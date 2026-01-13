https://ukraina.ru/20260113/chas-rasplaty-dlya-nato-ssha-anonsirovali-zakhvat-grenlandii-1074230645.html

Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии

Официальные лица, представляющие законодательную и исполнительную власть Соединенных Штатов Америки, резко ужесточили свою риторику в отношении Гренландии, анонсируя предстоящий захват самого большого острова планеты.

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес законопроект об аннексии Гренландии, с последующим предоставлением ей статуса штата, который уже в ближайшем времени рассмотрят в американском конгрессе."Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", – заявил Файн.Губернатор Луизианы Джефф Лэндри, недавно назначенный Дональдом Трампом на должность специального представителя по Гренландии, обвинил Данию в том, что она оккупировала остров после Второй мировой войны, вопреки воле Организации Объединенных Наций. А Белый дом выложил в соцсетях фотографию американского президента на фоне карты с Гренландией, сопроводив ее многозначительным комментарием: "следите за ситуацией".Демократическая партия США готовится представить конгрессу спешно подготовленный "Закон о защите суверенитета Гренландии", который запрещает финансирование "вторжения, аннексии, покупки или любой иной формы приобретения Гренландии правительством Соединённых Штатов". Но нет никаких гарантий, что он получит сейчас поддержку большинства американских законодателей.Западные медиа пытаются урезонить Трампа, пугая его последствиями аннексии острова. "Нападение США на Гренландию означало бы конец НАТО", – пишет об этом издание Politico. Но в американской администрации полагая, что европейцы не станут оказывать сопротивление гипотетическому американскому вторжению, и послушно примут его результаты, ограничились ничего на значащими заявлениями протеста.Европейские сателлиты США действительно находятся в состоянии растерянности и шока. В Брюсселе Копенгагене не понимают, как реагировать на действия Вашингтона. Датские чиновники торжественно обещают избирателям не отдавать ни пяди заморской земли. Однако они прекрасно знают, что вариант силового противостояния с американцами исключен – в силу огромного превосходства Пентагона, который давно имеет на арктическом острове свои военные базы.Паника распространяется на соседние скандинавские страны. В Норвегии испуганно заявляют, что США могут выдвинуть претензии на Шпицберген – под предлогом борьбы с Россией, которая сохраняет присутствие на этом арктическом архипелаге согласно международным договорам. А недавно вступившая в НАТО Швеция внезапно осознала, что она тоже находится под угрозой американского вторжения – благодаря большим запасам редкоземов, сосредоточенным на ее территории."Швеция может стать приоритетной целью для Соединенных Штатов после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов. Поэтому мы должны сами решить, как ресурсами управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить, и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, было сложнее заполучить Швецию", – говорит об этом вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.Все это является закономерной расплатой за многолетнюю лицемерную политику европейской элиты, которая практически целиком строилась вокруг жупела вымышленной российской угрозы.Несколько поколений датских политиков пугали своих соотечественников нападением России, безосновательно утверждая, что она может высадить десант на балтийском острове Борнхольм. А теперь они кинулись доказывать, что Москва и Пекин совершенно не угрожают безопасности Гренландии – опровергая слова Трампа, заявившего, что полярный остров якобы окружили российские и китайские корабли.Датское правительство обиженно напоминает, что Копенгаген являлся самым преданным вассалом США в Европе. Датская армия поддерживала американские войска во время военных вторжений в Югославию и ближневосточные страны – не переживая по поводу того, что это нарушает международное право. А теперь датчане могут прочувствовать на себе то, что ощущали в те времена сербы или арабы."Мы участвовали во всех американских операциях без исключения – Балканы, потом Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия и, в конце концов, Украина. Мы, в общем-то, считали себя образцовым союзником. И сегодня какой-то парадокс, или ирония судьбы, что наш главный актив превратился в объект острой ссоры с американцами", – напоминает об этом главный редактор издания Frihedsbrevet Флеминг Розе.Позиции Дании являются при этом уязвимыми, поскольку все понимают, что Гренландия является колонией этого европейского королевства. Проживающие там эскимосы прекрасно помнят, как обращались с их народом потомки викингов, и давно стремятся освободиться от датской опеки. Так что, если бы Копенгаген действительно руководствовался нормами демократии, ему давно был следовало бы предоставить жителям далекого острова независимость.Что собираются делать в этой ситуации европейцы? Они униженно заискивают перед президентом США, стараясь направить его агрессивные устремления в сторону Венесуэлы, Кубы, Ирана – а также против России и Китая, которые рассматриваются западным истеблишментом как основные стратегические противники.Даже сейчас, на фоне дипломатического противостояния с США, первые лица Европейского союза поддерживают американское давление на Тегеран и Каракас.Назначенные без народного голосования бюрократы – Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен – приветствовали похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и анонсировали новые экономические санкции против Исламской Республики, направленные на попытку сместить иранскую власть. А воинственные европейские ястребы вроде Бориса Джонсона призывают Вашингтон нанести удары по иранскому руководству.Европа заслужила то, что делают с ней сегодня американцы, потому что она всегда поддерживала их империалистическую политику. Агрессивный военный блок НАТО, который ни разу в своей истории не вел оборонительную войну, устраивая нападения на различные государства мира, рано или поздно обречен развалиться. Ведь он не в состоянии защитить своих членов от стран-союзников.И осознание этой перспективы является главным промежуточным результатом гренландского кризиса.Читайте подробности в материале: FT: У Европы нет плана, если США захватят Гренландию.

