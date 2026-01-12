Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии - 12.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260112/tramp-snova-vyskazalsya-o-buduschem-nato-i-grenlandii--1074159831.html
Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии
Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии - 12.01.2026 Украина.ру
Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отнять контроль над Гренландией у Дании несмотря на возражения королевства и других союзников по НАТО. Об этом 12 января сообщает телеграм-канал RT
2026-01-12T09:27
2026-01-12T09:27
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
николас мадуро
нато
rt
bloomberg
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766950_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_e95229a0f0362c32b4956b0e4c48f729.jpg
"Если это скажется на НАТО, то скажется. Но, знаете, мы им нужнее, чем они нам", заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.Он также заявил: 🟩 По словам Трампа, если его государство не заберёт остров, то это сделает Россия или Китай."Я не позволю этому случиться", - заверил президент США; 🟩 "У Гренландии, по сути, вся оборона — это две собачьи упряжки"; 🟩 "Так или иначе Гренландия будет у нас"; 🟩"Между тем российские эсминцы и подлодки, а также эсминцы и подлодки Китая повсюду". Ранее президент США заявлял, что аренды Гренландии будет недостаточно и для обеспечения нацбезопасности США ею нужно владеть полностью.Тем временем ФРГ предложила вариант нивелировать предлог аннексии Соединёнными Штатами гренладской провинции. Информагентство Bloomberg сообщило, что "Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за их угроз аннексии Гренландии".Евросоюз неоднократно заявлял, что готовится к войне с Россией, которая якобы желает напасть на это межгосударственное объединение. Официальный Брюссель, Лондон и другие европейские столицы в своих новых военных планах не рассматривают отъём европейских территорий Вашингтоном. Трамп выступил с новыми скандальными заявлениями по датской провинции после военной операции США в Венесуэле - 3 января был захвачен президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро вместе с женой и вывезен в Северную Америку. После этого Трамп на своей платформе Truth Social указал свою новую должность –"Исполняющий обязанности президента Венесуэлы". Он также заявлял, что венесуэльская нефть принадлежит США. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
китай
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766950_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_2097248a5a2653e78b2834a98229405d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, китай, дональд трамп, николас мадуро, нато, rt, bloomberg, международные отношения, международная политика, международное право, европа
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Николас Мадуро, НАТО, RT, bloomberg, международные отношения, Международная политика, международное право, Европа

Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии

09:27 12.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отнять контроль над Гренландией у Дании несмотря на возражения королевства и других союзников по НАТО. Об этом 12 января сообщает телеграм-канал RT
"Если это скажется на НАТО, то скажется. Но, знаете, мы им нужнее, чем они нам", заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
Он также заявил:
🟩 По словам Трампа, если его государство не заберёт остров, то это сделает Россия или Китай.
"Я не позволю этому случиться", - заверил президент США;
🟩 "У Гренландии, по сути, вся оборона — это две собачьи упряжки";
🟩 "Так или иначе Гренландия будет у нас";
🟩"Между тем российские эсминцы и подлодки, а также эсминцы и подлодки Китая повсюду".
Ранее президент США заявлял, что аренды Гренландии будет недостаточно и для обеспечения нацбезопасности США ею нужно владеть полностью.
Тем временем ФРГ предложила вариант нивелировать предлог аннексии Соединёнными Штатами гренладской провинции. Информагентство Bloomberg сообщило, что "Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за их угроз аннексии Гренландии".
Евросоюз неоднократно заявлял, что готовится к войне с Россией, которая якобы желает напасть на это межгосударственное объединение. Официальный Брюссель, Лондон и другие европейские столицы в своих новых военных планах не рассматривают отъём европейских территорий Вашингтоном.
Трамп выступил с новыми скандальными заявлениями по датской провинции после военной операции США в Венесуэле - 3 января был захвачен президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро вместе с женой и вывезен в Северную Америку. После этого Трамп на своей платформе Truth Social указал свою новую должность –"Исполняющий обязанности президента Венесуэлы". Он также заявлял, что венесуэльская нефть принадлежит США.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияКитайДональд ТрампНиколас МадуроНАТОRTbloombergмеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное правоЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Теракт в Пермском крае, Минобороны Британии против мира на Украине. Главное к 11.00
10:55Российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил "неубиваемый" истребитель ВСУ
10:03ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь - губернатор
10:00Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 января
09:57Армия России просачивается сквозь боевые порядки ВСУ и атакует за Гуляйполем
09:52Британский эксперт рассказал, как министр обороны навредил подданным заявлениями о Путине
09:27Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии
09:08ВС РФ уничтожили более 110 объектов ВСУ за неделю в Сумской и Харьковской областях
08:57Экзамен на русскость: что изменилось в сфере миграции и как начать новую жизнь в России – Бублик
08:18Главное за ночь 12 января
07:44ПВО ночью расправилась с украинскими беспилотниками над Россией
07:19Масштабный пожар в столице: ВС РФ ночью атаковали противника
05:31Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеров
05:13Вернется ли шах за сапогами. Или иранская трагедия
05:10Бои за коррупцию. Что говорят на Украине об отставке верного пса режима - главы СБУ Малюка*
05:05Мицухиро Кимура: Япония должна снять санкции с России, а Украина — провести выборы и отказаться от НАТО
05:00Украина за неделю. Кого испугал "Орешник"
04:47"Календарные войны" на Западной Украине обострились в Рождественские праздники
04:37"Киев и другие города станут городами-призраками". Эксперты и политики о будущем Украине
Лента новостейМолния