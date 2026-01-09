https://ukraina.ru/20260109/zemlya-v-obmen-na-pasport-kak-voyna-otkryla-ukraine-put-k-rasprodazhe-resursov-1074100172.html
Земля в обмен на паспорт: как война открыла Украине путь к распродаже ресурсов
Пока украинцы переваривают последствия прилета "Орешника" во Львовскую область, а мэр Киева Кличко просит горожан о самостоятельной эвакуации в близлежащие села, европейские партнеры Зеленского начинают покупку украинских земель.
2026-01-09T16:54
украина
сша
канада
владимир зеленский
дональд трамп
кабмин
слуга народа
мвф
владимир кличко
эксклюзив
Да-да, той самой, "Богом данной земельки", которую должны защищать всу-шники - чтобы уникальные черноземы не достались "москалям". Но к передаче их в руки поляков, чехов, американцев украинцы относятся вполне благосклонно и в полном соответствии с патриотической присказкой "помни чужинець - хозяин тут украинец". Уже через неделю для иностранцев открывается возможность покупки украинской собственности - через получение второго, украинского гражданства. Однако, на телемарафоне об этом стараются не рассказывать- чтобы не отвлекать патриотов от языковых доносов и выяснения вопросов на каком языке в спальне разговаривают спортсмены, певцы или бизнесмены. Пока в колокола бьет только "Украинская аграрная конфедерация", напоминая, что 16 января вступает в силу закон 4502-IX о множественном гражданстве, по которому Украина признает двойное гражданство с рядом стран, перечень которых в ноябре утвердил Кабмин. В него входят США, Канада, Германия, Польша и Чехия - главные доноры и подстрекатели войны. Совпадение? Не думаем. Ведь в хаосе войны и кадровой чехарде затеянной Зеленским, очень легко проворачивать схемы по лишению украинцев их национальных богатств: земли, полезных ископаемых, лесов, водных ресурсов.Напомним, что до начала войны, согласно принятому в 2020 году закону, землю сельхозназначения могли покупать только граждане Украины. К слову, снятия моратория на продажу уникальных украинских черноземов, добился именно бывший клоун - уже через год после прихода к власти. Ему удалось сделать то, чего не смогли даже майданные лидеры Ющенко и Порошенко - отнять у украинцев право на землю. Парламент, нафаршированный собачьими парикмахерами и ландшафтными дизайнерами из "Слуги народа" 31 марта 2020 года принял без боя закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Согласно документу, первыми на торги землю могут выставить частные собственники- паевики. Прежде всего, речь шла о крестьянских наделах и фермерских небольших участках, которые размели как горячие пирожки. Также, закон обещал, что в первые два года государственные и коммунальные земли продаваться не будут. На эту уступку власти пошли под давлением массовых протестов аграриев, которые приезжали под ВР на тракторах и требовали запретить допуск к рынку европейцев и американцев с их капиталами. Также протестанты добились нормы о запрете продавать в одни иностранные загребущие руки более 100 тысяч гектаров. Стоит ли говорить, что на принятии закона о рынке земли настаивал МВФ? Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь "Приватбанка" Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредиты. Вот Зеленский и "купил" вышиваночников, объявив, что голосование за земельные законы даст Украине аж 10 миллиардов долларов финансовой помощи. Однако, эти полумеры западных кредиторов не устроили: Всемирный банк потребовал пересмотреть законы об открытии рынка земли, увеличив разрешенную к приватизации площадь участка и открыв доступ к покупке земельки у юридических лиц. Правда, иностранцы могли получить такое право только от вставшего с колен на майдане, свободолюбивого украинского народа - на референдуме. Но его проведение было связано с определенными сложностями и неуверенностью в итогах голосования: ведь в стране на тот момент действовала оппозиция и наблюдалась какая-никакая, но свобода прессы. Поэтому "95 квартал" решил схитрить и вместо референдума протащить через парламент закон о двойном гражданстве. В 2025 году ВР проголосовала за документ, который наделяет всеми правами украинского гражданина жителей Европы, Канады и США.С 16 января представители ряда иностранных государств, получившие украинский паспорт, фактически уравниваются в правах с местными жителями в одном из ключевых вопросов - доступе к земле. Новые граждане с тризубом в документах получают возможность свободно приобретать сельскохозяйственные угодья и иные земельные активы без каких-либо переходных ограничений. По сути, это означает обход всех ранее декларируемых барьеров на распродажу национальных ресурсов. Таким вот иезуитским способом Зеленский и его окружение, избежав необходимости проведения референдума о владении землей Украины иностранцами, все-таки предоставил им, иностранцам, право ее покупать и перепродавать.