https://ukraina.ru/20260112/tramp-snova-vyskazalsya-o-buduschem-nato-i-grenlandii--1074159831.html

Трамп снова высказался о будущем НАТО и Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отнять контроль над Гренландией у Дании несмотря на возражения королевства и других союзников по НАТО. Об этом 12 января сообщает телеграм-канал RT

новости

сша

россия

китай

дональд трамп

николас мадуро

нато

rt

bloomberg

международные отношения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766950_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_e95229a0f0362c32b4956b0e4c48f729.jpg

"Если это скажется на НАТО, то скажется. Но, знаете, мы им нужнее, чем они нам", заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.Он также заявил: 🟩 По словам Трампа, если его государство не заберёт остров, то это сделает Россия или Китай."Я не позволю этому случиться", - заверил президент США; 🟩 "У Гренландии, по сути, вся оборона — это две собачьи упряжки"; 🟩 "Так или иначе Гренландия будет у нас"; 🟩"Между тем российские эсминцы и подлодки, а также эсминцы и подлодки Китая повсюду". Ранее президент США заявлял, что аренды Гренландии будет недостаточно и для обеспечения нацбезопасности США ею нужно владеть полностью.Тем временем ФРГ предложила вариант нивелировать предлог аннексии Соединёнными Штатами гренладской провинции. Информагентство Bloomberg сообщило, что "Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за их угроз аннексии Гренландии".Евросоюз неоднократно заявлял, что готовится к войне с Россией, которая якобы желает напасть на это межгосударственное объединение. Официальный Брюссель, Лондон и другие европейские столицы в своих новых военных планах не рассматривают отъём европейских территорий Вашингтоном. Трамп выступил с новыми скандальными заявлениями по датской провинции после военной операции США в Венесуэле - 3 января был захвачен президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро вместе с женой и вывезен в Северную Америку. После этого Трамп на своей платформе Truth Social указал свою новую должность –"Исполняющий обязанности президента Венесуэлы". Он также заявлял, что венесуэльская нефть принадлежит США. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

