Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия ведет тяжелые бои за Купянск и готовится изолировать Запорожье

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

За последнее время армия России добилась неплохих тактических успехов: Терноватое в Запорожской области, Торецкое в Донбассе, заняла ряд позиций под Купянском и активно работает на всем Приграничье. Со своей стороны могу отметить следующее.Все, что касается Приграничья, я рассматриваю как формирующие операции по созданию широкой и разветвленной буферной зоны. Какие-то стратегические замыслы возможны только на северо-востоке Харьковской области, потому что там могут сомкнуться Волчанский и Купянский плацдармы в районе Великого Бурлука, чтобы создать серьезный оперативный навес над Изюмом и Славянском с севера.Под Купянском продолжаются серьезные встречные бои. Позиции сторон до сих пор перемешаны. И мы, и ВСУ опираются на городскую застройку, что особенно важно в зимнее время. В конце концов, людям есть, где согреться.В Донбассе я бы отметил глубокий охват Константиновки, который может привести к большим проблемам для ВСУ, поскольку он создает южный фас окружения Славянско-Краматорской агломерации. Параллельно идет расширение предполья вокруг освобожденного Красноармейска. Формируется охватывающий удар на Доброполье и Дружковку. А это создает юго-западный фаз будущего окружения Славянска-Краматорска.В Запорожской области важно сказать о действиях группировок "Днепр" и "Восток" под командованием Телпинского и Иванаева, которые продолжают взламывать последнюю оборонительную стену ВСУ. "Днепр" наступает от Степногорска к Орехову, сворачивая эти укрепленные позиции. "Восток" продолжает методично расширять плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Это последний подготовленный рубеж врага, который прорван в нескольких местах.Украина с потерей Терноватого теряет северный фас этого оборонительного рубежа. А если мы займем Зализничное, эта украинская стена рухнет окончательно. Речь будет идти о том, что "Восток" выйдет на оперативный простор, после чего займется самим Запорожьем.Запорожье – это длительное и кровавое, но абсолютно безнадежное для Украины сражение. Просто в силу того, что Запорожье расположено на левом берегу Днепра и логистически зависит от переправ.Конечно, ВСУ с потерей рубежа по Гайчуру еще могут закрепиться на рубеже речек Верхняя Терса и Конка. Но если наши войска выйдут на рубеж этих двух рек, то они уже могут обстреливать переправы через Днепр из РСЗО и дальнобойной артиллерией калибром в 155 и 203-мм. А это уже создаст предпосылки для изоляции Запорожья как укрепрайона.

