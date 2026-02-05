https://ukraina.ru/20260205/ekonomika-es-umiraet-ischenko-obyasnil-pochemu-v-evrope-stremitelno-padaet-potrebnost-v-gaze-1075209356.html

Экономика ЕС умирает: Ищенко объяснил, почему в Европе стремительно падает потребность в газе

Отказ Евросоюза от российского газа является формальным шагом, поскольку основные поставки уже прекращены. Потребность в энергоресурсах падает из-за деградации промышленности европейских стран Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее Евросоюз официально объявил об отказе от российского СПГ к 1 января 2027 года и об отказе трубопроводного газа из России к 30 сентября того же года.Комментируя решение ЕС, эксперт отметил, что от трубопроводного газа блок фактически уже отказался. "От российского трубопроводного газа Евросоюз уже и так отказался. Его получает только Венгрия и пару-тройку стран. Подавляющее большинство государств, к которым этот газ шел, его давно перестали получать", — заявил собеседник Украина.ру.По его словам, ключевые маршруты поставок либо уничтожены, либо не функционируют. "Часть трубопроводов взорвали в Балтийском море. Часть трубопроводов, которые идут через Украину, все равно что взорвались. А это были основные источники поставки", — пояснил обозреватель.Что касается российского СПГ, то его американцы давно перепродают его европейцам. Наш СПГ закупают и продают как свой, но уже дороже, сказал Ищенко. Он добавил, что реальная потребность Европы в газе падает вместе с промышленностью. "Поскольку европейская экономика умирает, газа ей надо меньше", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович "Не злить Трампа и покупать, где выгодно. Что будет с поставками российской нефти в Индию" на сайте Украина.ру.

