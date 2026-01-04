https://ukraina.ru/20260104/posle-pokhischeniya-maduro-rodriges-budet-vremenno-ispolnyat-obyazannosti-prezidenta-venesuely-1073967711.html
После похищения Мадуро Родригес будет временно исполнять обязанности президента Венесуэлы
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента в связи с похищением лидера страны Николаса Мадуро, говорится в решении Верховного суда, которое зачитала в эфире телеканала VTV председатель конституционной палаты Карислия Беатрис Родригес
"В свете исключительной ситуации, возникшей в результате похищения гражданина Николаса Мадуро Моро, президента республики, что образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций, <...> распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации", — заявила Родригес.Суд установил, что существуют чрезвычайные обстоятельства и форс-мажор, которые не предусмотрены напрямую основным законом, но угрожают стабильности Венесуэлы, нацбезопасности и бесперебойному функционированию органов власти. В связи с этим Верховный суд принял "срочную и превентивную меру защиты" для обеспечения административной преемственности и обороны страны.Согласно конституции Венесуэлы, в отсутствие президента власть переходит к вице-президенту. Сама Родригес после атаки США накануне заявила, что страна никогда не вернется в колониальное состояние. Она потребовала от Вашингтона немедленного освобождения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, а также заявила о готовности защищать природные ресурсы республики.Ранее Мадуро, предположительно, привезли в следственный изолятор района Бруклин в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Ранее самолет, на борту которого, предположительно, был Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк. Позднее кортеж прибыл в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками.Подробности в публикации: "Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине — РИА Новости" на сайте Украина.ру.
"В свете исключительной ситуации, возникшей в результате похищения гражданина Николаса Мадуро Моро, президента республики, что образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций, <...> распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации", — заявила Родригес.
Суд установил, что существуют чрезвычайные обстоятельства и форс-мажор, которые не предусмотрены напрямую основным законом, но угрожают стабильности Венесуэлы, нацбезопасности и бесперебойному функционированию органов власти. В связи с этим Верховный суд принял "срочную и превентивную меру защиты" для обеспечения административной преемственности и обороны страны.
Согласно конституции Венесуэлы, в отсутствие президента власть переходит к вице-президенту. Сама Родригес после атаки США накануне заявила, что страна никогда не вернется в колониальное состояние. Она потребовала от Вашингтона немедленного освобождения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, а также заявила о готовности защищать природные ресурсы республики.
Ранее Мадуро, предположительно, привезли в следственный изолятор района Бруклин в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Ранее самолет, на борту которого, предположительно, был Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк. Позднее кортеж прибыл в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками.