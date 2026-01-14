https://ukraina.ru/20260114/zachem-na-samom-dele-priezzhal-v-kiev-ministr-oborony-velikobritanii-kak-ukraina-ustraivaet-ey-1074274576.html

Зачем на самом деле приезжал в Киев министр обороны Великобритании? Как Украина устраивает ей "сумерки"

На днях состоялся визит в Киев министра обороны Великобритании Джона Хилли. Визит сам по себе в своей публичной части был совершенно пустым и бессодержательным. Если, конечно, не считать чем-то значимым его заявление о том, что он якобы похитил бы Путина, или рассказ о том, что его поезд был вынужден остановиться из за атаки БПЛА.

Единственное, что прозвучало более менее предметно, это история о новой ракете, которую, как утверждается, британцы якобы собираются разработать в кратчайшие сроки. Речь идет о ракете Nightfall, баллистической системе с дальностью до 500 километров и боевой частью порядка 200 килограммов.В остальном все выглядело предельно дежурно. Он встретился с Зеленским, встретился со Шмыгалем, что-то подписал, рассказал об очередных небольших суммах на ПВО, на антидроновую защиту и на прочие стандартные направления. Формально на этом можно было бы и закончить. Но на самом деле визит был куда более интересным, если смотреть не на публичную картинку, а на то, что осталось за кадром.Ну, во-первых. Прежде всего этот визит является отражением серьезной внутренней динамики британской политики. Джон Хилли далеко не случайная фигура. Еще в нулевые годы он занимал посты младшего министра, долгое время работал на различных позициях в так называемых теневых министерствах и теневых кабинетах, когда лейбористы находились в оппозиции. Это устоявшаяся британская практика. С 2024 года он стал министром обороны в правительстве Стармера. Однако в его биографии есть эпизоды, которые именно сейчас начинают играть особую роль. Хилли неоднократно предпринимал попытки возглавить Лейбористскую партию. По имеющейся информации, этих амбиций он не утратил. Более того, текущая политическая ситуация их только усиливает. Рейтинги Стармера падают и падают катастрофически. Внутри Лейбористской партии начался поиск новых фронтменов. По имеющейся информации, сформировался союз между Хилли и новоназначенной главой MI6 Блейз Мэтривелли. И они начали действовать согласованно. Цель этого альянса очевидна. Лидерство Хилли в партии и выход его на позицию премьер министра Великобритании при полной поддержке и участии Мэтривелли. Блейз Мэтривелли, в свою очередь, является ключевым куратором всех британских операций на Украине и фактически курирует Зеленского, Залужного и еще ряд заметных украинских персонажей. И именно она стала вдохновителем этого визита.То есть, как раз целями политического PR объясняется история с так называемой остановкой поезда. Это, кстати, далеко не первая подобная инсценировка во время визитов западных политиков. То украинцы дорогому гостю пригоняют дрон, якобы охотящийся за западным гостем, то включают сирену и заставляют спускаться в бункер. В данном случае речь шла о запланированном мероприятии, целью которого было создать образ Хилли как человека, находящегося почти на линии фронта. Внутренний британский потребитель с готовностью эту картинку воспринимает и потребляет. В эту же логику укладывается и история с высказыванием о похищении Путина. Это чистая пиар акция и не более того. Если бы не хотели, этот комментарий просто не появился бы в публичном пространстве. Его допустили сознательно и он активно обсуждается в Великобритании. В целом, повторюсь, визит носил прежде всего личный пиар характер для самого Хилли. Встреча с Зеленским была ожидаемой. Встреча со Шмыгалем, который уже ушел из Министерства обороны, ради подписания дежурных документов в рамках сотрудничества. Были анонсированы очередные небольшие пакеты помощи по линии ПВО. Ранее Великобритания уже передавала ракеты и ARAAM и ASRAAM в 2024 и 2025 годах, передавала несколько наземных комплексов типа Raven и других систем. В результате получилось немудрено - мол, министр обороны Великобритании приехал к министру обороны Украины. Встретились два министра, поговорили о своем, военном...Однако был еще один крайне важный момент, который не разглашался. В ряде медиа, прежде всего украинских, мелькала размытая информация о том, что Хилли якобы посещал места прилетов, общался с представителями экстренных служб и общественниками. Такая себе часть графика удобная чтобы "исчезнуть на время". И, именно во время этих блужданий произошла непубличная встреча министра обороны Великобритании Джона Хилли с Олегом Иващенко, новоназначенным главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины. О ней конечно же не сообщалось нигде.