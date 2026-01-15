https://ukraina.ru/20260115/ne-primenyaya-yadernogo-oruzhiya-eksperty-i-politiki-o-tom-kak-rossiya-mozhet-protivostoyat-zapadu--1074281178.html

"Не применяя ядерного оружия". Эксперты и политики о том, как Россия может противостоять Западу

"Не применяя ядерного оружия". Эксперты и политики о том, как Россия может противостоять Западу - 15.01.2026 Украина.ру

"Не применяя ядерного оружия". Эксперты и политики о том, как Россия может противостоять Западу

В экспертном сообществе обсуждают, каким образом РФ могла бы нанести западным странам-противникам неприемлемый ущерб, не применяя ракет с ядерными боеголовками. Думают и о том, нужна ли внутренняя "СВО" в России для наведения порядка.

2026-01-15T05:10

2026-01-15T05:10

2026-01-15T05:10

россия

запад

андрей ермолаев

михаил делягин

украина

николас мадуро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

Правила мироустройства изменяются на наших глазах, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, происходит переход к многополярному миру - и сейчас страны, претендующие на роль полюсов в будущем мире, стараются занять наиболее выгодные позиции для будущего торга.Эксперт полагает, что при этом "речь идёт о формировании почвы, фундаментов для больших сговоров".По его словам, события вроде захвата танкеров и прочих подобных инцидентов могут быть игрой, скрывающей тайный процесс достижения неких договорённостей между сильными игроками — формируется новая система неоимпериализма, сильные игроки делят если не мир, то сферы влияния.В современном мире "просто передел территорий ничего не даёт, если не обеспечиваются возможности глобального влияния, потому что интересы глобального капитала и сфера конкуренции давно вышли за пределы физических границ", - подчеркнул Ермолаев."В общем, обыкновенный неоимпериализм", - кратко описал политолог ситуацию, добавив, что стороны будут теперь гораздо смелее использовать все имеющиеся инструменты — силовое продавливание, военные вторжения и пр.Ермолаев добавил, что такие действия будут направлены на достижение какого-то нового баланса, который, вероятно, будет "разнополюсным". На роль таких "полюсов силы", по мнению эксперта, претендуют, в частности, США, Китай, Индия и Россия. Будут ли учтены голоса слабых — в том числе голоса стран Европы — покажет время.Что касается Украины, то, по мнению политолога, надо называть вещи своими именами — в рамках "переполюсовки" мировых сил дело идёт к разделу страны. Тот же план Уиткоффа-Дмитриева — "по сути, это план корпоративного сотрудничества Москвы и Вашингтона со взаимной выгодой, даже деньги там фигурировали, как ими пользоваться, которые сейчас заморожены и — план передела Украины".Ермолаев подчеркнул, что "вся война сводится к переделу Украины и буквально физически, и в широком смысле. То есть в смысле историческом и социокультурном, демографическим даже, передел — явление сложное".С Китаем же может идти речь о размене влияния Пекина в зонах интересов США на Тайвань, при этом возможен вариант мирного поглощения или воссоединения в течение нескольких электоральных циклов, полагает эксперт.Отметим, что в процессе "располюсовки" не все считают безоговорочной роль России как одного из новых полюсов. Во всяком случае, это не произойдёт автоматически.На фоне всей этой большой игры надо помнить, что в РФ есть свои проблемы - и проблемы достаточно серьёзные. Российская разведка работает не на страну, а на олигархические группировки, этим объясняется, в частности, провал плана быстрого проведения СВО, считает военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.Вообще, по его словам, внутри страны "нужна спецоперация по наведению порядка".Ивашов в эфире одного из каналов напомнил, что несколько бывших российских вице-премьеров и министров сбежали из страны вместе с секретами, к которым имели доступ, что спецслужбы почему-то не замечали вывода капиталов из России. Между тем выводящих большие средства за рубеж чиновников "можно считать завербованными".Он также предположил, что на Западе "достаточно спокойно относятся к новейшим видам вооружения в РФ" по той причине, что, вероятно, имеют возможность их нейтрализовать — или считают, что имеют такую возможность. А может быть, рассчитывают на предательство в элите, как это произошло в Венесуэле.Ивашов считает, что нельзя не обращать внимания на "действия, направленные на то, чтобы Россия не могла в будущем возродить свою былую мощь". В частности, по его словам, сейчас в РФ "уничтожается система образования... умирают высокотехнологичные отрасли".Если эти процессы продолжатся, то русские проиграют цивилизационно, РФ станет государством "третьего порядка". Шансы сохраниться и возродиться у страны остаются, но с каждым днём их всё меньше, предостерёг эксперт.Свою версию происходящих в мире событий изложил в эфире канала "Книжный день" российский экономист, заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, "финансово-спекулятивный капитал, который был хозяином мира с 1991 года (...), вытесняется на второй план истории крепнущим союзом цифрового капитала и производительного капитала".У них принципиально разные интересы, поскольку цифровикам и производственникам нужна стабильность, а финансовым спекулянтам нужны потрясения и кризисы, нужна дестабилизация, они зарабатывают на этом.По мнению Делягина, финансисты проигрывали и уже вели арьергардные бои, но нашли выход. Они пытаются сейчас просто "открутить" историю лет на 500 назад - "если в будущем для них нет места… так давайте всё человечество откатим в прошлое, вернём его в средневековье", а потом повторим пройденное развитие, избегая допущенных когда-о ошибок в виде возникновения антиколониального движения, марксизма и т.д.Эксперт подчеркнул, что процесс идёт, всё это решается на Западе путём ликвидации семьи, ликвидацией промышленности и путём организации великого переселения народов - "чтобы заменить людей, которых учили логике, на людей, которых учат, что говорится, жить в лесу, молиться колесу".Происходящие сейчас в мире громкие события (похищение Мадуро, требование Трампа отдать Штатам Гренландию и пр.) - по сути, "это отказ от цивилизации". Потрясения будут везде, при этом Россия пока остается самым стабильным местом, считает экономист. Так что если у кого-то и есть желание эмигрировать, то нужно эмигрировать в Россию.Делягин также предложил неожиданный способ борьбы с Западом, который с 2014 года ведёт против РФ "санкционную войну на уничтожение".Рецепт такой: надо отменить для стран противника интеллектуальную собственность (которой, в частности, давно уже "обеспечивается" избыточная долларовая масса).По словам политика, это позволит нанести противнику неприемлемый ущерб, не применяя ядерного оружия.Кроме того, такая отмена в будущем станет основой для торга, для достижения тех или иных договорённостей. Делягин предположил, что, например, интеллектуальная собственность стран-противников РФ может быть потом восстановлена в обмен не просто на отмену санкций, но и на возмещение нанесённого этими санкциями ущерба, морального и материального.А до тех пор есть шанс, что такая операция может превратить Россию в центр мирового развития - "как минимум, инженерного и программистского".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "ТЦКашники, как полицаи времен ВОВ знают, что их ждут "суды Линча". Эксперты о жуткой ситуации на Украине"

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, запад, андрей ермолаев, михаил делягин, украина, николас мадуро