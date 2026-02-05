https://ukraina.ru/20260205/daniya-uzhestochila-kontrol-za-tankerami-s-rossiyskoy-neftyu-zayavil-posol-1075243880.html
Посол РФ заявил об ужесточении Данией контроля за танкерами с российской нефтью
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы и обслуживании на рейде. Об этом заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости
"Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде", — сказал Барбин.По его словам, Дания в противодействии перевозкам российских грузов в Балтийском море отдаёт приоритет принятию коллективных мер на уровне ЕС или НАТО.Барбин уточнил, что Дания выделила для участия в развёрнутой НАТО на Балтике в январе 2025 года миссии "Балтийский часовой" два фрегата, два истребителя F-16, самолёт патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов. В задачи этого контингента входит мониторинг в датских водах и проливах, а также в западной части Балтийского моря.Днём ранее посол РФ в Дании заявил, что Дания "в бешеном темпе" закупает вооружения и наращивает численность вооружённых сил, обосновывая это необходимостью подготовки к войне с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
