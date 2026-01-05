https://ukraina.ru/20260105/bitva-za-malyuka-i-partiya-veteranov-1073992136.html

Битва за Малюка* и "Партия ветеранов"

Битва за Малюка* и "Партия ветеранов"

Сама по себе отставка главы СБУ была предсказуема и особого интереса не вызвала – СБУ и ГУР являются конкурирующими структурами, потому повышение руководителя одной из них (а в киевской системе координат глава ОП намного выше главы ГУР, хотя должность эта полуофициальная) предполагает понижение другого. Удивило нас другое…

На самом деле ситуация конечно же сложнее. У Зеленского ещё в 2022 году испортилось отношение к СБУ – он подозревал (отчасти – обоснованно), что часть высшего генералитета эсбистов работала против него.В СБУ был устроен погром, и задачей Малюка* была перенастройка этой организации для работы в новых условиях. Судя по всему, с этой задачей он в основном справился – СБУ довольно эффективно отлавливает "врагов нации" внутри страны и при этом у неё хватало времени заниматься диверсиями и терактами на территории России.Если к СБУ со стороны украинского руководства и были какие-то претензии, то на поверхность они не выносились. На уровне слухов распространяется информация, что отставки Малюка требовал Ермак, поскольку, по его мнению, СБУ должна была не допустить "дела Миндича". Но, понятно, что публично никто ничего такого говорить не будет. Да и Ермаку сейчас не с руки привлекать к себе внимание.Очевидно, что за Малюком стояли какие-то из западных спецслужб, и его положение определялось соотношением сил между "крышами". Сама по себе тема эта мутная и тут можно оперировать только догадками – если за Будановым* стояли британцы, то за Малюком… Учитывая, что Малюк антисемит, вряд ли это был Моссад. Но, с другой стороны и Зеленский не гой.Переход Буданова на работу в ОП означает не только повышение, но и смену рода деятельности, поэтому та система сдержек и противовесов, которая существовала до его повышения, утратила смысл. Делать же Малюка подчинённым Буданова (у главы ОП нет формальных обязанностей, связанных с управлением спецслужбами, но он будет и этим заниматься) было бы по ряду причин неправильно.Вероятность того, что Малюк будет работать на выборах в интересах Залужного выглядит не особенно высокой – военные спецслужбистов не любят, но тут много определяется тем, к каким неофициальным партиям внутри украинской верхушки относятся тот и другой. Если это фигуры одного цвета… Впрочем, посмотрим куда денут Малюка после отставки и чем он будет заниматься.Так или иначе, сейчас Зеленский будет выстраивать новую систему сдержек и противовесов в спецслужбах.Первое, что нас действительно удивило, так это развёрнутая в войсках кампания против отставки Малюка. В поддержку главы СБУ выступили командир 3-го корпуса Андрей Билецкий*, Мадьяр (Роберт Бровди), Редис (Денис Прокопенко), Михаил Драпатый (самый высокопоставленный из подписантов), Игорь Оболенский (командир 2-го корпуса НГУ "Хартия").Насколько можно судить, это первое скоординированное выступление украинских военных по вопросу сугубо политическому. Понятно, что они оправдывают свои действия военной необходимостью – Малюк, дескать, эффективен.Интересно, что когда меняли Залужного на Сырского, никакого организованного протеста не было, хотя оснований для него было предостаточно – всё же Залужный, с одной стороны, свой в доску (разумеется не для персонажей вроде Билецкого и Бровди, а для профессиональных военных), с другой – он явно был жертвой махинаций в окружении президента.Поддержка Билецкого в общем-то понятна – радикальные националисты с ещё домайданных времён находились под контролем СБУ. А вот кадровый военный Драпатый должен испытывать инстинктивное недоверие к спецслужбистам и вот уж совсем не должен иметь мнения по кадровым вопросам, выходящим за пределы его непосредственной компетенции.Таким образом, на Украине формируется "партия ветеранов", лидером которой, скорее всего, будет Билецкий. Сейчас в интересах командира 3-го корпуса ведётся активная медийная кампания. Правда, сам Билецкий до сих пор показывал себя политиком слабым и несамостоятельным, вполне удовлетворяющимся статусом шабес-гоя при Зеленском. Значит у этой партии либо не будет будущего, либо будет другой фюрер…С программой партии всё понятно – нацистский режим и война до последнего украинца.Второе, что нас удивило, это то, что Зеленский проигнорировал мнение военных в стиле "я не лох". До этого он всё же старался по крайней мере публично с ними в конфликт не вступать.Правда, тут они, повторимся, выступили вроде бы не по чисто военным вопросам, потому можно не напрягаться. Но прямой конфликт с популярной, организованной и, главное, вооружённой партией для Зеленского может быть чреват последствиями.* Внесён в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО политический перспективах Билецкого можно прочитать в статье Михаила Павлива "Билецкий* как зеркало украинского неонацизма"

