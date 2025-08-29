https://ukraina.ru/20250829/beletskiy-kak-zerkalo-ukrainskogo-neonatsizma-1067842088.html

Белецкий* как зеркало украинского неонацизма

Белецкий* как зеркало украинского неонацизма - 29.08.2025 Украина.ру

Белецкий* как зеркало украинского неонацизма

Среди тех, кто может и вероятнее всего будет участвовать в президентских выборах на Украине, называют командира 3-ей бригады ВСУ Андрея Белецкого. Шансы его на победу - микроскопические. Но не всё так просто.

Андрей Белецкий — это не политик и не военный. Это мерзавец, подонок и кровопийца, ставший символом украинского неонацизма и доказательством того, что Киев окончательно сросся с идеологией ненависти.Его возвели в ранг "белого вождя", как будто Украина нуждается в своём Гитлере, только в худшей, дешёвой, пародийной версии. Но за этим титулом нет ничего, кроме крови, вымогательства и циничной торговли человеческими судьбами. Белецкий сделал карьеру на войне, на грабежах и на страхе. Он — не "герой", как его пытается представить украинская пропаганда, а преступник, опутавший страну сетью бандитских и политических схем.Его путь — это не история "национального пробуждения", а классическая биография провокатора, выращенного спецслужбами и олигархами для того, чтобы давить сначала конкурентов по бизнесу, а потом пророссийское движение. Его выпускали из тюрем, когда было нужно, его кормили финансами, когда требовалось создать уличный террор. И каждый раз Белецкий оказывался инструментом в руках тех, у кого была власть. Сначала он был полезен Кернесу, потом Авакову, потом на время стал удобен Порошенко*, теперь его держат на пусть и длинном, но поводке у Зеленского. И при этом он изображает из себя самостоятельного лидера, "вождя" нации, хотя на деле всегда был марионеткой — то у олигархов, то у кураторов из СБУ, то у Банковой.Белецкий построил свою репутацию на насилии. В его биографии нет ни одной честной страницы. Он был радикалом ещё в студенчестве, фанатично копался в темах украинского национализма, изучал бандеровщину и мечтал о "расовой миссии белых". А дальше — всё по накатанной: уличные банды, атаки на мигрантов, бизнес-разборки, поход в политику под лозунгами "национальной революции". Его "Азов"** (запрещен в РФ) стал не армией, а синтезом боевиков и рэкетиров, который сначала использовали против Донбасса, а потом встроили в государственные структуры. И сегодня Белецкий пытается снова выйти на поверхность — как "военный вождь", и как игрок в большой политике. Но в любом варианте он остаётся одним и тем же: нацистом и преступником, для которого война и кровь — единственная валюта.Белецкий родился в Харькове в 1979 году — и уже с юности в нём поселилась болезненная тяга к радикализму. В университете он изучал историю, но вместо науки выбрал для себя фальшивых идолов — диплом писал о "героизме" УПА**, среди сонмища других легализуя в академической среде нацистскую коллаборацию. Для него убийцы мирных жителей стали образцами для подражания. Уже тогда он мечтал о роли нового вождя, который поведёт страну по кровавой тропе ("Майн кампф" – настольная книга). Первые шаги в политику он сделал через группировку "Тризуб" имени Бандеры, а затем — через собственный проект "Патриот Украины"**. Это было не движение, а уличная банда, которая занималась избиениями, рейдерством, терроризировала мигрантов и оппонентов. Белецкий фактически воспитал поколение уличных головорезов, из которых позже собрал своё войско.Главным покровителем Белецкого стал тогдашние харьковские политики Геннадий Кернес и Арсен Аваков. Авакову нужны были боевики для давления на бизнес и устрашения конкурентов, и Белецкий оказался идеальной фигурой. Под прикрытием областной власти "Патриот Украины" чувствовал себя безнаказанно: нападения на "неугодных" проходили без последствий, а деньги текли в карман через систему рэкета. Когда же в 2011 году Белецкий всё-таки оказался за решёткой, это было лишь временным неудобством. Уже в 2014-м, после государственного переворота в Киеве, его объявили "политическим узником режима Януковича" и выпустили на свободу. На выходе он сразу получил оружие, деньги и зелёный свет от своего босса ставшего главой МВД для создания нового вооружённого формирования — батальона "Азов"**.