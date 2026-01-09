https://ukraina.ru/20260109/zemlya-v-obmen-na-pasport-kak-voyna-otkryla-ukraine-put-k-rasprodazhe-resursov-1074100172.html

Земля в обмен на паспорт: как война открыла Украине путь к распродаже ресурсов

Земля в обмен на паспорт: как война открыла Украине путь к распродаже ресурсов

Пока украинцы переваривают последствия прилета "Орешника" во Львовскую область, а мэр Киева Кличко просит горожан о самостоятельной эвакуации в близлежащие села, европейские партнеры Зеленского начинают покупку украинских земель.

Да-да, той самой, "Богом данной земельки", которую должны защищать всу-шники - чтобы уникальные черноземы не достались "москалям". Но к передаче их в руки поляков, чехов, американцев украинцы относятся вполне благосклонно и в полном соответствии с патриотической присказкой "помни чужинець - хозяин тут украинец". Уже через неделю для иностранцев открывается возможность покупки украинской собственности - через получение второго, украинского гражданства. Однако, на телемарафоне об этом стараются не рассказывать- чтобы не отвлекать патриотов от языковых доносов и выяснения вопросов на каком языке в спальне разговаривают спортсмены, певцы или бизнесмены. Пока в колокола бьет только "Украинская аграрная конфедерация", напоминая, что 16 января вступает в силу закон 4502-IX о множественном гражданстве, по которому Украина признает двойное гражданство с рядом стран, перечень которых в ноябре утвердил Кабмин. В него входят США, Канада, Германия, Польша и Чехия - главные доноры и подстрекатели войны. Совпадение? Не думаем. Ведь в хаосе войны и кадровой чехарде затеянной Зеленским, очень легко проворачивать схемы по лишению украинцев их национальных богатств: земли, полезных ископаемых, лесов, водных ресурсов.Напомним, что до начала войны, согласно принятому в 2020 году закону, землю сельхозназначения могли покупать только граждане Украины. К слову, снятия моратория на продажу уникальных украинских черноземов, добился именно бывший клоун - уже через год после прихода к власти. Ему удалось сделать то, чего не смогли даже майданные лидеры Ющенко и Порошенко - отнять у украинцев право на землю. Парламент, нафаршированный собачьими парикмахерами и ландшафтными дизайнерами из "Слуги народа" 31 марта 2020 года принял без боя закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Согласно документу, первыми на торги землю могут выставить частные собственники- паевики. Прежде всего, речь шла о крестьянских наделах и фермерских небольших участках, которые размели как горячие пирожки. Также, закон обещал, что в первые два года государственные и коммунальные земли продаваться не будут. На эту уступку власти пошли под давлением массовых протестов аграриев, которые приезжали под ВР на тракторах и требовали запретить допуск к рынку европейцев и американцев с их капиталами. Также протестанты добились нормы о запрете продавать в одни иностранные загребущие руки более 100 тысяч гектаров. Стоит ли говорить, что на принятии закона о рынке земли настаивал МВФ? Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь "Приватбанка" Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредиты. Вот Зеленский и "купил" вышиваночников, объявив, что голосование за земельные законы даст Украине аж 10 миллиардов долларов финансовой помощи. Однако, эти полумеры западных кредиторов не устроили: Всемирный банк потребовал пересмотреть законы об открытии рынка земли, увеличив разрешенную к приватизации площадь участка и открыв доступ к покупке земельки у юридических лиц. Правда, иностранцы могли получить такое право только от вставшего с колен на майдане, свободолюбивого украинского народа - на референдуме. Но его проведение было связано с определенными сложностями и неуверенностью в итогах голосования: ведь в стране на тот момент действовала оппозиция и наблюдалась какая-никакая, но свобода прессы. Поэтому "95 квартал" решил схитрить и вместо референдума протащить через парламент закон о двойном гражданстве. В 2025 году ВР проголосовала за документ, который наделяет всеми правами украинского гражданина жителей Европы, Канады и США.С 16 января представители ряда иностранных государств, получившие украинский паспорт, фактически уравниваются в правах с местными жителями в одном из ключевых вопросов - доступе к земле. Новые граждане с тризубом в документах получают возможность свободно приобретать сельскохозяйственные угодья и иные земельные активы без каких-либо переходных ограничений. По сути, это означает обход всех ранее декларируемых барьеров на распродажу национальных ресурсов. Таким вот иезуитским способом Зеленский и его окружение, избежав необходимости проведения референдума о владении землей Украины иностранцами, все-таки предоставил им, иностранцам, право ее покупать и перепродавать.То, что на следующий день после покупки земли, иностранный владелец украинских черноземов может спустить свой украинский паспорт в унитаз, и при этом на законных основаниях останется владельцем украинских угодий, похоже на Украине уже никого не беспокоит - ни аграриев, ни те м более власть. Прим этом власти даже выгодна в этом смысле война с Россией. Ведь на войну и будут списаны все эти омерзительные по отношению к простому народу дела представителей украинской власти. Мол, мы не давали русским забрать наши родные поля.Примечательно, что при рассмотрении закона о множественном гражданстве ряд общественных и профессиональных объединений — включая "Украинскую аграрную конфедерацию" — пытались настаивать хотя бы на отсрочке такого права сроком на 3–5 лет. Аргументация была прагматичной: дать экономике и рынку земли время адаптироваться, защитить фермеров и предотвратить спекулятивный выкуп стратегических активов. Однако все эти предложения были демонстративно проигнорированы и отклонены без содержательного обсуждения.В результате складывается устойчивая картина: при незаконном президентстве Зеленского земля и недра Украины фактически открываются для иностранного капитала, прежде всего, британского и американского. Кстати, буквально накануне вступления в действие закона о двойном гражданстве, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что США работают с компанией "Блек Рок" для инвестиций в Украину. А еще Украина передала крупное месторождение лития другу Трампа, миллиардеру Рональду Лаудеру. В общем, карты вскрыты, а за ними и британцы со Стармером, и президент Франции Макрон с Ротшильдами, и компании Сороса, и конечно же, главный бизнесмен мира Дональд Трамп. Так что немцам и полякам с украинскими аусвайсами и ловить-то нечего: все уже продано и поделено, ведь Зеленский как дворовый наркоман, который всем должен, за долги выносит из украинской "квартиры" последнее ценное имущество. В условиях войны этот процесс проходит практически без общественного контроля и широкой дискуссии, что делает его особенно выгодным для внешних игроков. Военный конфликт в такой логике превращается в удобный фон, на котором можно делить национальные ресурсы, пока общество занято вопросами выживания, мобилизации и безопасности.К слову, воззвания к военным и националистическим парамилитарным формированиям с просьбой воспрепятствовать бесконтрольной распродаже земель и недр иностранным купцам, никакого успеха не возымели. Те, кто по логике в окопах якобы защищают "Богом данную землю от москалей", и ухом не повели. Хотя уже через полгода вернувшиеся с фронта вояки рискуют натолкнуться в родных пенатах на таблички с английскими, немецкими, польскими надписями: "В лес не ходить - частная территория!" или "Поля не топтать - принадлежат гражданину Германии". Ну, а как на Западе расправляются с посягателями на приватную собственность все знают. Узнают и украинцы, которым придется батрачить на земельных участках, еще недавно принадлежащих их семьям, или вкалывать на частных шахтах, купленных польскими бизнесменами с двойным гражданством. Да еще и конкурировать за право пахать на пана с индусами, филлипинцами или пакистанцами, которых уже завозят на Украину для покрытия дефицита на рынке труда.Очень похоже, что старт распродажи украинской земли, намеченный на ближайшую неделю, стал частью негласных договорённостей между Зеленским и его европейскими и американскими партнерами - за обещанные гарантии безопасности. На прошлой неделе в Париже союзники Киева раздухарились и пообещали Зеленскому и военные базы на территории Украины, и содержание ВСУ, и ввод собственных контингентов во Львов и Тернополь. Правда, все эти обещания содержатся только на бумаге, а украинские черноземы, промка или земельные участки с полезными ископаемыми уйдут гражданам Канады, США, Британии и Германии взаправду. При этом ни о защите фермеров, ни о стратегической безопасности земли как ресурса речь, по сути, не идёт. Всё решается тихо, кабинетно, а в конце-концов и спросить будет не с кого: в Кабмине сплошные и.о., или готовящиеся на выход чиновники. А новички, поставленные просроченным гетманом, лишь разведут руками: мол, не при нас это было, мы не при делах. Те же, кто при делах, давно уехали из страны, набив карманы, или готовятся это сделать. Все это - результат бездарного правления Зеленского и его отказ от мирного трека. Однако, простым украинцам этого знать не надо. Недаром уже украинские депутаты выделили 3 миллиарда гривен на содержание "Общественного телевидения" - пусть забивает патриотам головы новостями о бескорыстной" финансовой, военной и политической поддержке Запада, пока "ястребы" расклевывают все самое ценное в стране победившего майдана.О том, как на Украине проводится языковая политика в отношении русских и русской культуры и русского языка - в статье ""Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка"

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