Почему это важно. Потому что на сегодняшний день Соединенные Штаты нанесли тяжелейший удар по британскому влиянию на Украине. Фактически были перехвачены ключевые рычаги управления силовыми структурами. В Службе безопасности Украины, в определенной степени в МВД, в ГУР, в НАБУ, в САП и в значительной степени во внешней разведке британское влияние было серьезно потеснено американцами. Именно на этом фоне Лондон пытается сохранить хотя бы остаточные каналы влияния, в том числе через прямые контакты с руководством военной разведки Украины. Британцы начали контригру. Иващенко это человек, который достаточно долго был ориентирован строго на Ермака. Правда, на сегодняшний день, он уже успел сходить в посольство Соединённых Штатов и, как говориться, засвидетельствовать своё почтение. Но, есть один важный нюанс. Старшие офицеры и фактически всё руководство ГУР МО остаются людьми, ориентированными на Буданова*, который ушёл на Банковую (улица, на которой расположен Офис президента Украины - Ред.). Более того, де факто кураторы ГУР МО, военная разведка Пентагона, продолжают по всем ключевым вопросам коммуницировать именно с Будановым и его командой, по большому счёту игнорируя Иващенко.Британцы об этом узнали и предприняли попытку, ни много ни мало, его ангажировать. Хотите называйте это вербовкой. Скорее всего, на данном этапе это было пристрелочное общение. Нет, Иващенко и так по долгу службы общается и будет общаться с британцами, но здесь речь шла уже о личной линии. Почему он не встретился, например, с Блейз Мэтривелли. Потому что визит Хилли на Украину было гораздо проще закамуфлировать, а вместе с ним проще было скрыть и сам факт встречи с Иващенко. При этом, как мне говорят, британцы пообщались не только с самим Иващенко, но и через него с рядом офицеров, которые остаются на руководящих постах в службе внешней разведки и ориентированы именно на него. Как говорят знающие люди, Зеленский на сегодняшний день сделал всё возможное, чтобы Буданов, возглавив Офис президента, не смог поставить на СВР своего человека. Этот вопрос завис. Причём завис после довольно жёсткого ультиматума Зеленского в высоких кабинетах в Вашингтоне. Вашингтон же в целом благожелательно относится к идее назначения человека Буданова в СВР. Но при этом американцы не очень хотят видеть гиперконцентрацию власти в одних руках. Поэтому они склоняются к варианту с фигурой, которая была бы независима и от Буданова, и от Поклада, фактического руководителя СБУ. При этом они считают, что ГУР Минобороны через Буданова остаётся под их контролем.Иващенко вся эта конфигурация откровенно не нравится. Никаких бонусов или пряников от Штатов он пока не получил. Кнут ему тоже ещё не показали. Соответственно, британцы решили войти в игру. К чему это приведёт. Думаю, нас ждёт очередная турбулентность и очередная схватка в высоких кабинетах. Зеленский будет давить на Иващенко. Зеленский будет пытаться протащить в Службу внешней разведки своего человека. Желательно ориентированного на Лондон. В итоге всё это выльется в очередное столкновение между Соединёнными Штатами и Великобританией. Эта война Вашингтона и Лондона за Украину уже идёт, и мы видим лишь очередной её эпизод.Теперь про Nightfall, ту самую ракету. Больше всего внимания эта тема привлекла в контексте разговоров о том, что она якобы способна долететь до Москвы, если запускать её, например, из Сумской области. Но суть не в этом. Первое, что приходит на ум, когда думаешь о проекте Nightfall, это ракета Фламинго, или "Фламинчи" (по аналогии с Миндичем) , как её окрестили в профильной политтусовке. Изначально это была британо-эмиратская заготовка, которую затем докрутили до таких характеристик, чтобы объявить её украинской ракетой. При этом никакой полноценной серии так и не было запущено. Все рассказы о её применении на фронте в основном остаются рассказами. Возможно, были какие то единичные эпизоды, но не более того. И ценность этой ракеты никогда не была в её боевых характеристиках. "Фламинго" это был прежде всего огромный бизнес-проект и коррупционный проект. В нём, кстати, изрядно замазалась премьер-министра Дании Метте Фредериксен вместе с её мужем. Ну, да Бог с ними. Там все понятно.И, вот, теперь новая история. Nightfall это Фламинго в квадрате, а то и в кубе. Nightfall это чистый бизнес и коррупционный проект, который сейчас продают премьеру Великобритании Стармеру как нечто крайне важное и стратегическое, сулящее политические и организационные бонусы. На самом деле это задумка всё той же Блейз Мэтривелли и того же Джона Хилли. Военного смысла у этого проекта будет ровно ноль. Более того, если говорить о реальных сроках, то никакого 2026 года здесь нет. Даже 2027 год это фантазия. В лучшем случае речь может идти о 2028 или даже 2030 годе. Но в действительности речь вообще не идёт о реальной ракете. Речь идёт о такой же бутафории, как и Фламинго. А вот денег на этом проекте украдут очень много. И эти деньги, по замыслу Хилли и Мэтривелли, пойдут прежде всего в их собственные карманы. Разумеется, что то перепадёт и Зеленскому. По крайней мере, он на это рассчитывает. Но ключевая цель - это личное обогащение и формирование финансовой базы для будущей медийной и избирательной кампании Хилли.Вот такой вот проект "Сумерки" (дословный перевод названия ракеты). Почти как известная серия фильмов. Я бы сказал, что это сумерки британского величия. Когда из львов постепенно превращаются (тут другое слово должно быть) в мышей. Так что продолжаем наблюдать. Вся эта грызня на Украине только разворачивается и разгорается. Обычным жителям Неньки ничего хорошего это не принесёт. А если говорить о самой химере Украине – Ну, так, помер Максим, да и сами знаете что с ним.О том, как собираются тратить в ЕС деньги выделенные Украине - в статье Ивана Лизана "Себе и немного американцам. На что пойдут выделенные Украине 90 млрд от ЕС?"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

