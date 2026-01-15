"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа - 15.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260115/delo-v-ekonomike-durachok-sidorov-obyasnil-pochemu-vneshneekonomicheskie-uspekhi-ne-spasut-trampa-1074292205.html
"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа
"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа - 15.01.2026 Украина.ру
"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа
Присоединение Гренландии станет для Дональда Трампа внешнеполитическим трофеем, но для победы на выборах ему необходимы успехи внутри страны. История США показывает, что избиратели ценят улучшение экономики выше геополитики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-01-15T05:40
2026-01-15T05:40
новости
сша
венесуэла
ссср
дональд трамп
джордж буш
украина.ру
нато
билл клинтон
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072565234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e00ab496a8e9ee7a5a02f2f9907a3932.jpg
Комментируя вопрос о том, станет ли Гренландия "подарком" к рейтингу Трампа, эксперт указал на двусторонний эффект Венесуэлы. "Сейчас рейтинги Трампа подросли на фоне событий в Венесуэле. Но есть и оборотная сторона медали. Внутри США протесты не утихают", — заявил Сидоров.Он напомнил исторический прецедент, когда внешнеполитические победы не помогли на выборах. "Я напомню, Джордж Буш-старший проиграл, хотя при нем рухнул СССР, он победил Саддама Хуссейна, то есть политические успехи были налицо", — сказал политолог.Сидоров подчеркнул, что главным для американского электората остается экономика. "Напомню, лозунг избирательного штаба Клинтона "It's the economy, stupid" ("Дело в экономике, дурачок"). И Трамп это понимает, пытаясь взять под контроль внутреннюю ситуацию, которую раскачивают демократы", — пояснил эксперт.При этом он не отрицал символической ценности гипотетического приобретения Трампа. "Контроль над Гренландией, конечно, станет плюсом... Это будет несомненным успехом Трампа, который преподнесет США такой кладезь полезных ископаемых", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
ссср
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072565234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cd9b99376f5bfe7f3c66284fe55eb6f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, ссср, дональд трамп, джордж буш, украина.ру, нато, билл клинтон, выборы, президентские выборы, гренландия, америка, демократия, демократическая партия, республиканская партия, геополитика, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, США, Венесуэла, СССР, Дональд Трамп, Джордж Буш, Украина.ру, НАТО, Билл Клинтон, выборы, президентские выборы, Гренландия, Америка, демократия, Демократическая партия, Республиканская партия, геополитика, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа

05:40 15.01.2026
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Присоединение Гренландии станет для Дональда Трампа внешнеполитическим трофеем, но для победы на выборах ему необходимы успехи внутри страны. История США показывает, что избиратели ценят улучшение экономики выше геополитики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Комментируя вопрос о том, станет ли Гренландия "подарком" к рейтингу Трампа, эксперт указал на двусторонний эффект Венесуэлы. "Сейчас рейтинги Трампа подросли на фоне событий в Венесуэле. Но есть и оборотная сторона медали. Внутри США протесты не утихают", — заявил Сидоров.
Он напомнил исторический прецедент, когда внешнеполитические победы не помогли на выборах. "Я напомню, Джордж Буш-старший проиграл, хотя при нем рухнул СССР, он победил Саддама Хуссейна, то есть политические успехи были налицо", — сказал политолог.
Сидоров подчеркнул, что главным для американского электората остается экономика. "Напомню, лозунг избирательного штаба Клинтона "It's the economy, stupid" ("Дело в экономике, дурачок"). И Трамп это понимает, пытаясь взять под контроль внутреннюю ситуацию, которую раскачивают демократы", — пояснил эксперт.
При этом он не отрицал символической ценности гипотетического приобретения Трампа. "Контроль над Гренландией, конечно, станет плюсом... Это будет несомненным успехом Трампа, который преподнесет США такой кладезь полезных ископаемых", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаСССРДональд ТрампДжордж БушУкраина.руНАТОБилл Клинтонвыборыпрезидентские выборыГренландияАмерикадемократияДемократическая партияРеспубликанская партиягеополитикадзен новости СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:18Путин готов пойти на сделку, в отличие от Зеленского - Трамп
07:15Силы ПВО сбили за ночь 34 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны
07:07Миром будут править стражи Северного пути. Дмитрий Выдрин о том, почему Трамп хозяйничает в Арктике
07:00Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины
06:10ВСУ прячутся по подвалам, но их находят FPV-дроны: Алехин о "тонком слоеном пироге" на Осколе
06:00"Россия увязла на Украине, в этом и была задача Запада": Сидоров о ключевом значении завершения СВО
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"
05:40"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа
05:30Буданов* оказался самым "договороспособным": Абзалов про кадровые перестановки на Украине
05:20"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине
05:20Сломанные крылья украинских ВВС
05:10"Не применяя ядерного оружия". Эксперты и политики о том, как Россия может противостоять Западу
05:00В Волгоградской области после атак БПЛА ограничили продажу топлива. Аэропорт Саратова закрыли для полётов
05:00Евросоюз назначает главного по Путину, но война закончится в 2026-м. Украина в международном контексте
04:50"Никогда не ослаблял хватку": политолог раскрыл, почему Трамп более опасен, чем любой демократ
04:40"Красные линии" России и свободная экономическая зона США: Абзалов о вариантах мира на Украине
04:35Сидоров о развале НАТО: ЕС найдет способ сдать Гренландию США, Альянс не сможет существовать без Штатов
04:30После Венесуэлы Трамп "сдает назад": Абзалов раскрыл, почему электорат не простит войну ради нефти
04:20Эксперт: Судя по событиям в Иране и Венесуэле, Россия лучше подготовилась к новым временам
04:10Председатель СК РФ рассказал о расследовании дел украинских военных преступников
Лента новостейМолния