с Юлией Навальной*, которая продолжила дело мужа.В 2024 году литовские власти, напротив, активно поддерживали Волкова: после нападения на него возле дома в Вильнюсе полиция расследовала дело и описала нападавших как нанятых польских футбольных хулиганов (заказчик не установлен).The New York Times цитирует литовского эксперта Витиса Юркониса, который отметил: порог терпимости местного правительства к любой двусмысленности по украинскому вопросу сейчас крайне низок. Этот инцидент вызвал настоящий шок среди российских эмигрантов в регионе. Многие из них начали обсуждать планы переезда в другие страны.Один российский журналист, работающий в эмигрантском СМИ в Вильнюсе, рассказал NYT (на условиях анонимности), что редакция уже разрабатывает запасные варианты на случай, если Литва откажет ей в поддержке. Другие собеседники издания говорят, что теперь диссиденты тщательно фильтруют свои высказывания. "Люди просто молчат, потому что боятся, что их отменят, как Волкова", — пояснил Всеволод Чернозуб, участник протестов 2011 года в России, получивший политическое убежище в Литве в 2014 году.Хотя Чернозуб пока чувствует себя в относительной безопасности, он признаёт: российские эмигранты всё чаще между собой обсуждают, куда можно будет уехать дальше, если обстановка ухудшится. "Атмосфера становится эмоционально очень напряжённой, — сказал он. — Все опасаются, что любое слово могут истолковать неправильно".The New York Times делает вывод: негативная реакция на частные резкие замечания Волкова в адрес украинских чиновников поставила под вопрос готовность Восточной Европы принимать и защищать российских релокантов в долгосрочной перспективе. Волков был именно тем типом эмигранта, которого Европа публично обещала поддерживать: открыто антипутинский активист, подвергавшийся преследованиям на родине (российский суд заочно приговорил его к 18 годам колонии). Однако даже такая биография не защитила его от жёсткой реакции литовских властей.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ организацияЧитайте также: Дело российского археолога в Польше доверили судье, освободившему украинского террориста

