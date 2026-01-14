https://ukraina.ru/20260114/sebe-i-nemnogo-amerikantsam-na-chto-poydut-vydelennye-ukraine-90-mlrd-ot-es-1074244159.html

Себе и немного американцам. На что пойдут выделенные Украине 90 млрд от ЕС?

Украина начнет получать деньги от Евросоюза во втором квартале 2026 года. Но внутри Европы разгорается конфликт касательно структуры выплат. Деньги в руки Зеленскому давать не хочет никто, но некоторые считают, что не просто большую часть из них нужно сохранить в ЕС, но и не давать к ним доступ Трампу.

Наступил 2026 год, а выделенные в декабре Европой 90 млрд евро Украине пока не поступили. По словам официального представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, выплаты начнутся частями во втором квартале текущего года. Это логично, поскольку примерно до апреля, особенно с учетом происходящей сейчас резкой девальвации гривны, у Украины хватит имеющихся средств.Но вопрос в том, что никому не известно, на что именно в конце весны пойдут европейские деньги. Уйвари говорит, что порядок распределения средств на военные и бюджетные цели Украины еще предстоит определить в ряде законодательных предложений ЕК, которые появятся "в скором времени".МВФ посчитал, что на 2026-2027 гг. Украине необходимо 137 млрд евро. Согласно подсчетам ЕК, в 2026 году Украине нужно 71,7 млрд евро, из которых почти 52 млрд — на военные расходы. При этом украинский бюджет сверстан с потребностью во внешнем финансировании в размере порядка 42-43 млрд евро, но Зеленский говорил о том, что реально от "союзников" нужно 65 млрд долларов (больше 55 млрд евро). Если брать по минимуму, то выделенного Европой должно кое-как хватить, по крайней мере на 2026 год, а там может быть и война закончится.Но общая сумма — абстракция, все дело в структуре распределения средств. Бюджет Украины предполагает повышение зарплат военным и перевод их на временные контракты с бонусными выплатами (по российскому принципу). Не факт, что это исправит ситуацию с массовым дезертирством, причины которого не сводятся к размерам зарплат, но без этого тенденцию переломить точно не получится. Украина не окажется без средств, но будет вынуждена воевать так же, как воюет сейчас, а сейчас она имеет кризисы в нескольких точках фронта и отступает. Если тенденция неисправима, то никаких реалистичных планов, кроме как соглашаться на вывод ВСУ из Донбасса и подписывать мирный договор, у Киева нет. В противном случае через несколько месяцев все-равно будет подписан примерно тот же договор, только с худшими условиями для Украины, с потерей еще десятков тысяч жизней и дополнительных территорий.Итак, все дело в структуре распределения, которая пока остается загадкой. Правда президент Франции Макрон заявил, что при использовании кредита в 90 млрд евро Украина будет обязана отдавать предпочтение закупкам оружия у производителей ЕС."Мы позаботились о включении надежной преференции для оборонной промышленности Европы и промышленности Украины", — сказал он.Это отчасти приоткрывает завесу загадочности, хотя не исключено, что такие преференции — больше желание Макрона, чем уже решенный вопрос. Дело в том, что еще в марте 2025 года, напуганная угрозами Трампа вывести из Европы американские военные контингенты, ЕК предложила выделить 150 млрд евро для увеличения оборонных возможностей. Тогда же начались споры о том, можно ли тратить эти деньги на оружие, произведенное за пределами ЕС. Бывший в то время канцлером ФРГ Шольц считал, что да, у таких "тесно сотрудничающих" с Евросоюзом стран как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция — можно. Но Макрон заявил: "Расходы не должны идти на новые готовые решения, которые не являются европейскими". Из-за позиции Парижа очень долго не могли согласовать Европейскую программу оборонной промышленности всего на 1,5 млрд евро. Утвердили ее только в конце 2025 года. 300 млн — для Украины, но по принципу Buy European ("Покупай европейское"), то есть стоимость компонентов, произведенных вне ЕС не должна превышать 35%. Таким же образом распределят и 150 млрд.