То, что на следующий день после покупки земли, иностранный владелец украинских черноземов может спустить свой украинский паспорт в унитаз, и при этом на законных основаниях останется владельцем украинских угодий, похоже на Украине уже никого не беспокоит - ни аграриев, ни те м более власть. Прим этом власти даже выгодна в этом смысле война с Россией. Ведь на войну и будут списаны все эти омерзительные по отношению к простому народу дела представителей украинской власти. Мол, мы не давали русским забрать наши родные поля.Примечательно, что при рассмотрении закона о множественном гражданстве ряд общественных и профессиональных объединений — включая "Украинскую аграрную конфедерацию" — пытались настаивать хотя бы на отсрочке такого права сроком на 3–5 лет. Аргументация была прагматичной: дать экономике и рынку земли время адаптироваться, защитить фермеров и предотвратить спекулятивный выкуп стратегических активов. Однако все эти предложения были демонстративно проигнорированы и отклонены без содержательного обсуждения.В результате складывается устойчивая картина: при незаконном президентстве Зеленского земля и недра Украины фактически открываются для иностранного капитала, прежде всего, британского и американского. Кстати, буквально накануне вступления в действие закона о двойном гражданстве, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что США работают с компанией "Блек Рок" для инвестиций в Украину. А еще Украина передала крупное месторождение лития другу Трампа, миллиардеру Рональду Лаудеру. В общем, карты вскрыты, а за ними и британцы со Стармером, и президент Франции Макрон с Ротшильдами, и компании Сороса, и конечно же, главный бизнесмен мира Дональд Трамп. Так что немцам и полякам с украинскими аусвайсами и ловить-то нечего: все уже продано и поделено, ведь Зеленский как дворовый наркоман, который всем должен, за долги выносит из украинской "квартиры" последнее ценное имущество. В условиях войны этот процесс проходит практически без общественного контроля и широкой дискуссии, что делает его особенно выгодным для внешних игроков. Военный конфликт в такой логике превращается в удобный фон, на котором можно делить национальные ресурсы, пока общество занято вопросами выживания, мобилизации и безопасности.К слову, воззвания к военным и националистическим парамилитарным формированиям с просьбой воспрепятствовать бесконтрольной распродаже земель и недр иностранным купцам, никакого успеха не возымели. Те, кто по логике в окопах якобы защищают "Богом данную землю от москалей", и ухом не повели. Хотя уже через полгода вернувшиеся с фронта вояки рискуют натолкнуться в родных пенатах на таблички с английскими, немецкими, польскими надписями: "В лес не ходить - частная территория!" или "Поля не топтать - принадлежат гражданину Германии". Ну, а как на Западе расправляются с посягателями на приватную собственность все знают. Узнают и украинцы, которым придется батрачить на земельных участках, еще недавно принадлежащих их семьям, или вкалывать на частных шахтах, купленных польскими бизнесменами с двойным гражданством. Да еще и конкурировать за право пахать на пана с индусами, филлипинцами или пакистанцами, которых уже завозят на Украину для покрытия дефицита на рынке труда.Очень похоже, что старт распродажи украинской земли, намеченный на ближайшую неделю, стал частью негласных договорённостей между Зеленским и его европейскими и американскими партнерами - за обещанные гарантии безопасности. На прошлой неделе в Париже союзники Киева раздухарились и пообещали Зеленскому и военные базы на территории Украины, и содержание ВСУ, и ввод собственных контингентов во Львов и Тернополь. Правда, все эти обещания содержатся только на бумаге, а украинские черноземы, промка или земельные участки с полезными ископаемыми уйдут гражданам Канады, США, Британии и Германии взаправду. При этом ни о защите фермеров, ни о стратегической безопасности земли как ресурса речь, по сути, не идёт. Всё решается тихо, кабинетно, а в конце-концов и спросить будет не с кого: в Кабмине сплошные и.о., или готовящиеся на выход чиновники. А новички, поставленные просроченным гетманом, лишь разведут руками: мол, не при нас это было, мы не при делах. Те же, кто при делах, давно уехали из страны, набив карманы, или готовятся это сделать. Все это - результат бездарного правления Зеленского и его отказ от мирного трека. Однако, простым украинцам этого знать не надо. Недаром уже украинские депутаты выделили 3 миллиарда гривен на содержание "Общественного телевидения" - пусть забивает патриотам головы новостями о бескорыстной" финансовой, военной и политической поддержке Запада, пока "ястребы" расклевывают все самое ценное в стране победившего майдана.О том, как на Украине проводится языковая политика в отношении русских и русской культуры и русского языка - в статье ""Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка"