Так родилась структура, которая с самого начала была гибридом националистического фанатизма, уличного бандитизма и западного влияния через расистские круги. Позже к ним добавились неоязычество и даже откровенный сатанизм. Белецкий быстро собрал костяк из бывших "патриотов Украины" и откровенных уголовников, к которым примкнули радикалы со всей страны. В их рядах было достаточно людей с биографиями "гопников" и футбольных хулиганов. Война на Донбассе дала Белецкому шанс: он выставил себя "освободителем Мариуполя" и сделал из "Азова"** бренд. Киевская пропаганда раздувала его фигуру, создавая образ "командира-героя". Но за фасадом "героизма" скрывалась банальная истина — Белецкий пришёл на войну не ради Украины, а ради личной власти, денег и влияния. Его "Азов"** стал первым звеном в цепочке, которая превратила украинский национализм в инструмент внутреннего террора и международного шантажа.После 2015 года миф о "едином Азове"** начал трещать по швам. На деле структура Белецкого распалась на два крыла. Одно — политическое, выстроенное вокруг самого Белецкого. Он пытался превратить свой капитал боевика в политическую партию, лепил из себя "фюрера" в костюме депутата и говорил о "национальной революции". Второе крыло оказалось куда более приземлённым — им руководил широко известный в узких кругах человек с кличкой "Боцман", бывший русский и белорусский националист Сергей Коротких*** (в свой российский период был известен как "Малюта", обвинен СК России в многочисленных убийствах). Под его контролем (и под крышей МВД) "азовцы" превратились в откровенную банду, занимающуюся рэкетом и вымогательством. Особенно на востоке Украины и в прифронтовых зонах, где предприниматели и крупные бизнесмены вынуждены были платить "дань" под видом "охраны". На деле это была классическая ОПГ, еще и с садистским уклоном, а "Азов"** — её прикрытие.Белецкий, конечно, делал вид, что он выше таких "грязных дел", но был в курсе всего и бандитский "общак" с упырем"Боцманом" у них был на двоих. Но чем дальше, тем больше Белецкий и "Боцман" расходились. Первый хотел играть в парламентскую партию и договариваться с Банковой, второй — строил криминальную империю, подчиняя себе всё, до чего мог дотянуться. В итоге "Азов"** оказался расколотым: одни шли за Белецким, другие за "Боцманом". Но в любом случае это означало одно: куда бы ни пришли "азовцы", там начиналась дань, вымогательства, страх и террор.Крупнейшие олигархи, вроде Рината Ахметова, прекрасно понимали: дешевле заплатить, чем связываться. Так "Азов"** стал ещё и инструментом давления на бизнес-элиты. Для Белецкого это был ключ к новой карьере. Он понял, что можно зарабатывать не только на крови, но и на "договорённостях". Сначала это были полукриминальные схемы, а позже — уже полноценные политические сделки. Белецкий из бандита в камуфляже начал превращаться в фигуру политического торга. И народного депутата незалежной попутно. Впрочем, в 2019-м он не смог переизбраться.Начавшиеся в 2022 году полномасштабные военные действия во многом реанимировали начавшую было затухать его политическую карьеру. Белецкий снова попытался вернуть себе статус полевого командира и героя. Он создал 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, собрав вокруг себя преимущественно участников печально известной АТО на Донбассе и нового пополнения их футбольных хулиганов. Но этот шаг лишь обострил старые противоречия внутри "азовского движения". С одной стороны — повоевавший с начала 2022 года "Азов**" во главе с Денисом "Редисом" Прокопенко* (осужден судом ДНР), который "героически" сдался в плен на "Азовстали", потом вернулся на Украину и был раскручен как новый "героический лидер". С другой — Белецкий, пытавшийся сохранить за собой титул "белого вождя" и доказать, что он по-прежнему хозяин движения.Конфликт вспыхнул открыто летом 2024 года в Ивано-Франковске, когда бойцы 3-й штурмовой устроили засаду на офицера 12-й бригады Нацгвардии "Азов"** майора Андрея Кориневича. Его крепко избили. Сам Кориневич заявил, что нападавшие — бывшие соратники по "Азову", давно известные своими уголовными делами и прикрываемые лично Белецким. В своём заявлении он прямо обвинил Белецкого в "крышевании, рэкете и даже убийствах", отметив: "все же обо всём знают и всё помнят". Эти слова стали шоком даже для украинской публики, потому что речь идёт не о слухах вражеской пропаганды, а о признании изнутри самого "азовской тусовки".