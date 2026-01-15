https://ukraina.ru/20260115/delo-v-ekonomike-durachok-sidorov-obyasnil-pochemu-vneshneekonomicheskie-uspekhi-ne-spasut-trampa-1074292205.html

"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа

"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа - 15.01.2026 Украина.ру

"Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа

Присоединение Гренландии станет для Дональда Трампа внешнеполитическим трофеем, но для победы на выборах ему необходимы успехи внутри страны. История США показывает, что избиратели ценят улучшение экономики выше геополитики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-01-15T05:40

2026-01-15T05:40

2026-01-15T05:40

новости

сша

венесуэла

ссср

дональд трамп

джордж буш

украина.ру

нато

билл клинтон

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072565234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e00ab496a8e9ee7a5a02f2f9907a3932.jpg

Комментируя вопрос о том, станет ли Гренландия "подарком" к рейтингу Трампа, эксперт указал на двусторонний эффект Венесуэлы. "Сейчас рейтинги Трампа подросли на фоне событий в Венесуэле. Но есть и оборотная сторона медали. Внутри США протесты не утихают", — заявил Сидоров.Он напомнил исторический прецедент, когда внешнеполитические победы не помогли на выборах. "Я напомню, Джордж Буш-старший проиграл, хотя при нем рухнул СССР, он победил Саддама Хуссейна, то есть политические успехи были налицо", — сказал политолог.Сидоров подчеркнул, что главным для американского электората остается экономика. "Напомню, лозунг избирательного штаба Клинтона "It's the economy, stupid" ("Дело в экономике, дурачок"). И Трамп это понимает, пытаясь взять под контроль внутреннюю ситуацию, которую раскачивают демократы", — пояснил эксперт.При этом он не отрицал символической ценности гипотетического приобретения Трампа. "Контроль над Гренландией, конечно, станет плюсом... Это будет несомненным успехом Трампа, который преподнесет США такой кладезь полезных ископаемых", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.

сша

венесуэла

ссср

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, венесуэла, ссср, дональд трамп, джордж буш, украина.ру, нато, билл клинтон, выборы, президентские выборы, гренландия, америка, демократия, демократическая партия, республиканская партия, геополитика, дзен новости сво, украина.ру дзен