Во время обсуждения "репарационного кредита" существовало три основных позиции. Киев хотел просто получить деньги "на руки", чтобы платить зарплаты военным и, возможно, немного отдавать Миндичу в "общак". И именно из-за Миндича желание Киева не удовлетворили. Но даже в рамках "Миндич-консенсуса" у Франции и Германии мнения не сошлись. Берлин предлагал использовать средства для закупки уже имеющихся вооружений в США, а Париж — вкладывать в собственный ВПК, чтобы передавать Украине вооружения по мере их производства, иначе говоря, стоял на принципе "Покупай европейское". Позиция Берлина для Киева, очевидно, гораздо выгоднее, однако ЕС склонялся в французскому варианту.Теперь, после провала "репарационного кредита" и договоренности о выделение 90 млрд евро, в ЕС новый раскол по тому же вопросу. Франция, Греция и Кипр считают, что контракты должны получать компании из ЕС, а Макрон призвал даже сократить закупки американского оружия для Украины. Но большинство стран Евросоюза пока считают иначе."Украине также срочно требуется оборудование, произведенное в третьих странах, в частности системы противовоздушной обороны и перехватчики американского производства, боеприпасы и запчасти для F-16, а также средства для нанесения ударов в глубине территории", — цитирует Politico письмо правительства Нидерландов, направленное другим странам ЕС. Голландские власти предлагают выделить из этой суммы не менее 15 миллиардов долларов на закупку оружия у третьих стран, поскольку европейские производители не могут оперативно обеспечить Украину всем необходимым. "Оборонная промышленность ЕС в настоящее время либо не в состоянии производить аналогичные системы, либо не может сделать это в требуемые сроки", — говорится в документе.В аналогичном письме правительство Германии указало, что ограничение закупок оружия в третьих странах "наложит чрезмерные ограничения на способность Украины защищаться". Впрочем, неадекватность немцев имеет пределы, и они требуют себе преференций при заключении военных контрактов, поскольку Германия — крупнейший донор Украины."Это очень расстраивает. Мы теряем из виду нашу цель, а наша цель — не вести бизнес", — прокомментировал один из дипломатов ЕС требования Франции и добавил, что даже в случае вето со стороны Парижа решение будет принято, так как требуется простое большинство голосов.Хотя евродипломат пафосно вещает о "высоких материях", бизнес все-равно будет стоять во главе угла. Более двух третей от выделяемых 90 млрд пойдут на военные расходы (то есть частично вернутся в ЕС, а частично будут заплачены за американское оружие), а не на поддержку украинского бюджета. Это ставит окончательный крест на планах Киева повысить зарплаты военным, потому что Киев "живые" деньги не увидит. Если верить генсеку НАТО Марку Рютте, в текущем году на закупки вооружений в США пойдет примерно 12 млрд долларов или чуть больше 10 млрд евро. При таких расходах на закупки вооружений имеющуюся дыру в бюджете Украины полностью покрыть не выйдет, поэтому будет и продолжение девальвации гривны, и попытки взять кредит у МВФ под повышение налогов и снижение расходов, то есть тоже под дальнейшее ухудшение качества жизни населения.Но будет ли все купленной американское оружие направлено на Украину, никто не знает. Укрепление европейского военного потенциала тоже могут посчитать помощью Украине. А чем больше Трамп будет говорить о Гренландии, тем больше ЕС станет склоняться к позиции Макрона, который, по всей видимости, хочет переложить выделенные Киеву деньги из одного кармана Евросоюза в другой, не делясь при этом ни со Штатами, ни, по большому счету, даже с Украиной. Зато Макрон хочет разговаривать с Путиным и это желание будет расти пропорционально империалистическим амбициям Трампа. А вот желание ввести французские войска на Украину в рамках гарантий безопасности будет уменьшаться.Экономическая логика говорит о том, что Европа только выиграла бы от контроля России над Украиной. Она получила бы надежный доступ к российским энергоресурсам и китайским потребительским товарам по суше. Но есть экономическая логика и иного характера — логика оборонных предприятий и лоббистов ВПК, которых кормит война и которые раздувают страх "русской угрозы". Мирный договор по Украине проблематизирует антироссийскую пропаганду и переключит внимание на разнообразные инициативы Трампа: от Гренландии до Латинской Америки и Ближнего Востока.О возможностях и опасностях для России читайте в материале — "Почему России нужен мирный план Трампа, но не нужен идеологический союз с трампистами".

