Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля

В Объединённых Арабских Эмиратах возобновились трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075222855_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_eef3b91d03bec551b632d2e043cac8ea.jpg

Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса между представителями РФ, США и Украины."В ОАЭ сегодня стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса", — отмечалось в заявлении.В МИД указали, что стороны переговоров в Абу-Даби – Россия, Украина и США – смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом на первом раунде переговоров."Министерство выражает надежду, то этот раунд поспособствует продвижению в сторону более широких взаимопониманий на основе достигнутого в ходе первого раунда", — указывалось в заявлении.Внешнеполитическое ведомство Объединённых Арабских Эмиратов опубликовало фото переговоров. Примечательно, что американская делегация в подавляющем большинстве без галстуков: так, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф за столом переговоров сидят в кардиганах, а министр армии США Дэниел Дрисколл — в костюме, но без галстука.При этом российская делегация придерживается формальной одежды, украинская делегация — в большинстве своём — тоже. Исключение составил секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые украинские военные. Примечательно, что даже глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече одет формально, а на его голове отсутствует кепка, которая стала частью его имиджа.Как утверждают западные СМИ, присутствие Арахамии сказывается на переговорах позитивно."Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Раньше мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередной отчёт, в котором говорилось, что обсуждения были "конструктивными". Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьёзнее", — заявил изданию Politico американский республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Украину.По его словам, это связано в первую очередь с введением в украинскую переговорную команду Давида Арахамии."Я замечаю, что с тех пор как Давид вмешался есть заметное улучшение с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их (представителей украинской делегации - Ред.) — особенно Давида — и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых идти на компромисс. Я осторожно оптимистичен, что у нас есть разумный шанс закончить этот конфликт весной", — указал он.С ним согласился и неназванный бывший украинский чиновник.Описывая главу российской делегации, начальника главного управления Генштаба Игоря Костюкова и его подчинённого Александра Зорина, он назвал их практичным людьми."Российские разведчики действуют профессионально, копаясь в практических деталях", — рассказал изданию отметил бывший чиновник, с которым, по данным Politico, до сих пор консультируется Офис президента Украины.Он указал, что, по его мнению, более высокая готовность России двигаться к мирной сделке объясняется в том числе попыткой затормозить милитаризацию Европы."Мирное соглашение, конец войны, может сильно ослабить этот импульс — европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей жертвы, необходимые для перехода к более высоким оборонным расходам", — заявил украинец.Тем временем украинские СМИ сообщают о том, что нынешние переговоры в Абу-Даби могут быть для Украины довольно напряжёнными."Наш источник сообщает, что на сегодняшних, и завтрашних переговорах, Украине будет сделан условный устный ультиматум. Если Зеленский не даст добро на то, чтобы украинские переговорщики подписали то, о чем договорились США и Россия, то Украину ждут сильные ракетные-дроновые удары. Будьте готовы, что Зеленский снова подставит украинцев под удар. Сейчас разыгрывается широкая международная "игровая партия". Украинский кризис в ней один из паззлов", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - проанализировал публикации глобалистских СМИ о встрече. Речь шла о публикации издания Euractiv, рассказывающей о трудностях переговоров, а также о том, что РФ якобы "делает ставку на продолжение боевых действий"."Мда, уже не в первый раз наблюдаем, как информационная интерпретация события вытесняет его фактическую суть. Глобалисты заблаговременно нагнетают обстановку, рисуя всему миру провал переговоров, косвенно перекладывая ответственность за их срыв на Россию ещё до завершения процесса. Представители США при этом скажут, что переговоры прошли продуктивно", — комментировал популярный украинский телеграм-канал эту публикацию.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о грядущем обмене пленными."В Абу-Даби начались переговоры Украины, США и России. Пока что анонсирован обмен пленными, который пройдет завтра - поменяют 157 на 157 человек", — указывалось в публикации.Ранее этот же канал сообщал, что украинская делегация ко второму раунду переговоров в Абу-Даби должна была привезти дорожную карту.Подробнее о переговорах в Абу-Даби — в статье Павла Котова "Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения".