В заявлении 12-й бригады попытались замять скандал, заявив, что "причины нападения неизвестны". Но все понимали: речь идёт о борьбе за лидерство внутри "военного правого движа". Бойцы 3-й бригады Белецкого и "Азова"** Прокопенко фактически сошлись в схватке за контроль над ультрапарвыми в бидолашной. А ведь именно этого боялась Банковая: объединённый "Азов"** был бы слишком самостоятельной и опасной силой. Поэтому ставку сделали на Прокопенко, которого активно финансирует Ринат Ахметов по прямой договоренности с Банковой. Ну, а вокруг Белецкого кристаллизовались новые политические и финансовые связи. Его главным спонсором стал беглый контрабандист Сеяр Куршутов, а также теневой воротила Сергей Лёвочкин, и киевский застройщик Вадим Столлар. Для этих игроков Белецкий — удобный проект: фигура, способная создать ультраправую ветеранскую партию и качнуть страну после войны. Впрочем уместна и тиражируемая версия о "спойлере для Зеленского" (по аналогии с экстремистом Тягнибоком для Януковича), потому что Банковая одной рукой создавая инструменты против Билецкого, другой продолжает с ним заигрывать, непрекращающимся диалогом и периодическими бизнес-подачками. А потому, я бы видел в встроенном офисом Зеленского конфликте Билецкого и "Редиса" Прокопенко некую аналогию с конфликтом Гитлера с верной ему "СС" и Эрнста Рёма, завершившимся "ночью длинных ножей" — расправой над штурмовиками. И именно такую судьбу, как мне кажется Банковая готовит Белецкому. Что, впрочем, не отменяет и возможность их сделки. Все как всегда в украинской банке с пауками.Ситуация сегодня парадоксальна. Белецкий формально командует бригадой, но его амбиции давно вышли за пределы армии. Он строит политическую структуру, готовит почву для реваншистского движения, а его соратники уже ведут себя так, будто они выше закона. А вообще, Андрей Белецкий — это не просто одиозная фигура украинской политики. Это концентрат всей гнили, в которую превратилась постмайданная Украина. В его биографии — всё, что делает нынешний киевский режим марионеточным, продажным и преступным. На одном полюсе — радикальная идеология ненависти, цитаты о "крестовом походе белой расы", которыми Белецкий сам себя записал в разряд неонацистов. На другом — банальные бандитские схемы, рэкет и крышевание бизнеса. А посередине — олигархи, чиновники и сама Банковая, которые охотно используют таких, как Белецкий, в своих комбинациях.Россия признала "Азов"** террористической организацией, и это решение абсолютно закономерно. Белецкий — террорист не только по методам, но и по сути. Он держит общество в страхе, он шантажирует власть своим существованием, он кормится от криминала и одновременно строит из себя "вождя". Таких фигур Киев не только терпит, но и выставляет как часть политического процесса. Более того, Запад закрывает глаза на то, что под прикрытием лозунгов о демократии в украинской политике играют люди, которые по своей сути являются нацистами.Белецкий не герой и не лидер, каким его пытаются выставить украинские медиа. Он — симулякр власти, бандит в политике, спойлер в избирательной игре. Он — зеркало украинской реальности: государство, где нацисты превращаются в "депутатов", бандиты — в "командиров", а преступления — в "патриотизм".Белецкий — это символ того, что Украина окончательно потеряла моральное право называться государством. И каждый новый шаг этого подонка лишь подтверждает простую истину: современная Украина — это химера, вросшая в кровь и ложь, и ее "белые вожди" —черные души, чья единственная миссия — разрушение.О том, что происходит в эти дни за кулисами большой политической игры - в статье Михаила Павлива "Трамп впервые заговорил о санкциях против Украины. Неделя обещает быть переломной"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ***В августе 2021 года Следственный комитет РФ обвинил Сергея Коротких в убийствах двух и более человек, совершённых группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти