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
Однако, на телемарафоне об этом стараются не рассказывать- чтобы не отвлекать патриотов от языковых доносов и выяснения вопросов на каком языке в спальне разговаривают спортсмены, певцы или бизнесмены. Пока в колокола бьет только "Украинская аграрная конфедерация", напоминая, что 16 января вступает в силу закон 4502-IX о множественном гражданстве, по которому Украина признает двойное гражданство с рядом стран, перечень которых в ноябре утвердил Кабмин. В него входят США, Канада, Германия, Польша и Чехия - главные доноры и подстрекатели войны. Совпадение? Не думаем. Ведь в хаосе войны и кадровой чехарде затеянной Зеленским, очень легко проворачивать схемы по лишению украинцев их национальных богатств: земли, полезных ископаемых, лесов, водных ресурсов.
Напомним, что до начала войны, согласно принятому в 2020 году закону, землю сельхозназначения могли покупать только граждане Украины. К слову, снятия моратория на продажу уникальных украинских черноземов, добился именно бывший клоун - уже через год после прихода к власти. Ему удалось сделать то, чего не смогли даже майданные лидеры Ющенко и Порошенко - отнять у украинцев право на землю.
Парламент, нафаршированный собачьими парикмахерами и ландшафтными дизайнерами из "Слуги народа" 31 марта 2020 года принял без боя закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Согласно документу, первыми на торги землю могут выставить частные собственники- паевики. Прежде всего, речь шла о крестьянских наделах и фермерских небольших участках, которые размели как горячие пирожки. Также, закон обещал, что в первые два года государственные и коммунальные земли продаваться не будут. На эту уступку власти пошли под давлением массовых протестов аграриев, которые приезжали под ВР на тракторах и требовали запретить допуск к рынку европейцев и американцев с их капиталами.
Также протестанты добились нормы о запрете продавать в одни иностранные загребущие руки более 100 тысяч гектаров. Стоит ли говорить, что на принятии закона о рынке земли настаивал МВФ? Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь "Приватбанка" Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредиты. Вот Зеленский и "купил" вышиваночников, объявив, что голосование за земельные законы даст Украине аж 10 миллиардов долларов финансовой помощи.
Однако, эти полумеры западных кредиторов не устроили: Всемирный банк потребовал пересмотреть законы об открытии рынка земли, увеличив разрешенную к приватизации площадь участка и открыв доступ к покупке земельки у юридических лиц. Правда, иностранцы могли получить такое право только от вставшего с колен на майдане, свободолюбивого украинского народа - на референдуме. Но его проведение было связано с определенными сложностями и неуверенностью в итогах голосования: ведь в стране на тот момент действовала оппозиция и наблюдалась какая-никакая, но свобода прессы. Поэтому "95 квартал" решил схитрить и вместо референдума протащить через парламент закон о двойном гражданстве. В 2025 году ВР проголосовала за документ, который наделяет всеми правами украинского гражданина жителей Европы, Канады и США.
С 16 января представители ряда иностранных государств, получившие украинский паспорт, фактически уравниваются в правах с местными жителями в одном из ключевых вопросов - доступе к земле. Новые граждане с тризубом в документах получают возможность свободно приобретать сельскохозяйственные угодья и иные земельные активы без каких-либо переходных ограничений. По сути, это означает обход всех ранее декларируемых барьеров на распродажу национальных ресурсов. Таким вот иезуитским способом Зеленский и его окружение, избежав необходимости проведения референдума о владении землей Украины иностранцами, все-таки предоставил им, иностранцам, право ее покупать и перепродавать.
То, что на следующий день после покупки земли, иностранный владелец украинских черноземов может спустить свой украинский паспорт в унитаз, и при этом на законных основаниях останется владельцем украинских угодий, похоже на Украине уже никого не беспокоит - ни аграриев, ни те м более власть. Прим этом власти даже выгодна в этом смысле война с Россией. Ведь на войну и будут списаны все эти омерзительные по отношению к простому народу дела представителей украинской власти. Мол, мы не давали русским забрать наши родные поля.
