Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/peregovory-v-abu-dabi-den-pervyy-itogi-4-fevralya-1075226586.html
Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля
Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля - 04.02.2026 Украина.ру
Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля
В Объединённых Арабских Эмиратах возобновились трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине
2026-02-04T18:20
2026-02-04T18:21
эксклюзив
хроники
давид арахамия
владимир зеленский
джаред кушнер
politico
министерство иностранных дел
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075222855_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_eef3b91d03bec551b632d2e043cac8ea.jpg
Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса между представителями РФ, США и Украины."В ОАЭ сегодня стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса", — отмечалось в заявлении.В МИД указали, что стороны переговоров в Абу-Даби – Россия, Украина и США – смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом на первом раунде переговоров."Министерство выражает надежду, то этот раунд поспособствует продвижению в сторону более широких взаимопониманий на основе достигнутого в ходе первого раунда", — указывалось в заявлении.Внешнеполитическое ведомство Объединённых Арабских Эмиратов опубликовало фото переговоров. Примечательно, что американская делегация в подавляющем большинстве без галстуков: так, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф за столом переговоров сидят в кардиганах, а министр армии США Дэниел Дрисколл — в костюме, но без галстука.При этом российская делегация придерживается формальной одежды, украинская делегация — в большинстве своём — тоже. Исключение составил секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые украинские военные. Примечательно, что даже глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече одет формально, а на его голове отсутствует кепка, которая стала частью его имиджа.Как утверждают западные СМИ, присутствие Арахамии сказывается на переговорах позитивно."Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Раньше мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередной отчёт, в котором говорилось, что обсуждения были "конструктивными". Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьёзнее", — заявил изданию Politico американский республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Украину.По его словам, это связано в первую очередь с введением в украинскую переговорную команду Давида Арахамии."Я замечаю, что с тех пор как Давид вмешался есть заметное улучшение с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их (представителей украинской делегации - Ред.) — особенно Давида — и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых идти на компромисс. Я осторожно оптимистичен, что у нас есть разумный шанс закончить этот конфликт весной", — указал он.С ним согласился и неназванный бывший украинский чиновник.Описывая главу российской делегации, начальника главного управления Генштаба Игоря Костюкова и его подчинённого Александра Зорина, он назвал их практичным людьми."Российские разведчики действуют профессионально, копаясь в практических деталях", — рассказал изданию отметил бывший чиновник, с которым, по данным Politico, до сих пор консультируется Офис президента Украины.Он указал, что, по его мнению, более высокая готовность России двигаться к мирной сделке объясняется в том числе попыткой затормозить милитаризацию Европы."Мирное соглашение, конец войны, может сильно ослабить этот импульс — европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей жертвы, необходимые для перехода к более высоким оборонным расходам", — заявил украинец.Тем временем украинские СМИ сообщают о том, что нынешние переговоры в Абу-Даби могут быть для Украины довольно напряжёнными."Наш источник сообщает, что на сегодняшних, и завтрашних переговорах, Украине будет сделан условный устный ультиматум. Если Зеленский не даст добро на то, чтобы украинские переговорщики подписали то, о чем договорились США и Россия, то Украину ждут сильные ракетные-дроновые удары. Будьте готовы, что Зеленский снова подставит украинцев под удар. Сейчас разыгрывается широкая международная "игровая партия". Украинский кризис в ней один из паззлов", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - проанализировал публикации глобалистских СМИ о встрече. Речь шла о публикации издания Euractiv, рассказывающей о трудностях переговоров, а также о том, что РФ якобы "делает ставку на продолжение боевых действий"."Мда, уже не в первый раз наблюдаем, как информационная интерпретация события вытесняет его фактическую суть. Глобалисты заблаговременно нагнетают обстановку, рисуя всему миру провал переговоров, косвенно перекладывая ответственность за их срыв на Россию ещё до завершения процесса. Представители США при этом скажут, что переговоры прошли продуктивно", — комментировал популярный украинский телеграм-канал эту публикацию.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о грядущем обмене пленными."В Абу-Даби начались переговоры Украины, США и России. Пока что анонсирован обмен пленными, который пройдет завтра - поменяют 157 на 157 человек", — указывалось в публикации.Ранее этот же канал сообщал, что украинская делегация ко второму раунду переговоров в Абу-Даби должна была привезти дорожную карту.Подробнее о переговорах в Абу-Даби — в статье Павла Котова "Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения".
https://ukraina.ru/20260204/u-peregovorov-v-abu-dabi-est-shans-zakonchit-voynu-na-ukraine-vesnoy-khronika-sobytiy-na-1300-4-1075203321.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075222855_105:0:1100:746_1920x0_80_0_0_f44fd9bc606cf363c4ecf7bacf2da707.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, давид арахамия, владимир зеленский, джаред кушнер, politico, министерство иностранных дел, украина, россия, сша, мид
Эксклюзив, Хроники, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер, Politico, министерство иностранных дел, Украина, Россия, США, МИД

Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля

18:20 04.02.2026 (обновлено: 18:21 04.02.2026)
 
© REUTERS / UAE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
- РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / UAE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Объединённых Арабских Эмиратах возобновились трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса между представителями РФ, США и Украины.
"В ОАЭ сегодня стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса", — отмечалось в заявлении.
В МИД указали, что стороны переговоров в Абу-Даби – Россия, Украина и США – смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом на первом раунде переговоров.
"Министерство выражает надежду, то этот раунд поспособствует продвижению в сторону более широких взаимопониманий на основе достигнутого в ходе первого раунда", — указывалось в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство Объединённых Арабских Эмиратов опубликовало фото переговоров. Примечательно, что американская делегация в подавляющем большинстве без галстуков: так, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф за столом переговоров сидят в кардиганах, а министр армии США Дэниел Дрисколл — в костюме, но без галстука.
При этом российская делегация придерживается формальной одежды, украинская делегация — в большинстве своём — тоже. Исключение составил секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые украинские военные. Примечательно, что даже глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия на встрече одет формально, а на его голове отсутствует кепка, которая стала частью его имиджа.
Как утверждают западные СМИ, присутствие Арахамии сказывается на переговорах позитивно.
"Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Раньше мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередной отчёт, в котором говорилось, что обсуждения были "конструктивными". Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьёзнее", — заявил изданию Politico американский республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Украину.
По его словам, это связано в первую очередь с введением в украинскую переговорную команду Давида Арахамии.
"Я замечаю, что с тех пор как Давид вмешался есть заметное улучшение с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их (представителей украинской делегации - Ред.) — особенно Давида — и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых идти на компромисс. Я осторожно оптимистичен, что у нас есть разумный шанс закончить этот конфликт весной", — указал он.
С ним согласился и неназванный бывший украинский чиновник.
Описывая главу российской делегации, начальника главного управления Генштаба Игоря Костюкова и его подчинённого Александра Зорина, он назвал их практичным людьми.
"Российские разведчики действуют профессионально, копаясь в практических деталях", — рассказал изданию отметил бывший чиновник, с которым, по данным Politico, до сих пор консультируется Офис президента Украины.
Он указал, что, по его мнению, более высокая готовность России двигаться к мирной сделке объясняется в том числе попыткой затормозить милитаризацию Европы.
"Мирное соглашение, конец войны, может сильно ослабить этот импульс — европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей жертвы, необходимые для перехода к более высоким оборонным расходам", — заявил украинец.
Переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
13:00
У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраляПереговоры в Абу-Даби оценили как более перспективные, чем ожидалось. В то же время Киев теряет веру в гарантии Запада и готовится к обороне собственными силами. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что окружение Эпштейна извлекло выгоду из событий на Украине
Тем временем украинские СМИ сообщают о том, что нынешние переговоры в Абу-Даби могут быть для Украины довольно напряжёнными.
"Наш источник сообщает, что на сегодняшних, и завтрашних переговорах, Украине будет сделан условный устный ультиматум. Если Зеленский не даст добро на то, чтобы украинские переговорщики подписали то, о чем договорились США и Россия, то Украину ждут сильные ракетные-дроновые удары. Будьте готовы, что Зеленский снова подставит украинцев под удар. Сейчас разыгрывается широкая международная "игровая партия". Украинский кризис в ней один из паззлов", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - проанализировал публикации глобалистских СМИ о встрече. Речь шла о публикации издания Euractiv, рассказывающей о трудностях переговоров, а также о том, что РФ якобы "делает ставку на продолжение боевых действий".
"Мда, уже не в первый раз наблюдаем, как информационная интерпретация события вытесняет его фактическую суть. Глобалисты заблаговременно нагнетают обстановку, рисуя всему миру провал переговоров, косвенно перекладывая ответственность за их срыв на Россию ещё до завершения процесса. Представители США при этом скажут, что переговоры прошли продуктивно", — комментировал популярный украинский телеграм-канал эту публикацию.
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о грядущем обмене пленными.
"В Абу-Даби начались переговоры Украины, США и России. Пока что анонсирован обмен пленными, который пройдет завтра - поменяют 157 на 157 человек", — указывалось в публикации.
Ранее этот же канал сообщал, что украинская делегация ко второму раунду переговоров в Абу-Даби должна была привезти дорожную карту.
Подробнее о переговорах в Абу-Даби — в статье Павла Котова "Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДавид АрахамияВладимир ЗеленскийДжаред КушнерPoliticoминистерство иностранных делУкраинаРоссияСШАМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:52Список нерешённых вопросов по урегулированию на Украине существенно сократился, но остались самые сложные, заявил госсекретарь США Марко Рубио
18:46Несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике Украина начала экспорт природного газа в европейские страны
18:39Зеленскому не нужен мир на Украине, "Герани" снова атакуют. Главное к этому часу
18:21Первый день второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби завершился
18:20Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля
18:08Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия ведет тяжелые бои за Купянск и готовится изолировать Запорожье
18:06Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг
17:59Итоги дня: тайные переговоры, угрозы НАТО и потеря демократии на Украине
17:55Глава Белого дома провел телефонные переговоры с председателем КНР. Главное к этому часу
17:53Рютте снабдил Киев недоговороспособностью
17:51Украинцы устали от войны: пресса США фиксирует рост числа согласных на территориальные уступки
17:45СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО
17:32Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысяч
17:27Дорогой ребрендинг и хамство: как "Укрпочта" меняла логотип и отвечала на критику
17:26Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально
17:13Фото переговоров России, США и Украины в Абу-Даби публикует МИД ОАЭ
17:13Расширение контроля и бои за населенные пункты: обстановка на Славянском направлении
17:06"Это не шутка": нардеп подтвердил, что у Ермака находили ритуальные предметы
17:05"Все это было ложью". Бывшая сторонница Трампа разоблачает его политику
17:03Украинская пропаганда тиражирует историю с разбитыми окнами в музее Киева
Лента новостейМолния