Примечательно, что при рассмотрении закона о множественном гражданстве ряд общественных и профессиональных объединений — включая "Украинскую аграрную конфедерацию" — пытались настаивать хотя бы на отсрочке такого права сроком на 3–5 лет. Аргументация была прагматичной: дать экономике и рынку земли время адаптироваться, защитить фермеров и предотвратить спекулятивный выкуп стратегических активов. Однако все эти предложения были демонстративно проигнорированы и отклонены без содержательного обсуждения.
В результате складывается устойчивая картина: при незаконном президентстве Зеленского земля и недра Украины фактически открываются для иностранного капитала, прежде всего, британского и американского. Кстати, буквально накануне вступления в действие закона о двойном гражданстве, спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что США работают с компанией "Блек Рок" для инвестиций в Украину. А еще Украина передала крупное месторождение лития другу Трампа, миллиардеру Рональду Лаудеру.
В общем, карты вскрыты, а за ними и британцы со Стармером, и президент Франции Макрон с Ротшильдами, и компании Сороса, и конечно же, главный бизнесмен мира Дональд Трамп. Так что немцам и полякам с украинскими аусвайсами и ловить-то нечего: все уже продано и поделено, ведь Зеленский как дворовый наркоман, который всем должен, за долги выносит из украинской "квартиры" последнее ценное имущество. В условиях войны этот процесс проходит практически без общественного контроля и широкой дискуссии, что делает его особенно выгодным для внешних игроков. Военный конфликт в такой логике превращается в удобный фон, на котором можно делить национальные ресурсы, пока общество занято вопросами выживания, мобилизации и безопасности.
К слову, воззвания к военным и националистическим парамилитарным формированиям с просьбой воспрепятствовать бесконтрольной распродаже земель и недр иностранным купцам, никакого успеха не возымели. Те, кто по логике в окопах якобы защищают "Богом данную землю от москалей", и ухом не повели. Хотя уже через полгода вернувшиеся с фронта вояки рискуют натолкнуться в родных пенатах на таблички с английскими, немецкими, польскими надписями: "В лес не ходить - частная территория!" или "Поля не топтать - принадлежат гражданину Германии". Ну, а как на Западе расправляются с посягателями на приватную собственность все знают. Узнают и украинцы, которым придется батрачить на земельных участках, еще недавно принадлежащих их семьям, или вкалывать на частных шахтах, купленных польскими бизнесменами с двойным гражданством. Да еще и конкурировать за право пахать на пана с индусами, филлипинцами или пакистанцами, которых уже завозят на Украину для покрытия дефицита на рынке труда.
Очень похоже, что старт распродажи украинской земли, намеченный на ближайшую неделю, стал частью негласных договорённостей между Зеленским и его европейскими и американскими партнерами - за обещанные гарантии безопасности. На прошлой неделе в Париже союзники Киева раздухарились и пообещали Зеленскому и военные базы на территории Украины, и содержание ВСУ, и ввод собственных контингентов во Львов и Тернополь. Правда, все эти обещания содержатся только на бумаге, а украинские черноземы, промка или земельные участки с полезными ископаемыми уйдут гражданам Канады, США, Британии и Германии взаправду.
При этом ни о защите фермеров, ни о стратегической безопасности земли как ресурса речь, по сути, не идёт. Всё решается тихо, кабинетно, а в конце-концов и спросить будет не с кого: в Кабмине сплошные и.о., или готовящиеся на выход чиновники. А новички, поставленные просроченным гетманом, лишь разведут руками: мол, не при нас это было, мы не при делах. Те же, кто при делах, давно уехали из страны, набив карманы, или готовятся это сделать. Все это - результат бездарного правления Зеленского и его отказ от мирного трека. Однако, простым украинцам этого знать не надо.
Недаром уже украинские депутаты выделили 3 миллиарда гривен на содержание "Общественного телевидения" - пусть забивает патриотам головы новостями о бескорыстной" финансовой, военной и политической поддержке Запада, пока "ястребы" расклевывают все самое ценное в стране победившего майдана.
О том, как на Украине проводится языковая политика в отношении русских и русской культуры и русского языка - в статье ""Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка"